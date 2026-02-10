Bất ngờ dịch vụ tăng trưởng đột biến, vượt xa gọi xe và giao hàng công nghệ

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, những ngày gần đây, nhiều người dân tại TPHCM phản ánh tình trạng khó đặt xe công nghệ, đặc biệt sau các buổi tiệc cuối năm.

Dù chọn xe máy hay ô tô, không ít khách phải chờ 20-30 phút, thậm chí cả tiếng đồng hồ vẫn không có tài xế nhận cuốc.

Theo ghi nhận, phần lớn người tham dự tiệc cuối năm có sử dụng rượu, bia đều ưu tiên đi xe công nghệ để bảo đảm an toàn và tránh vi phạm quy định nồng độ cồn.

Trao đổi với phóng viên, đại diện Be Group cho biết nhu cầu sử dụng dịch vụ tăng mạnh trên toàn bộ hệ sinh thái.

Cụ thể, đối với dịch vụ di chuyển, nhu cầu gọi xe beCar (ô tô) tăng 160%, beBike (xe máy) tăng 120%. Cao điểm tập trung tại các đầu mối giao thông (sân bay, bến xe).

Dịch vụ giao hàng (beDeli) tăng 125% khi các chủ doanh nghiệp địa phương và chủ shop online tăng tốc đẩy đơn hàng cuối năm.

Đáng chú ý, dịch vụ beGiúpviệc tăng trưởng đột biến 300% so với cùng thời điểm năm ngoái (gấp 2 lần so với trung bình năm). Đặc biệt, nhu cầu dọn dẹp chuyên sâu (sân vườn, ban công, cửa chính...) tăng mạnh do thói quen dọn nhà đón Tết của người Việt.

Nhằm đáp ứng nhu cầu cao điểm dịp Tết, Be triển khai loạt chương trình ưu đãi trước, trong và sau Tết cho nhiều dịch vụ, từ dọn dẹp nhà cửa, giao hàng đến di chuyển.

Các mức ưu đãi dao động từ khoảng 20% đến 40%, tương đương giảm tối đa vài chục nghìn đồng mỗi đơn hoặc chuyến đi, nhằm hỗ trợ người dân tiết kiệm chi phí và đồng hành cùng chủ shop, doanh nghiệp nhỏ trong mùa cao điểm.

Be cũng cho biết tổng ngân sách thưởng dành cho đối tác tài xế lên đến hơn 2,5 triệu đồng/đối tác. Kết hợp với nhu cầu cao điểm, đối tác có thể đạt mức thu nhập gấp 1,5 đến 2 lần ngày thường.

Đồng thời, nền tảng cũng tối ưu hóa thuật toán để điều phối tài xế đến các vùng có nhu cầu cao hoặc các điểm nóng sân bay/bến xe, giúp tối ưu tuyến đường, giảm thời gian chạy rỗng, bảo vệ sức khỏe đối tác trong mùa cao điểm.

Trong dịp Tết, Grab Việt Nam cũng triển khai nhiều chương trình ưu đãi cho người dùng và đối tác tài xế. Theo đó, các chuyến GrabBike và GrabCar được giảm khoảng 20%, với mức ưu đãi tối đa từ 50.000–100.000 đồng mỗi chuyến, áp dụng cho nhu cầu đi lại thường ngày cũng như các chuyến đi sân bay, bến xe, nhà ga tại nhiều tỉnh, thành lớn trên cả nước. Trong những ngày giáp Tết và suốt kỳ nghỉ Tết, để động viên các bác tài bền bỉ phục vụ người dân, Grab triển khai nhiều hoạt động xuyên suốt dịp Tết, trong đó có chương trình hái lộc dành cho Đối tác Tài xế trên cả nước với tổng giá trị giải thưởng lên đến 2 tỉ đồng.



