Bất ngờ: Google cho phép người dùng thay đổi địa chỉ Gmail

Theo Tomshardware, Google đang thử nghiệm tính năng cho phép đổi địa chỉ @gmail. Đây là tin vui cho những ai từng bị kẹt với những địa chỉ email cũ, vốn là thông tin đăng nhập để truy cập các dịch vụ Google như YouTube.

Hiện tại, tính năng đang được triển khai thử nghiệm tại Ấn Độ và chưa có thông báo chính thức về thời điểm mở rộng ra toàn cầu. Google cho biết người dùng sẽ lần lượt thấy tùy chọn này xuất hiện, nghĩa là việc phổ biến rộng rãi vẫn còn phải chờ.

Trước đây, nếu muốn có địa chỉ email khác, người dùng phải lập một tài khoản Google mới hoặc sử dụng các giải pháp trong Google Workspace.

Với thử nghiệm mới, mỗi tài khoản sẽ sở hữu hai địa chỉ @gmail, giúp nhận email từ cả hai hộp thư mà không ảnh hưởng đến dữ liệu hiện có như Drive hay Photos.

Tính năng cho phép đổi địa chỉ @gmail của Google đang chỉ được thử nghiệm tại Ấn Độ

Tuy nhiên, sau khi đổi địa chỉ, người dùng sẽ không thể đăng ký thêm địa chỉ Gmail khác cho cùng tài khoản trong 12 tháng.

Để kiểm tra xem tài khoản đã có thể đổi địa chỉ Gmail hay chưa, người dùng có thể truy cập my.account.google.com/google-account-email, chọn "Thông tin cá nhân" và tìm mục "Đổi địa chỉ email cho tài khoản Google".

Nếu chưa có tùy chọn này, có nghĩa tài khoản chưa nằm trong đợt triển khai thử nghiệm.

Google chưa chính thức công bố tính năng, vì vậy mọi chi tiết có thể thay đổi trong tương lai khi hãng triển khai rộng rãi hơn.