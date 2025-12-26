HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Bắt một nhân viên ngân hàng chiếm đoạt 3,5 tỉ đồng của khách

Tuấn Minh

(NLĐO)- Lợi dụng là nhân viên ngân hàng, trong quá trình làm thủ tục đáo hạn cho khách vay, Nguyễn Mạnh Thắng đã chiếm đoạt 3,5 tỉ đồng

Ngày 26-12, tin từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Mạnh Thắng (SN 1987; ngụ xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa), là nhân viên Ngân hàng BIDV chi nhánh Thanh Hóa, để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

- Ảnh 1.

Nguyễn Mạnh Thắng lợi dụng là nhân viên ngân hàng đã thực hiện hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ảnh: Công an Thanh Hóa

Trước đó, ngày 22-12, Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận đơn tố cáo của quần chúng nhân dân về việc Nguyễn Mạnh Thắng có hành vi lợi dụng đáo hạn sổ ngân hàng để chiếm đoạt tài sản với số tiền khoảng 3,5 tỉ đồng.

Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng điều tra, làm rõ và xác định trong thời gian làm nhân viên ở Ngân hàng BIDV chi nhánh Thanh Hóa, Thắng vừa đầu tư làm ăn bên ngoài, vừa chơi lô đề, cờ bạc dẫn đến thua lỗ và phải nợ số tiền lớn.

Đến tháng 8-2025, khi không còn khả năng trả nợ, Nguyễn Mạnh Thắng đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền từ khách hàng khi đến giao dịch tại chi nhánh ngân hàng BIDV.

Lợi dụng là nhân viên ngân hàng, thông qua việc quản lý hồ sơ vay vốn của khách hàng, Thắng đã gọi điện cho 2 khách hàng đã đến hạn trả nợ làm các thủ tục để đáo hạn. Tuy nhiên, khi khách hàng làm xong các thủ tục và chuyển tiền cho mình, Thắng đã không làm thủ tục thu nợ để đáo hạn ngân hàng theo quy định và làm thủ tục giải ngân lại khoản vay của khách mà chiếm đoạt tiền để tiêu xài cá nhân.

Với thủ đoạn trên, Thắng đã lừa đảo chiếm đoạt của 2 khách hàng với tổng số tiền 3,5 tỉ đồng.

Ngày 23-12-2025, khi biết có đơn tố giác và nhận thức được hành vi của bản thân là vi phạm pháp luật nên Nguyễn Mạnh Thắng đến cơ quan công an đầu thú.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra, làm rõ.

chiếm đoạt tài sản khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản Công an Thanh Hóa nhân viên ngân hàng
