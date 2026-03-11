Bắt tạm giam người cầm 2 con dao làm loạn quán cà phê ở Đà Nẵng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Bắt tạm giam người cầm 2 con dao làm loạn quán cà phê ở Đà Nẵng

Trần Thường

(NLĐO) – Do mâu thuẫn cá nhân, người đàn ông ở TP Đà Nẵng cầm 2 con dao dài tìm vợ của chủ quán cà phê để "nói chuyện", khiến khách một phen hú vía.

Ngày 11-3, Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) TP Đà Nẵng cho biết VKSND khu vực 10 (TP Đà Nẵng) vừa phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an TP thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở đối với T.N.P (SN 1990, trú khối phố 3, phường Điện Bàn, TP Đà Nẵng) về tội gây rối trật tự công cộng.

Bắt người cầm 2 con dao làm loạn quán cà phê ở Đà Nẵng - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở đối với T.N.P. Ảnh: VKSND TP Đà Nẵng

Trước đó, chiều 22-2, P. mang theo 2 con dao dài lần lượt 35 cm và 41 cm đến quán cà phê K. (khối phố 1, phường Điện Bàn) do ông Đ.V.P (SN 1972) làm chủ để tìm gặp bà T.T.T.T (SN 1975, vợ ông V.P) nhằm giải quyết mâu thuẫn cá nhân.

Khi đến quán, P. gặp chồng và con trai bà T. Đối tượng  P. đã có hành vi la hét, chửi bới và cầm dao đe dọa, gây ồn ào trong quán.

Nghe tiếng ồn, bà T. đi trên tầng xuống thì P. tiếp tục lớn tiếng chửi bới, hăm dọa. Lúc này, trong quán có nhiều nhân viên và khách đang uống cà phê. Khi thấy P. cầm dao đe dọa, nhiều người hoảng sợ, bỏ chạy ra ngoài, khiến không khí tại quán trở nên hỗn loạn.

Sau đó, P. đi ra khu vực phía trước cổng quán cà phê K. Tại đây, giữa P. và em Đ.V.Q.A (SN 1998, con trai bà T.) tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. 

P. cầm dao xông vào định đánh Q.A nhưng được ông V.P kịp thời ngăn cản nên không xảy ra hậu quả đáng tiếc. Sau đó, P. rời khỏi hiện trường.

Hiện vụ án đang được các cơ quan tiến hành tố tụng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan

Bắt khẩn cấp kẻ gây rối phụ nữ ở nhà ga T3

Bắt khẩn cấp kẻ gây rối phụ nữ ở nhà ga T3

(NLĐO) - Công an TPHCM đã bắt khẩn cấp Bùi Quang Hiếu sau những hành động đập phá, gây rối ở khu vực nhà ga T3, sân bay Tân Sơn Nhất.

Xử lý 2 thanh niên xông vào trụ sở công an gây rối, quay clip

(NLĐO)- Liên quan thông tin sai sự thật "công an đánh người nhập viện", Công an Thanh Hóa đang xử lý 2 thanh niên xông vào trụ sở công an gây rối, quay clip.

Gây rối tại trụ sở công an, người phụ nữ lĩnh 8 tháng tù

(NLĐO) – Dù không liên quan đến vụ việc, bà Hồng vẫn đến trụ sở công an quay video, la hét, gây mất trật tự và cản trở giao thông nên bị tuyên phạt 8 tháng tù

Đà Nẵng gây rối trật tự công cộng cơ quan chức năng Viện kiểm sát nhân dân quán cà phê
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo