Bất ngờ hình ảnh các sạp thịt ở chợ Cầu và chợ Tân Trụ

Sau khi Công an TPHCM công bố triệt phá đường dây sản xuất, tiêu thụ thịt bò giả từ thịt heo nái ngâm hóa chất và pha huyết heo để tạo màu do do Nguyễn Văn Thái cầm đầu, các hoạt động mua bán thịt bò tại một số chợ truyền thống trên địa bàn TPHCM trở nên trầm lắng hơn.

Ngày 12-5, ghi nhận của phóng viên tại chợ Cầu (phường Đông Hưng Thuận) và chợ Tân Trụ (phường Tân Sơn), hai nơi được xác định từng tiêu thụ lượng lớn thịt bò giả, nhiều tiểu thương cho biết sức mua đã giảm đáng kể sau vụ việc.

Tại chợ Cầu, dù vụ việc đã được phát hiện hơn chục ngày nhưng câu chuyện thịt bò giả vẫn là đề tài được nhiều người bàn tán. Tuy nhiên, khi chúng tôi hỏi trực tiếp, phần lớn tiểu thương đều né tránh hoặc cho biết "không rõ sự việc".

Địa điểm Nguyễn Văn Thái từng bán thịt bò ở chợ Cầu (TP HCM)

Trong khi đó, một tiểu thương ở chợ cho biết thông tin về đường dây thịt bò giả đã ảnh hưởng rõ đến tâm lý người tiêu dùng. "Nhiều khách đi chợ giờ e ngại, mua ít hơn trước vì lo không phân biệt được thịt thật hay giả" - người này nói.

Ông chủ bán thịt bò gần khu vực sạp thịt của ông Nguyễn Văn Thái

Ngay cả người bán thịt cạnh sạp của Nguyễn Văn Thái trước đây ở khu vực chợ Cầu cũng nói không biết. Người này cho biết mỗi tiểu thương buôn bán riêng nên ít ai quan tâm nguồn hàng của nhau. Theo người này, giá thịt bò hiện ông đang bán dao động khoảng 220.000 đồng/kg.

Theo tìm hiểu, chợ Cầu hiện nằm trong diện giải tỏa, hoạt động khá tự phát và không còn ban quản lý chợ điều hành như trước.

Bà chủ bán thịt bò tại chợ Cầu than phiền sức mua giảm đáng kể

Còn tại chợ Tân Trụ, bà Đặng Thị Mỹ Hạnh, Trưởng Ban quản lý chợ cho biết Nguyễn Văn Thái trước đây có bán thịt bò ở phía bên ngoài chợ, thường bán vào buổi chiều lúc khoảng 15 - 16 giờ hằng ngày. Tuy nhiên, trước Tết Nguyên đán vừa qua không biết nguyên do gì mà đã nghỉ bán. Hiện chỗ đó đã có người khác thuê lại để bán cá.

Sức mua thịt bò giảm

Cũng theo bà Hạnh, việc quản lý ở chợ chủ yếu là quản lý sạp, giấy phép kinh doanh của tiểu thương, còn về an toàn vệ sinh thực phẩm thì phường có tổ thú y tổ chức kiểm tra, kiểm định về chất lượng đối với tiểu thương bán thịt, cá bên trong chợ, còn những người buôn bên ngoài thì không ai quản lý.