Bạn đọc

Bất ngờ hình ảnh bờ biển Đà Nẵng, rác phủ kín, nhiều người ra bới

B.Vân

(NLĐO) - Sau mưa lớn kéo dài, bãi biển Đà Nẵng ngập rác và cây trôi dạt, phủ kín hàng trăm mét cát ven bờ

Tại khu vực bãi biển Nguyễn Tất Thành (đoạn gần cầu Phú Lộc, phường Thanh Khê), sóng đánh dạt rác vào bờ thành từng đống lớn kéo dài. Rác thải gồm nhiều loại như cành cây khô, xác thực vật mục nát, chai nhựa, vỏ lon… ước tính lên đến hàng tấn.

Bãi biển Đà Nẵng ngập rác sau mưa lớn kéo dài , cảnh báo ô nhiễm môi trường - Ảnh 1.

Hàng trăm mét bờ biển Đà Nẵng ngập ngụa rác sau mưa lũ

Bãi biển Đà Nẵng ngập rác sau mưa lớn kéo dài , cảnh báo ô nhiễm môi trường - Ảnh 2.

Rác dạt vào bờ biển đường Nguyễn Tất Thành ở phường Thanh Khê và phường Liên Chiểu

Bãi biển Đà Nẵng ngập rác sau mưa lớn kéo dài , cảnh báo ô nhiễm môi trường - Ảnh 3.

Người dân ra bờ biển bới rác tìm các cành cây khô

Bãi biển Đà Nẵng ngập rác sau mưa lớn kéo dài , cảnh báo ô nhiễm môi trường - Ảnh 4.

Bãi cát bị phủ kín bởi lượng lớn rác thải và cây cỏ trôi dạt.

Theo người dân địa phương, tình trạng rác thải tràn vào bờ biển thường xảy ra sau mỗi đợt mưa lớn. Rác từ hệ thống sông suối, cống rãnh và khu dân cư bị cuốn ra biển, sau đó mắc lại khi thủy triều rút.

Bãi biển Đà Nẵng ngập rác sau mưa lớn kéo dài , cảnh báo ô nhiễm môi trường - Ảnh 5.

Cành cây, thân gỗ, bèo lục bình, chai nhựa, túi nylon và nhiều vật thể lạ bị sóng đánh dạt vào

Bãi biển Đà Nẵng ngập rác sau mưa lớn kéo dài , cảnh báo ô nhiễm môi trường - Ảnh 6.

Nhiều đoạn bãi biển kéo dài hàng trăm mét gần như bị rác phủ kín, khiến cảnh quan trở nên nhếch nhác, ô nhiễm

Bãi biển Đà Nẵng ngập rác sau mưa lớn kéo dài , cảnh báo ô nhiễm môi trường - Ảnh 7.

Rác thải thường xuyên tấp vào bờ biển Đà Nẵng sau mỗi đợt mưa lớn kéo dài

Bãi biển Đà Nẵng ngập rác sau mưa lớn kéo dài , cảnh báo ô nhiễm môi trường - Ảnh 8.

Rác thải dạt vào chất đống bên bãi biển Đà Nẵng

Đáng chú ý, nhiều người dân tranh thủ thu nhặt các gốc cây lớn trôi dạt vào bờ để tận dụng. Một số gốc có hình dáng đẹp, gỗ tốt còn được mua bán ngay tại bãi biển.

Hiện, các lực lượng môi trường và người dân địa phương đang tiến hành thu gom, làm sạch khu vực ven biển, khôi phục lại cảnh quan du lịch.

Đà Nẵng rác thải mưa lũ
