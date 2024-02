Bất ngờ chỉ số bay đúng giờ của hàng không Việt Nam tháng đầu năm

Khách xếp hàng làm thủ tục an ninh tại sân bay Nội Bài. Ảnh: Phan Công

Trong đó, Vietnam Airlines 8.941 chuyến, VietJet Air 9.109 chuyến, Bamboo Airways 1.796 chuyến, Pacific Airlines 839 chuyến; VASCO 320 chuyến và Vietravel 409 chuyến.



Trong số chuyến bay các hãng hàng không Việt Nam khai thác có 4.133 chuyến bị chậm giờ, chiếm tỉ lệ 19,3 %. Trong đó, Vietnam Airlines có 12,5 % chuyến chậm, VietJet Air có 28 % chuyến chậm, Pacific Airlines 23,2 %, VASCO 13,1 %, Bamboo Airways 11,3% và Vietravel Airlines 7,1% chuyến chậm trong tổng số chuyến bay hãng khai thác.

Trong tháng 1 có 17,281 chuyến bay đúng giờ, chiếm tỉ lệ 80,7 %, tăng 1,3 điểm phần trăm so với tháng trước.

Như vậy, mặc dù số chuyến bay tăng trong tháng đầu năm 2024, cũng là tháng cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn, nhưng tỉ lệ số chuyến bay chậm giờ lại giảm, chuyến bay đúng giờ tăng. Đây là một tín hiệu tích cực của ngành hàng không Việt Nam.

Số chuyến bay đúng giờ trong tháng 1 chiếm hơn 80% cũng là một tỉ lệ khá cao so với thế giới. Theo ông Bùi Minh Đăng, Trưởng phòng Vận tải hàng không (Cục Hàng không Việt Nam), các nước trên thế giới nếu chỉ số chuyến bay đúng giờ đạt từ 70-79% đã được xem là tốt.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, hai nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng chuyến bay cất cánh trễ giờ trong tháng 1-2024 vẫn là do máy bay về muộn và do các hãng hàng không.

Các nguyên nhân còn lại được nhà chức trách hàng không chỉ ra là thời tiết, quản lý, điều hành bay, trang thiết bị và dịch vụ tại sân bay và các lý do khác.

Cũng trong tháng 1, có 98 chuyến bay bị hủy, chiếm tỉ lệ: 0,5%. Nguyên nhân chủ yếu buộc các hãng phải hủy các chuyến bay trong tháng 12 là lý do khai thác, thương mại. Còn lại là lý do kỹ thuật, thời tiết và lý do khác.