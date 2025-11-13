HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Bắt nam sinh lớp 11 đâm bạn cùng trường tử vong ở Thanh Hóa

Tuấn Minh

(NLĐO)- Nam sinh lớp 11 Trường THPT Đặng Thai Mai ở Thanh Hóa trong vụ đâm tử vong bạn cùng trường đã bị khởi tố, bắt tạm giam

Ngày 13-11, theo nguồn tin của phóng viên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam nam sinh P.T.B.N. (học sinh lớp 11A9) để điều tra về tội "Giết người"; khởi tố, bắt tạm giam L.A.Đ. (học sinh lớp 12A8) về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Bắt nam sinh lớp 11 đâm bạn cùng trường tử vong ở Thanh Hóa - Ảnh 1.

Hiện trường nơi nam sinh Trường THPT Đặng Thai Mai bị đâm tử vong. Ảnh cắt từ lip

Đây là 2 học sinh của Trường THPT Đặng Thai Mai (đóng tại xã Quảng Bình, tỉnh Thanh Hóa) liên quan trong vụ việc đâm tử vong 1 nam sinh cùng trường xảy ra hôm 17-10.

Theo lãnh đạo Trường THPT Đặng Thai Mai, nhà trường không nhận được thông báo của cơ quan công an, tuy nhiên qua nắm bắt từ công an địa phương, nhà trường được biết 2 học sinh đã bị khởi tố, bắt tạm giam.

Trước đó, vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 17-10, tại một cửa hàng xăng dầu trên địa bàn xã Quảng Bình (ngay cạnh Quốc lộ 1A), 2 bạn học sinh lớp 11 và 12 của trường này là L.Q.H. (ngụ xã Lưu Vệ) và P.T.B.N. (ngụ thôn 6, xã Quảng Bình) đã có mâu thuẫn, xô xát.

Trong lúc rượt đuổi nhau, nam sinh N. đã rút dao trong người đâm 1 nhát vào vùng cổ nam sinh H.. Dù đã được mọi người can ngăn đưa đi cấp cứu, nhưng nam sinh H. đã tử vong sau đó.

Nguyên nhân ban đầu được Công an tỉnh Thanh Hóa xác định, cả hai không có mâu thuẫn từ trước nhưng xuất phát từ mâu thuẫn bộc phát trong lúc học môn thể dục vào buổi sáng 17-10, đến khi tan trường thì xảy ra sự việc đau lòng trên. Công an cũng xác định liên quan tới vụ việc còn có L.A.Đ..

Hiện, vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin liên quan

Hé lộ nguyên nhân nam sinh lớp 12 bị bạn cùng trường đâm tử vong

Hé lộ nguyên nhân nam sinh lớp 12 bị bạn cùng trường đâm tử vong

(NLĐO)- Nguyên nhân nam sinh lớp 12 bị bạn cùng trường đâm tử vong trên đường đi học về ở Thanh Hóa đã được cơ quan công an bước đầu làm rõ

Bị đâm tử vong khi tham gia giải quyết mâu thuẫn

(NLĐO)- Do có mâu thuẫn trong lúc làm việc tại công ty ở Ninh Bình, 2 nhóm thanh niên đã hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn khiến 1 thanh niên bị đâm tử vong

Nam sinh lớp 12 bị bạn cùng trường đâm tử vong trên đường đi học về

(NLĐO)- Trong lúc tan trường, 2 học sinh Trường THPT Đặng Thai Mai ở Thanh Hóa đã có mâu thuẫn, đánh nhau khiến 1 nam sinh bị đâm tử vong

khởi tố vụ án khởi tố bị can bạo lực học đường nam sinh nam sinh lớp 12 Trường THPT Đặng Thai Mai nam sinh bị đâm tử vong
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo