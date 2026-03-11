Bắt tạm giam người cầm 2 con dao làm loạn quán cà phê ở Đà Nẵng

Ngày 11-3, Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) TP Đà Nẵng cho biết VKSND khu vực 10 (TP Đà Nẵng) vừa phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an TP thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở đối với T.N.P (SN 1990, trú khối phố 3, phường Điện Bàn, TP Đà Nẵng) về tội gây rối trật tự công cộng.

Cơ quan chức năng thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở đối với T.N.P. Ảnh: VKSND TP Đà Nẵng

Trước đó, chiều 22-2, P. mang theo 2 con dao dài lần lượt 35 cm và 41 cm đến quán cà phê K. (khối phố 1, phường Điện Bàn) do ông Đ.V.P (SN 1972) làm chủ để tìm gặp bà T.T.T.T (SN 1975, vợ ông V.P) nhằm giải quyết mâu thuẫn cá nhân.

Khi đến quán, P. gặp chồng và con trai bà T. Đối tượng P. đã có hành vi la hét, chửi bới và cầm dao đe dọa, gây ồn ào trong quán.

Nghe tiếng ồn, bà T. đi trên tầng xuống thì P. tiếp tục lớn tiếng chửi bới, hăm dọa. Lúc này, trong quán có nhiều nhân viên và khách đang uống cà phê. Khi thấy P. cầm dao đe dọa, nhiều người hoảng sợ, bỏ chạy ra ngoài, khiến không khí tại quán trở nên hỗn loạn.

Sau đó, P. đi ra khu vực phía trước cổng quán cà phê K. Tại đây, giữa P. và em Đ.V.Q.A (SN 1998, con trai bà T.) tiếp tục xảy ra mâu thuẫn.

P. cầm dao xông vào định đánh Q.A nhưng được ông V.P kịp thời ngăn cản nên không xảy ra hậu quả đáng tiếc. Sau đó, P. rời khỏi hiện trường.

Hiện vụ án đang được các cơ quan tiến hành tố tụng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.