Pháp luật

Hé lộ nguyên nhân nam sinh lớp 12 bị bạn cùng trường đâm tử vong

Tuấn Minh

(NLĐO)- Nguyên nhân nam sinh lớp 12 bị bạn cùng trường đâm tử vong trên đường đi học về ở Thanh Hóa đã được cơ quan công an bước đầu làm rõ

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phát đi cảnh báo tình trạng bạo lực học đường sau khi xảy ra vụ việc nam sinh lớp 12 bị bạn cùng trường đâm tử vong xảy ra tại Trường THPT Đặng Thai Mai (xã Quảng Bình, tỉnh Thanh Hóa) hôm 17-10.

Hé lộ nguyên nhân nam sinh lớp 12 bị bạn cùng trường đâm tử vong - Ảnh 1.

Hiện trường nơi nam sinh lớp 12 bị bạn cùng trường đâm tử vong. Ảnh cắt từ clip

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, thời gian qua, lực lượng công an đã phối hợp với Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Thanh Hóa đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống bạo lực học đường.

Trong đó, chỉ đạo các phòng chức năng và công an các xã, phường thường xuyên duy trì công tác phối hợp với các nhà trường trên địa bàn tổ chức nhiều đợt tổng kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn học sinh mang vũ khí, hung khí, vật cấm (dao, dao bấm, kiếm, côn, tuýp sắt…) đến trường; nắm bắt các mâu thuẫn trong học sinh, từ đó chủ động phát hiện ngăn chặn, xử lý kịp thời không để phát sinh phức tạp, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, bạo lực học đường…

Tuy nhiên, vẫn còn đó những vụ việc đau lòng xảy ra khi nạn nhân và đối tượng vẫn còn là học sinh ngồi trên ghế nhà trường, chỉ vì những mâu thuẫn bột phát, nhỏ trong giao tiếp, sinh hoạt, học tập đã gây ra hậu quả đáng tiếc, để lại nỗi đau cho gia đình và ám ảnh cho xã hội.

Điển hình như vụ việc xảy ra vào trưa ngày 17-10 tại xã Quảng Bình, tỉnh Thanh Hóa.

Hé lộ nguyên nhân nam sinh lớp 12 bị bạn cùng trường đâm tử vong - Ảnh 2.

Trường THPT Đặng Thai Mai - nơi 2 nam sinh đang học tập

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, P.T.B.N. (SN 2009, ngụ thôn 6, xã Quảng Bình) và L.Q.H. (SN 2008, ngụ thôn An Toàn, xã Lưu Vệ) cùng học tại trường THPT Đặng Thai Mai.

Cả hai không có mâu thuẫn từ trước nhưng xuất phát từ mâu thuẫn bộc phát trong lúc học môn thể dục vào buổi sáng. Khi tan trường, H. cùng với L.Đ.A. (SN 2008, ngụ thôn Tiền Thôn, xã Quảng Bình; bạn học cùng lớp với H.) đã chặn đường gây sự, đuổi đánh N.

Trong lúc bị đánh, N. đã rút dao bấm mang theo người đâm H. dẫn đến bị thương và tử vong tại Bệnh viện đa khoa Quảng Xương.

Vụ việc hiện đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, xác minh về hành vi giết người.

Công an tỉnh Thanh Hoá khuyến cáo gia đình, nhà trường cần phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý, giáo dục con em, học sinh, đặc biệt chú ý các mối quan hệ, sinh hoạt bạn bè ngoài giờ đến trường. Có biện pháp rà soát, phát hiện số học sinh hư, cá biệt, ham chơi, lười học… thường xuyên nắm bắt các mâu thuẫn trong học sinh, giáo viên để có biện pháp phối hợp với gia đình, phụ huynh giải quyết, trường hợp cần thiết phải trao đổi, phối hợp với Công an xã, phường nơi cư trú, học tập để giải quyết theo quy định.

Đối với học sinh, chấp hành nghiêm các quy định, nội quy của nhà trường và các khuyến cáo về bảo đảm an ninh trật tự của công an xã, phường nơi cư trú.Tuyệt đối không mang theo vật cấm, hung khí trong cặp sách, trong người…


