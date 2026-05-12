HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Bất ngờ hình ảnh các sạp thịt ở chợ Cầu và chợ Tân Trụ

Tin-ảnh: Nguyễn Hải

(NLĐO) – Sau vụ thịt bò giả từ heo nái bị triệt phá, sức mua thịt bò tại nhiều chợ truyền thống ở TP HCM giảm rõ rệt vì người dân dè dặt mua hàng.

Sau khi Công an TPHCM công bố triệt phá đường dây sản xuất, tiêu thụ thịt bò giả từ thịt heo nái ngâm hóa chất và pha huyết heo để tạo màu do do Nguyễn Văn Thái cầm đầu, các hoạt động mua bán thịt bò tại một số chợ truyền thống trên địa bàn TPHCM trở nên trầm lắng hơn.

Ngày 12-5, ghi nhận của phóng viên tại chợ Cầu (phường Đông Hưng Thuận) và chợ Tân Trụ (phường Tân Sơn), hai nơi được xác định từng tiêu thụ lượng lớn thịt bò giả, nhiều tiểu thương cho biết sức mua đã giảm đáng kể sau vụ việc.

Tại chợ Cầu, dù vụ việc đã được phát hiện hơn chục ngày nhưng câu chuyện thịt bò giả vẫn là đề tài được nhiều người bàn tán. Tuy nhiên, khi chúng tôi hỏi trực tiếp, phần lớn tiểu thương đều né tránh hoặc cho biết "không rõ sự việc".

Sức mua thịt bò giảm mạnh sau vụ bắt đường dây thịt bò giả tại TP HCM - Ảnh 1.

Địa điểm Nguyễn Văn Thái từng bán thịt bò ở chợ Cầu (TP HCM)

Trong khi đó, một tiểu thương ở chợ cho biết thông tin về đường dây thịt bò giả đã ảnh hưởng rõ đến tâm lý người tiêu dùng. "Nhiều khách đi chợ giờ e ngại, mua ít hơn trước vì lo không phân biệt được thịt thật hay giả" - người này nói.

Sức mua thịt bò giảm mạnh sau vụ bắt đường dây thịt bò giả tại TP HCM - Ảnh 2.

Ông chủ bán thịt bò gần khu vực sạp thịt của ông Nguyễn Văn Thái

Ngay cả người bán thịt cạnh sạp của Nguyễn Văn Thái trước đây ở khu vực chợ Cầu cũng nói không biết. Người này cho biết mỗi tiểu thương buôn bán riêng nên ít ai quan tâm nguồn hàng của nhau. Theo người này, giá thịt bò hiện ông đang bán dao động khoảng 220.000 đồng/kg.

Theo tìm hiểu, chợ Cầu hiện nằm trong diện giải tỏa, hoạt động khá tự phát và không còn ban quản lý chợ điều hành như trước.

Sức mua thịt bò giảm mạnh sau vụ bắt đường dây thịt bò giả tại TP HCM - Ảnh 3.

Bà chủ bán thịt bò tại chợ Cầu than phiền sức mua giảm đáng kể

Còn tại chợ Tân Trụ, bà Đặng Thị Mỹ Hạnh, Trưởng Ban quản lý chợ cho biết Nguyễn Văn Thái trước đây có bán thịt bò ở phía bên ngoài chợ, thường bán vào buổi chiều lúc khoảng 15 - 16 giờ hằng ngày. Tuy nhiên, trước Tết Nguyên đán vừa qua không biết nguyên do gì mà đã nghỉ bán. Hiện chỗ đó đã có người khác thuê lại để bán cá.

Sức mua thịt bò giảm

Cũng theo bà Hạnh, việc quản lý ở chợ chủ yếu là quản lý sạp, giấy phép kinh doanh của tiểu thương, còn về an toàn vệ sinh thực phẩm thì phường có tổ thú y tổ chức kiểm tra, kiểm định về chất lượng đối với tiểu thương bán thịt, cá bên trong chợ, còn những người buôn bên ngoài thì không ai quản lý.

Tin liên quan

Công an TPHCM thông tin về đường dây làm thịt bò giả, bắt 7 người

Công an TPHCM thông tin về đường dây làm thịt bò giả, bắt 7 người

(NLĐO) - Công an TPHCM đã phát hiện đường dây làm thịt bò giả và ra lệnh bắt kẻ chủ mưu, cầm đầu đường dây tội phạm này

Thịt bò "giả" giá 1,5 triệu đồng/kg

Thịt "giả" trên thị trường phổ biến là hàng chế biến từ rau củ quả với mùi vị ngày càng giống như thịt thật

Thịt bò giả hoành hành

Mỗi tuần, lượng thịt trâu đông lạnh nhập về các kho đặt tại TP HCM lên đến cả ngàn tấn nhưng người ăn không hề hay biết.

thịt bò chợ tân trụ TPHCM bò giả chợ cầu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo