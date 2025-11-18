Kiều Oanh vui làm "dàn bao" cho Liên Bỉnh Phát, Tam Triều Dâng

Phim "Bẫy tiền" chiếu ra mắt và giao lưu vào chiều 18-11 tại TP HCM. Nghệ sĩ Kiều Oanh có những trải lòng: "Tôi và đạo diễn Oscar Dương thảo luận về phim, vai của tôi có nhiều cảnh quay với vai nam chính Đăng Thức (Liên Bỉnh Phát đóng). Do thời lượng phim có hạn, nội dung nói về nạn lừa đảo qua công nghệ, cần dành nhiều thời gian để làm rõ chủ đề chính. Do vậy, vai diễn của tôi đã bị cắt nhiều nhưng tôi vui vì thấy tổng thể phim đồng bộ, nhịp phim hay hơn".

Nghệ sĩ Kiều Oanh, Liên Bỉnh Phát và Tam Triều Dâng tại giao lưu

Ê-kíp phim chia sẻ tại sự kiện

Liên Bỉnh Phát chia sẻ tại giao lưu

"Tôi không đặt cái tôi của mình lớn hơn phim, mà quan trọng sự hợp lý, đồng bộ của tác phẩm. Mặc dù xuất hiện ít, tôi vẫn hài lòng vì mỗi lần xuất hiện đều có điểm nhấn, không nhạt nhòa trong câu chuyện chung" - nghệ sĩ Kiều Oanh bộc bạch.

Nữ nghệ sĩ bày tỏ niềm vui khi được làm "dàn bao" cho các nghệ sĩ trẻ như Liên Bỉnh Phát, Tam Triều Dâng. Bà hy vọng bản thân là một thành trì vững vàng để hậu thuẫn về chuyên môn.

Trong buổi giao lưu, diễn viên Liên Bỉnh Phát cũng bày tỏ sự cảm ơn đến bạn diễn đã khiến cho các nhân vật trở nên sống động và giúp anh thể hiện tốt vai diễn. Anh không thể kiểm soát việc hai phim bản thân đóng chính ra rạp liền kề nhưng là diễn viên anh nỗ lực hết mình trong mọi vai diễn được giao.

Liên Bỉnh Phát bày tỏ niềm đam mê với nghề, anh mong muốn thử sức ở nhiều vai diễn khác biệt, tạo điểm nhấn riêng.

Nhà sản xuất Hằng Trịnh cho biết phim đã nhận được sự tư vấn từ rất nhiều bên như Cục An ninh mạng, luật sư, ngân hàng… để đảm bảo tình tiết trong phim hợp lý, đúng luật.

"Bẫy tiền" khai thác vấn nạn lừa đảo qua điện thoại. Chuyện phim bắt đầu với việc nhân vật chính Đăng Thức (Liên Bỉnh Phát đóng) tham gia một app tài chính tên DealZ và bị lừa.

Đoàn phim đã đặt làm luôn một app tài chính để Đăng Thức tham gia như thật. Phim khởi chiếu từ ngày 21-11.