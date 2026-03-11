Bất ngờ lao vào chém trọng thương người uống cà phê rồi cầm dao "đi dạo" trên đường

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng gần 11 giờ 30 ngày 11-3 tại quán cà phê trên đường Trần Quốc Hoàn, (phường Cửa Nam cũ) nay là phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An.

Sau khi chém nạn nhân trọng thương đối tượng cầm dao đi lại trên đường. Ảnh: T. Vinh

Vào thời điểm trên, anh P.Đ.X. đang ngồi uống cà phê cùng bạn thì bất ngờ bị một đối tượng lao vào dùng hung khí chém trọng thương.

Nạn nhân được người thân đưa đi bệnh viện cấp cứu ngay sau đó với vết thương nặng ở tay. Sau khi chém trọng thương nạn nhân, đối tượng cầm dao đi lại trên đường.

Được biết, đối tượng chém anh X. tên là G. (thường gọi là G. "còi"), trú tại Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Đối tượng này sau đó đã bị đã bị lực lượng chức năng tạm giữ hình sự.

Anh X. bị chém trọng thương. Ảnh: T. Vinh

Hiện vụ việc đang được Công an Nghệ An điều tra, làm rõ.