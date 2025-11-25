HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Bất ngờ bị nhóm người lạ yêu cầu tới khách sạn để "làm việc kín"

Đức Ngọc

(NLĐO) - Một thanh niên 18 tuổi bất ngờ bị nhóm người lạ xưng là công an gọi điện yêu cầu tới nhà nghỉ "làm việc kín" để phục vụ công tác “điều tra”.

Ngày 25-11, Công an tỉnh Nghệ An cho biết Công an phường Vinh Hưng vừa nhanh chóng vào cuộc, lần tìm dấu vết và kịp thời giải cứu một nạn nhân khỏi một vụ "bắt cóc online" tinh vi.

- Ảnh 1.

Hình ảnh em N.H.D.K. rời nhà, làm theo hướng dẫn của nhóm người tự xưng là cán bộ công an. Ảnh: Công an cung cấp

Theo Công an tỉnh Nghệ An, mới đây, gia đình bà Tr.T.T. (trú tại khối Mỹ Hậu, phường Vinh Hưng), phát hiện con trai N.H.D.K. (18 tuổi) có nhiều biểu hiện bất thường như: lo lắng, sợ hãi, liên tục ôm điện thoại và đột ngột bỏ nhà đi. 

Ngay sau đó, gia đình nhận được cuộc gọi từ số lạ, giọng K. hoảng loạn yêu cầu chuyển ngay 100 triệu đồng vào tài khoản "của cơ quan công an" để phục vụ "niêm phong, điều tra" một vụ án ma túy mà em bị vu khống. Gia đình phát hiện K. đã mang theo một khoản tiền rồi rời khỏi nhà. 

Nhận định đây là dấu hiệu của một vụ lừa đảo, gia đình bà T. lập tức trình báo Công an phường Vinh Hưng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường đã triển khai ngay các biện pháp nghiệp vụ. Từ trích xuất camera đến rà soát các địa điểm khả nghi, chỉ trong vòng chưa đầy 4 giờ đồng hồ sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an đã xác định vị trí em K. tại một khách sạn thuộc phường Thành Vinh.

Thời điểm phát hiện, K. đang trong trạng thái hoảng loạn, chuẩn bị bắt xe đi TP HCM theo "chỉ đạo" của các đối tượng lừa đảo.

Tại cơ quan công an, sự việc nhanh chóng được làm rõ. Theo đó, K. nhận cuộc gọi video từ những kẻ giả danh cán bộ công an, thông báo em bị liên quan đến vụ án ma túy. Chúng yêu cầu K. rời khỏi nhà, cắt liên lạc với người thân, tìm thuê nhà nghỉ để "làm việc kín", đồng thời lấy tiền trong nhà và yêu cầu gia đình chuyển thêm 100 triệu đồng để "chứng minh sự trong sạch".

Cũng theo Công an tỉnh Nghệ An, đây là một dạng của thủ đoạn "bắt cóc online", kẻ gian tạo áp lực tâm lý khiến nạn nhân tự tách khỏi gia đình, tự biến mình thành "con tin" trong không gian mạng, từ đó dễ dàng bị ép buộc chuyển tiền hoặc dụ dỗ di chuyển đến các địa bàn nguy hiểm như Campuchia.

Nhờ sự vào cuộc kịp thời của Công an phường Vinh Hưng, em K. đã được giải cứu an toàn. Công an cảnh báo, cơ quan công an không yêu cầu chuyển tiền để "chứng minh trong sạch". Không tin các cuộc gọi, video call yêu cầu rời khỏi nhà, giữ bí mật, cắt liên lạc với gia đình. Khi nhận cuộc gọi có dấu hiệu đe dọa, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân hay chuyển tiền, hãy dừng lại và liên hệ ngay công an nơi gần nhất. Đối với phụ huynh cần chú ý theo dõi tâm lý, hoạt động mạng xã hội của con em để kịp thời phát hiện bất thường.  

Tin liên quan

Đại biểu Quốc hội: "Bắt cóc online" là nỗi lo thường trực của nhiều gia đình

Đại biểu Quốc hội: "Bắt cóc online" là nỗi lo thường trực của nhiều gia đình

(NLĐO)- Đại biểu Quốc hội kiến nghị Chính phủ, các bộ ngành có giải pháp hiệu quả phòng, chống tội phạm công nghệ cao, trong đó có tình trạng "bắt cóc online".

Công an can thiệp, giúp nam sinh Huế thoát nạn "bắt cóc online"

(NLĐO) - Vớ được văn bản giả mạo thông báo trúng học bổng ở Hàn Quốc, nam sinh viên ở Huế suýt bị "bắt cóc online" song may mắn được công an can thiệp kịp thời

Công an Đà Nẵng lên tiếng về thông tin "bắt cóc sinh viên"

(NLĐO) - Tin đồn “một sinh viên bị bắt cóc” khiến mạng xã hội xôn xao những ngày qua đã được Công an TP Đà Nẵng khẳng định là bịa đặt.

