Công an can thiệp, giúp nam sinh Huế thoát nạn "bắt cóc online"

(NLĐO) - Vớ được văn bản giả mạo thông báo trúng học bổng ở Hàn Quốc, nam sinh viên ở Huế suýt bị "bắt cóc online" song may mắn được công an can thiệp kịp thời

Chiều 25-10, Công an phường An Cựu, TP Huế cho biết vừa kịp thời ngăn chặn, giải cứu một nam sinh viên đang theo học tại một trường đại học thuộc Đại học Huế khỏi thủ đoạn lừa đảo "bắt cóc online", ngăn việc sinh viên này chuyển tiền cho các đối tượng xấu.

bắt cóc online, bắt cóc, lừa đảo, tội lừa đảo - Ảnh 1.

Nam sinh viên T.H.H (trái) được Công an phường An Cựu tìm đến phòng trọ hỗ trợ

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 24-10, Công an phường An Cựu nhận được tin báo từ một giảng viên cho biết em T.H.H. (quê Hà Tĩnh, sinh viên năm nhất, tạm trú tại phường An Cựu) có dấu hiệu bị "bắt cóc online".

Nhận được tin báo, thiếu tá Nguyễn Tấn Phước, Trưởng Công an phường An Cựu, lập tức cử cán bộ, chiến sĩ phối hợp với nhà trường và gia đình khẩn trương xác minh. Thông qua dữ liệu dân cư và thông tin tạm trú, công an nhanh chóng xác định nơi ở của H. tại một nhà trọ trên đường Trần Đại Nghĩa, phường An Cựu.

bắt cóc online, bắt cóc, lừa đảo, tội lừa đảo - Ảnh 2.

Tờ thông báo giả mạo làm sinh viên H. bị dẫn dụ

Thiếu tá Phước gọi nhiều cuộc điện thoại cho H. nhưng sinh viên này không nghe máy nên ông đã nhắn tin cảnh báo về thủ đoạn "bắt cóc online". Cùng lúc, lực lượng công an đến khu nhà trọ, phát hiện H. vẫn đang ngồi trong phòng, dùng điện thoại để trao đổi với nhóm lừa đảo mà không hay biết mình là nạn nhân.

Công an đã trấn an, giải thích để H. hiểu rõ sự việc và kịp thời ngăn sinh viên này chuyển tiền cho các đối tượng.

Qua xác minh, công an phát hiện nhóm lừa đảo đã giả mạo thông báo của một trường đại học thuộc Đại học Huế về "Chương trình trao đổi sinh viên và xét duyệt học bổng hiệp định tại Hàn Quốc năm 2025-2026". 

Trong văn bản giả, chúng ghi rõ H. được nhận học bổng và yêu cầu chuẩn bị hồ sơ, sau đó gửi qua mạng để nạn nhân tin tưởng và làm theo.

Khi H. tin tưởng, nhóm này tiếp tục yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản để xác minh hồ sơ. Tuy nhiên, nhờ công an vào cuộc kịp thời, vụ việc đã được ngăn chặn, không để xảy ra thiệt hại.

Vụ việc vẫn đang được Công an phường An Cựu phối hợp với Công an TP Huế tiếp tục điều tra, làm rõ.

