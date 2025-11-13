Ngày 13-11, theo nguồn tin của phóng viên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam nam sinh P.T.B.N. (học sinh lớp 11A9) để điều tra về tội "Giết người"; khởi tố, bắt tạm giam L.A.Đ. (học sinh lớp 12A8) về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Hiện trường nơi nam sinh Trường THPT Đặng Thai Mai bị đâm tử vong. Ảnh cắt từ lip

Đây là 2 học sinh của Trường THPT Đặng Thai Mai (đóng tại xã Quảng Bình, tỉnh Thanh Hóa) liên quan trong vụ việc đâm tử vong 1 nam sinh cùng trường xảy ra hôm 17-10.

Theo lãnh đạo Trường THPT Đặng Thai Mai, nhà trường không nhận được thông báo của cơ quan công an, tuy nhiên qua nắm bắt từ công an địa phương, nhà trường được biết 2 học sinh đã bị khởi tố, bắt tạm giam.

Trước đó, vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 17-10, tại một cửa hàng xăng dầu trên địa bàn xã Quảng Bình (ngay cạnh Quốc lộ 1A), 2 bạn học sinh lớp 11 và 12 của trường này là L.Q.H. (ngụ xã Lưu Vệ) và P.T.B.N. (ngụ thôn 6, xã Quảng Bình) đã có mâu thuẫn, xô xát.

Trong lúc rượt đuổi nhau, nam sinh N. đã rút dao trong người đâm 1 nhát vào vùng cổ nam sinh H.. Dù đã được mọi người can ngăn đưa đi cấp cứu, nhưng nam sinh H. đã tử vong sau đó.

Nguyên nhân ban đầu được Công an tỉnh Thanh Hóa xác định, cả hai không có mâu thuẫn từ trước nhưng xuất phát từ mâu thuẫn bộc phát trong lúc học môn thể dục vào buổi sáng 17-10, đến khi tan trường thì xảy ra sự việc đau lòng trên. Công an cũng xác định liên quan tới vụ việc còn có L.A.Đ..

Hiện, vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.