Bất ngờ hình ảnh bờ biển Đà Nẵng, rác phủ kín, nhiều người ra bới

Tại khu vực bãi biển Nguyễn Tất Thành (đoạn gần cầu Phú Lộc, phường Thanh Khê), sóng đánh dạt rác vào bờ thành từng đống lớn kéo dài. Rác thải gồm nhiều loại như cành cây khô, xác thực vật mục nát, chai nhựa, vỏ lon… ước tính lên đến hàng tấn.
Theo người dân địa phương, tình trạng rác thải tràn vào bờ biển thường xảy ra sau mỗi đợt mưa lớn. Rác từ hệ thống sông suối, cống rãnh và khu dân cư bị cuốn ra biển, sau đó mắc lại khi thủy triều rút.
Rác thải dạt vào chất đống bên bãi biển Đà Nẵng
Đáng chú ý, nhiều người dân tranh thủ thu nhặt các gốc cây lớn trôi dạt vào bờ để tận dụng. Một số gốc có hình dáng đẹp, gỗ tốt còn được mua bán ngay tại bãi biển.
Hiện, các lực lượng môi trường và người dân địa phương đang tiến hành thu gom, làm sạch khu vực ven biển, khôi phục lại cảnh quan du lịch.
