Sự thật doanh thu hơn 1,6 tỉ của tài xế công nghệ gây xôn xao dư luận

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Sự thật doanh thu hơn 1,6 tỉ của tài xế công nghệ gây xôn xao dư luận

Theo Nguyễn Dũng/Tiền Phong

Tài xế cho biết trung bình mỗi ngày, anh chạy khoảng 8-9 tiếng, thu nhập khoảng 500.000 đồng/ngày (chưa tính thưởng) và chủ động nghỉ ngơi khi cần thiết

Những ngày gần đây, dư luận xôn xao trước thông tin một tài xế xe công nghệ của BE tạo ra doanh thu hơn 1,6 tỉ đồng trong một năm, kéo theo nhiều ý kiến cho rằng tài xế phải làm việc với cường độ rất cao, thậm chí “cày ngày cày đêm” mới đạt được con số này.

Không phải tài xế làm việc 18-20 giờ/ngày

Trước những tranh luận trái chiều, Be Việt Nam đã chính thức lên tiếng. Theo Be Việt Nam, con số hơn 1,6 tỉ đồng là doanh thu do đối tác tài xế tạo ra trên nền tảng, không phải thu nhập thực nhận.

Doanh thu này được cộng gộp từ nhiều dịch vụ gồm beBike, beFood, beDelivery (không bao gồm tiền thu hộ COD). Be Việt Nam cho rằng việc lấy tổng doanh thu chia bình quân theo ngày rồi suy luận tài xế phải làm việc 18-20 giờ/ngày là cách hiểu sai bản chất mô hình hoạt động.

Be Việt Nam cũng khẳng định việc công bố và vinh danh nhằm ghi nhận sự nỗ lực, bền bỉ và khả năng tận dụng đa dịch vụ của tài xế, đồng thời khẳng định nền tảng không xem đây là chiêu thức quảng bá gây hiểu lầm cho dư luận.

Theo tìm hiểu của PV Tiền Phong, tài xế được nhắc đến những ngày qua là anh Phạm D. T. (33 tuổi, ngụ TPHCM), xuất thân từ hoàn cảnh quá khó khăn, gia đình từng buôn bán xe tại quận Phú Nhuận (cũ).

Theo anh T., biến cố kinh tế ập đến khi anh đang theo học cao đẳng ngành kinh doanh khiến con đường học tập phải dở dang. Anh T. buộc phải đi làm sớm để gánh vác gia đình, trở thành trụ cột lo cho mẹ và hai em gái.

- Ảnh 1.

Tài xế Be Việt Nam có doanh thu cao nhất năm 2025 do tạo trên nền tảng, không phải thu nhập thực nhận.

Trước khi gắn bó với xe công nghệ, anh T. từng làm đủ nghề: Bán thẻ ngân hàng, thực phẩm, lễ tân karaoke, làm nội dung YouTube… suốt nhiều năm. Dù nỗ lực, các công việc này đều có điểm chung là thu nhập bấp bênh và thời gian gò bó, khiến anh khó chủ động khi gia đình có việc.

Tài xế công nghệ đến với anh ban đầu chỉ là công việc làm thêm. Tuy nhiên, chính sự linh hoạt về thời gian và khả năng chủ động thu nhập đã khiến anh lựa chọn gắn bó lâu dài. Giai đoạn dịch COVID-19, khi nhiều công việc bị gián đoạn, anh T. quyết định nghỉ hẳn nghề cũ, chuyển sang chạy xe toàn thời gian, dựa vào khoản tích lũy để vượt qua giai đoạn khó khăn.

Sau hơn 3 năm gắn bó với nghề tài xế xe ôm công nghệ, cuộc sống gia đình anh dần ổn định. Mẹ anh bớt vất vả, một em gái đã lập gia đình, em út chuẩn bị hoàn thành chương trình đại học. Khi gánh nặng gia đình nhẹ đi, anh Tuấn mới bắt đầu nghĩ nhiều hơn đến những kế hoạch cá nhân cho tương lai.

 Thu nhập khoảng 500.000 đồng/ngày

Chia sẻ về lý do gắn bó với nghề, anh T. cho rằng chạy xe công nghệ không đơn thuần là “cày cuốc”, mà là cách làm việc dựa trên tư duy hợp tác. “Mình tạo ra giá trị cho khách hàng và nền tảng thì sẽ được hưởng lại tương xứng. Quan trọng là chạy có kế hoạch, không ép sức” - anh T. nói.

Theo anh T., mức doanh thu hơn 1,6 tỉ đồng đạt được phản ánh việc chạy xe có kế hoạch, lựa chọn thời điểm và dịch vụ phù hợp, thay vì làm việc quá sức. Trung bình mỗi ngày, anh chạy khoảng 8-9 tiếng, thu nhập khoảng 500.000 đồng/ngày (chưa tính thưởng) và chủ động nghỉ ngơi khi cần thiết.

Anh T. cho biết thường linh hoạt giữa các dịch vụ: Chở khách vào giờ cao điểm sáng - chiều, tập trung giao đồ ăn vào khung giờ trưa và tối. Việc theo dõi các chương trình thưởng, mùa cao điểm và nhu cầu khu vực giúp anh tối ưu hiệu quả lao động.

Trước ý kiến cho rằng con số doanh thu lớn đồng nghĩa với việc “đánh đổi sức khỏe”, anh Tuấn cho rằng điều này phụ thuộc vào cách làm của mỗi tài xế. “Quan trọng là giữ được sự cân bằng giữa thu nhập, thời gian và sức khỏe để có thể gắn bó lâu dài” - anh T. nói.

Doanh thu khác gì thu nhập?

Theo chuyên gia kinh tế, doanh thu là tổng giá trị đơn hàng, cuốc xe mà tài xế tạo ra trên nền tảng trong một khoảng thời gian. Con số này chưa trừ các khoản chi phí. Thu nhập thực nhận là số tiền tài xế còn lại sau khi trừ chiết khấu nền tảng, chi phí xăng xe, khấu hao phương tiện, bảo dưỡng, sinh hoạt cá nhân công thưởng (nếu có)… Vì vậy, doanh thu cao không đồng nghĩa với thu nhập “khủng”, mà phản ánh mức độ hoạt động và khả năng tối ưu công việc của tài xế.


Tin liên quan

Tài xế Be đạt doanh thu "khủng" 1,615 tỉ đồng/năm từ những khoản nào?

Tài xế Be đạt doanh thu "khủng" 1,615 tỉ đồng/năm từ những khoản nào?

(NLĐO) – Theo Be, hơn 1,6 tỉ đồng là tổng doanh thu mà đối tác tài xế Be tạo ra trên nền tảng, không phải là thu nhập thực nhận

Ứng dụng gọi xe giá rẻ gây áp lực cho các ông lớn Grab, Be...

(NLĐO) - Các ứng dụng gọi xe mới tập trung hạ giá cước, tăng chiết khấu cho tài xế khiến các ông lớn gọi xe Grab, Be cũng phải dè chừng

Grab, Be nói gì về việc nhiều tài xế xe công nghệ tắt app, khách khó đặt xe?

(NLĐO) - Nhiều người dân ở TP HCM phản ánh rất khó đặt xe công nghệ những ngày sát Tết, trong khi một số tài xế thừa nhận đã tắt app nghỉ sớm

cuộc sống gia đình chuyên gia kinh tế công việc làm thêm tài xế Be
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo