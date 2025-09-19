HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

9 tổ công tác Công an Đà Nẵng đồng loạt khám xét nhiều địa điểm, tạm giữ 5 đối tượng

Trần Thường

(NLĐO) – Đường dây ghi lô đề do một người phụ nữ cầm đầu, với tổng số tiền đánh bạc trên 50 tỉ đồng vừa bị Công an Đà Nẵng triệt phá.

Ngày 19-9, Công an TP Đà Nẵng cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP vừa triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức lô đề "khủng" trên địa bàn TP.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án 1024T đấu tranh với đường dây đánh bạc dưới hình thức lô đề hoạt động tinh vi tại xã Thăng Bình và các khu vực lân cận.

9 tổ công tác Công an Đà Nẵng đồng loạt khám xét nhiều địa điểm, tạm giữ 5 đối tượng - Ảnh 1.

Các đối tượng liên quan trong đường dây số đề quy mô lớn ở Đà Nẵng

Sau thời gian thu thập chứng cứ, ngày 17-9, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và Công an cơ sở chia thành 9 tổ công tác, đồng loạt bắt quả tang 9 đối tượng tổ chức đánh bạc, đánh bạc.

Qua đấu tranh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng xác định Nguyễn Thị Bảy (SN 1984, trú xã Thăng Trường) là người cầm đầu, cùng nhiều đối tượng khác tổ chức ghi bán lô đề từ tháng 1-2025 đến nay.

Các "chân rết" dưới quyền của Bảy đã sử dụng điện thoại, ứng dụng Zalo, tin nhắn SMS để nhận tịch đề, tổ chức ghi bán cho trên 30 con bạc tại các xã Thăng Bình, Thăng Trường, Thăng Điền.

Chỉ riêng ngày 17-9, số tiền giao dịch đã vượt hơn 200 triệu đồng; tổng số tiền đánh bạc từ đầu năm đến nay lên đến hơn 50 tỉ đồng.

Tang vật thu giữ gồm 10 điện thoại di động và nhiều tài liệu liên quan. Hiện Phòng CSHS đã tạm giữ hình sự 5 đối tượng chủ chốt, gồm: Nguyễn Thị Bảy, Đồng Văn Dũng, Huỳnh Thị Hiệp, Hoàng Thị Phi Anh và Nguyễn Công Mạnh để điều tra, đồng thời tiếp tục mở rộng chuyên án, truy bắt các đối tượng còn lại.

Tin liên quan

Hàng ngàn phụ huynh có thể bị phạt: Công an Đà Nẵng xin ý kiến Cục C06

Hàng ngàn phụ huynh có thể bị phạt: Công an Đà Nẵng xin ý kiến Cục C06

(NLĐO) – Công an TP Đà Nẵng xin ý kiến hướng dẫn của Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội về trường hợp nhiều trẻ chưa được đăng ký thường trú.

Công an TP Đà Nẵng bắt đối tượng Chánh "Neymar"

(NLĐO) – Đối tượng có biệt danh Chánh "Neymar" dùng vỏ chai bia đánh mạnh vào đầu rồi dùng mảnh chai vỡ đâm vào vùng cổ một nam thanh niên ở TP Đà Nẵng.

Nhà máy 500 tỉ ở Đà Nẵng "chết yểu", người dân bị vạ lây

(NLĐO) – San lấp mặt bằng làm nhà máy gây thiệt hại ruộng lúa của người dân ở Đà Nẵng mà chưa đền bù, nay chủ đầu tư làm ăn thua lỗ đã "bỏ chạy".

Công an TP Đà Nẵng triệt phá đường dây phòng cảnh sát hình sự đường dây đánh bạc Thăng Bình
