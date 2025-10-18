HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Công an Đà Nẵng lên tiếng về thông tin "bắt cóc sinh viên"

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) - Tin đồn “một sinh viên bị bắt cóc” khiến mạng xã hội xôn xao những ngày qua đã được Công an TP Đà Nẵng khẳng định là bịa đặt.

Ngày 18-10, Công an TP Đà Nẵng đã thông tin chính thức về tin đồn "bắt cóc sinh viên" lan tràn trên mạng xã hội.

Công an khẳng định không có vụ bắt cóc sinh viên Đà Nẵng nào xảy ra - Ảnh 1.

Tin đồn thất thiệt lan truyền về vụ việc một nam sinh viên bị bắt cóc tại Đà Nẵng

Theo đó, thời gian gần đây, trên một số nền tảng mạng xã hội xuất hiện thông tin về việc “một sinh viên bị bắt cóc” tại một trường đại học trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Trước diễn biến phức tạp của tin đồn, Công an phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng đã nhanh chóng phối hợp với các đơn vị chức năng và nhà trường tiến hành làm rõ vụ việc.

Qua quá trình kiểm tra, xác minh, lực lượng chức năng khẳng định: Không có bất kỳ trường hợp sinh viên nào bị bắt cóc hoặc mất liên lạc như nội dung lan truyền.

Công an khẳng định toàn bộ sinh viên của trường đều an toàn.

Công an khẳng định không có vụ bắt cóc sinh viên Đà Nẵng nào xảy ra - Ảnh 2.

Thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Đồng thời, qua rà soát danh sách lớp KHTN25 Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng, không tồn tại sinh viên tên “Tín” như các bài viết đã đề cập. 

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, Công an TP Đà Nẵng xác định đây là thông tin bịa đặt, sai sự thật, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Công an phường Hòa Khánh đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố khẩn trương xác minh đối tượng phát tán thông tin sai sự thật để xử lý nghiêm theo quy định.

Tin liên quan

TP HCM: Bình tĩnh đến công an trình báo "bắt cóc online" nên không mất tiền

TP HCM: Bình tĩnh đến công an trình báo "bắt cóc online" nên không mất tiền

(NLĐO) - Thấy người lạ gọi điện yêu cầu chuyển tiền, người đàn ông ở TP HCM lập tức đến công an trình báo.

Sự thật về 3 học sinh ở TP HCM bị bắt cóc

(NLĐO) - Một tài khoản mạng xã hội đăng tải thông tin 3 học sinh ở TP HCM bị bắt cóc khiến nhiều phụ huynh lo lắng, công an đã nhanh chóng vào cuộc

Nam sinh bị “bắt cóc qua Zoom”, gia đình suýt mất 350 triệu đồng để chuộc con

(NLĐO) - Công an Đà Nẵng vừa kịp thời ngăn chặn chiêu lừa thao túng tâm lý sinh viên để dựng màn “bắt cóc online”.

mạng xã hội Công an TP Đà Nẵng tin đồn thất thiệt bắt cóc
