Ngày 12-2, Công an huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Hóa (SN 1975, ngụ thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân), cán bộ địa chính của thị trấn Xuân An, về tội “chiếm đoạt tài sản”. Từ năm 2000 đến tháng 4-2013, Hóa lập hồ sơ khống, hồ sơ giả trong việc đền bù, giải phóng mặt bằng dự án cầu Bến Thủy II.