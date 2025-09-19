Công an TP Đà Nẵng bắt đối tượng Chánh "Neymar"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Công an TP Đà Nẵng bắt đối tượng Chánh "Neymar"

Trần Thường

(NLĐO) – Đối tượng có biệt danh Chánh "Neymar" dùng vỏ chai bia đánh mạnh vào đầu rồi dùng mảnh chai vỡ đâm vào vùng cổ một nam thanh niên ở TP Đà Nẵng.

Ngày 19-9, Công an TP Đà Nẵng cho biết đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Viết Chánh (thường gọi là Chánh Neymar, SN 1994; trú khối phố Hà Trung, phường Hội An, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Công an TP Đà Nẵng bắt Chánh Neymar sau vụ tấn công nghiêm trọng - Ảnh 1.

Chánh "Neymar" tại cơ quan điều tra

Trước đó, tối 14-9, tại quán "Bờm Bia" (phường Hội An Tây, TP Đà Nẵng), anh H.V.B (SN 1991, trú phường Hội An) đang ngồi cùng bạn thì bất ngờ bị một đối tượng dùng vỏ chai bia đánh mạnh vào đầu rồi tiếp tục dùng mảnh chai vỡ đâm vào vùng cổ.

Hậu quả, anh B. bị đứt động mạch cảnh, mất nhiều máu, nguy hiểm đến tính mạng và phải cấp cứu khẩn cấp tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Xác định đây là vụ việc nghiêm trọng, đối tượng gây án manh động, côn đồ, Công an phường Hội An Tây đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, phối hợp người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời tiến hành khám nghiệm, bảo vệ hiện trường, thu thập dấu vết để điều tra.

Qua xác minh, lực lượng công an xác định đối tượng gây án là Nguyễn Viết Chánh đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ kết hợp vận động, đến 11 giờ ngày 18-9, Công an phường Hội An Tây đã buộc Nguyễn Viết Chánh trở về địa phương trình diện. Tại cơ quan công an, Chánh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện Công an phường Hội An Tây đã hoàn tất hồ sơ, bàn giao đối tượng và vụ việc cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Tin liên quan

Nhà máy 500 tỉ ở Đà Nẵng "chết yểu", người dân bị vạ lây

Nhà máy 500 tỉ ở Đà Nẵng "chết yểu", người dân bị vạ lây

(NLĐO) – San lấp mặt bằng làm nhà máy gây thiệt hại ruộng lúa của người dân ở Đà Nẵng mà chưa đền bù, nay chủ đầu tư làm ăn thua lỗ đã "bỏ chạy".

Nhóm người lạ mặt khống chế người đàn ông Trung Quốc đưa khỏi casino ở Đà Nẵng

(NLĐO) - Đối tượng người Trung Quốc cùng 4 người trú tại Quảng Trị, Thanh Hóa đã khống chế 2 người Trung Quốc, ép buộc gọi điện cho gia đình gởi tiền chuộc.

Trạm BOT ở Đà Nẵng "đặt sai chỗ", loay hoay xử lý: Chủ đầu tư nói gì?

(NLĐO) – Chủ trạm BOT ở TP Đà Nẵng "khóc ròng" vì xe né trạm, doanh thu hàng trăm tỉ/năm giảm còn vài chục tỉ, còn địa phương "đau đầu" vì trạm đặt sai vị trí.

Công an TP Đà Nẵng cố ý gây thương tích Hội An cơ quan điều tra công an phường
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo