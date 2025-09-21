HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Bất ngờ danh tính kẻ trộm tại tiệm áo cưới Phương Luxury ở Đà Nẵng

Trần Thường

(NLĐO) – Công an TP Đà Nẵng tìm ra kẻ trộm tài sản trị giá hơn 100 triệu đồng tại tiệm áo cưới, lòi ra thêm vụ trộm két sắt trót lọt của đối tượng.

Ngày 21-9, Công an TP Đà Nẵng cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP vừa điều tra, 2 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn.

Bất ngờ danh tính kẻ trộm tại tiệm áo cưới Phương Luxury ở Đà Nẵng- Ảnh 1.

Đối tượng Trần Văn Tiên trộm cắp tài sản của chị ruột

Trước đó, ngày 16-9, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận báo cáo của Công an xã Trà My (TP Đà Nẵng) về việc tiệm áo cưới Phương Luxury của chị T.T.P (SN 1993, trú thôn Đồng Trường, xã Trà My) bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 1 máy ảnh Canon R, 2 ống kính và 1 đèn flash chuyên dụng, tổng giá trị hơn 100 triệu đồng.

Ngay sau đó, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã phân công nhiều trinh sát có kinh nghiệm chủ động phối hợp với Công an xã Trà My khẩn trương vào cuộc điều tra.

Qua áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau 4 tiếng tiếp nhận tin báo, lực lượng công an đã làm rõ, bắt giữ đối tượng Trần Văn Tiên (SN 1998, trú xã Lãnh Ngọc, TP Đà Nẵng) khi đối tượng đang mang tài sản đi tiêu thụ. Toàn bộ tang vật được thu hồi, trả lại cho người bị hại.

Bất ngờ danh tính kẻ trộm tại tiệm áo cưới Phương Luxury ở Đà Nẵng- Ảnh 2.

Nguyễn Văn Đệ cùng với Trần Văn Tiên gây ra vụ trộm két sắt tại xã Trà Liên

Đáng nói, Tiên và chủ tiệm áo cưới là chị em ruột. Vào tối 15-9, trong lúc ăn nhậu với chị ruột và bạn bè thì giữa Tiên và chị P. nảy sinh mâu thuẫn, bị chị P. la mắng nên Tiên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản của chị.

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự xác định Tiên cùng đồng phạm là Nguyễn Văn Đệ (SN 1995, trú xã Lãnh Ngọc) đã thực hiện vụ trộm két sắt tại nhà anh N.V.T (SN 1986, trú thôn Thanh Trước, xã Trà Liên, TP Đà Nẵng) vào ngày 12-9, chiếm đoạt số vàng trị giá khoảng 50 triệu đồng.

Công an đã thu giữ nhiều vật chứng liên quan gồm xe máy, điện thoại và dụng cụ gây án. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Tiên và Nguyễn Văn Đệ về hành vi trộm cắp tài sản, tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

