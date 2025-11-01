HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

"Trái tim miền Trung" trao tặng 100 suất quà hỗ trợ người dân vùng lũ Đà Nẵng

Trần Thường - Hải Định

(NLĐO) - Chương trình "Trái tim miền Trung" vừa trao 100 suất quà trị giá 100 triệu đồng và hỗ trợ gia đình nữ giáo viên tử vong 5 triệu đồng

Ngày 1-11, Chương trình "Trái tim miền Trung" do Báo Người Lao Động thực hiện đã trao tặng quà hỗ trợ người dân trên địa bàn xã Duy Xuyên, TP Đà Nẵng. Chương trình đã trao tặng 100 suất quà, trị giá 100 triệu đồng (gồm 800.000 đồng tiền mặt và 200.000 đồng quà tặng).

"Trái tim miền Trung" trao 100 suất quà, hỗ trợ gia đình giáo viên mất trong lũ - Ảnh 1.

Ông Đặng Hoàng Dũng, Trưởng Văn phòng Đại diện Báo Người Lao Động khu vực miền Trung, trao quà hỗ trợ từ Chương trình "Trái tim miền Trung" cho người dân xã Duy Xuyên

Xã Duy Xuyên được sáp nhập từ 3 xã Duy Trinh, Duy Sơn, Duy Trung của huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam trước đây. Đây là vùng thấp trũng nằm bên dòng sông Thu Bồn, đời sống người dân địa phương đa phần còn rất khó khăn.

"Trái tim miền Trung" trao 100 suất quà, hỗ trợ gia đình giáo viên mất trong lũ - Ảnh 2.

Bí thư Đảng ủy xã Duy Xuyên Nguyễn Thanh Hải trao quà hỗ trợ người dân

Trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua, hơn 3.000 nhà dân trên địa bàn xã Duy Xuyên bị ngập nặng, nhiều nhà nước ngập tới nóc. Cây cối, hoa màu, vật nuôi và nhiều tài sản của bà con bị cuốn trôi, ngập chìm trong nước, gây thiệt hại nặng.

"Trái tim miền Trung" trao 100 suất quà, hỗ trợ gia đình giáo viên mất trong lũ - Ảnh 3.

Người dân nhận quà hỗ trợ của chương trình từ ông Đặng Hữu Phúc, Chủ tịch UBND xã Duy Xuyên

Ông Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Đảng ủy xã Duy Xuyên, cho biết đợt lũ vừa qua, xã bị ngập lụt hết sức trầm trọng. Đỉnh lũ tại đây cao hơn trận lụt kỷ lục năm Thìn 1964, gây thiệt hại lớn tài sản của người dân.

"Trái tim miền Trung" trao 100 suất quà, hỗ trợ gia đình giáo viên mất trong lũ - Ảnh 4.

"Trái tim miền Trung" trao 100 suất quà, hỗ trợ gia đình giáo viên mất trong lũ - Ảnh 5.

"Trái tim miền Trung" trao 100 suất quà, hỗ trợ gia đình giáo viên mất trong lũ - Ảnh 6.

"Trái tim miền Trung" trao 100 suất quà, hỗ trợ gia đình giáo viên mất trong lũ - Ảnh 7.

Người dân xúc động nhận quà từ Chương trình "Trái tim miền Trung"

Bí thư Đảng ủy xã Duy Xuyên gửi lời cảm ơn Báo Người Lao Động đã kịp thời đến tặng quà động viên người dân, qua đó chung tay giúp địa phương có thêm nguồn lực về tinh thần, vật chất để hỗ trợ bà con vượt qua khó khăn.

"Trái tim miền Trung" trao 100 suất quà, hỗ trợ gia đình giáo viên mất trong lũ - Ảnh 8.

"Trái tim miền Trung" trao 100 suất quà, hỗ trợ gia đình giáo viên mất trong lũ - Ảnh 9.

Tặng quà từ Chương trình "Trái tim miền Trung" hỗ trợ người dân xã Duy Xuyên bị thiệt hại nặng do lũ lịch sử

Ông Nguyễn Thanh Hải chia sẻ với những khó khăn, thiệt hại mà người dân gặp phải do thiên tai gây ra, đồng thời mong muốn bà con nỗ lực vươn lên, sớm khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.

Clip: Chương trình "Trái tim miền Trung" trao quà hỗ trợ người dân xã Duy Xuyên ngày 1-11

Cũng trong ngày 1-11, Chương trình "Trái tim miền Trung" đã đến thăm hỏi, trao hỗ trợ gia đình chị Trần Thị Huệ (thôn Hưng Mỹ, xã Thăng An, TP Đà Nẵng) số tiền 5 triệu đồng.

"Trái tim miền Trung" trao 100 suất quà, hỗ trợ gia đình giáo viên mất trong lũ - Ảnh 10.

Đại diện Báo Người Lao Động và lãnh đạo xã Thăng An trao 5 triệu đồng hỗ trợ con trai chị Trần Thị Huệ (trú thôn Hưng Mỹ, xã Thăng An)

Chị Huệ là giáo viên Trường Tiểu học Lê Hồng Phong (xã Thăng An). Trong đợt mưa lũ vừa qua, chị không may bị điện giật tử vong trong lúc dọn dẹp nhà cửa ngày 28-10.

Gia đình chị Huệ có hoàn cảnh khó khăn. Chị không có chồng, ở nhờ nhà cha mẹ, khi mất đi để lại con trai đang học lớp 7.

Trước đó, tại TP Đà Nẵng ngày 31-11, Chương trình "Trái tim miền Trung" cũng đã trao tặng 102 suất quà (trị giá 102 triệu đồng) hỗ trợ người dân xã Thượng Đức và xã Đại Lộc.

Hồi hộp cảnh nữ giáo viên mang thai sắp sinh ở Đà Nẵng vượt lũ dữ đến cơ sở y tế

(NLĐO) - TP Đà Nẵng ưu tiên khắc phục hậu quả, ổn định đời sống và chi hỗ trợ trực tiếp cho người dân vùng thiệt hại.

Đà Nẵng chi 200 tỉ đồng hỗ trợ người dân bị thiệt hại do mưa lũ

(NLĐO) - TP Đà Nẵng ưu tiên khắc phục hậu quả, ổn định đời sống và chi hỗ trợ trực tiếp cho người dân vùng thiệt hại.

Dự báo mưa lớn tại Đà Nẵng: Yêu cầu xả nước các thủy điện để đón lũ

(NLĐO) – Từ 9 giờ sáng 1-11, 4 thủy điện lớn trên thượng lưu sông Vu Gia, Thu Bồn được yêu cầu vận hành nhằm hạ dần mực nước hồ chứa.

