Bất ngờ lượng khách du lịch đến với các tỉnh miền Tây dịp lễ

Kiên Giang: Theo Sở Du lịch Kiên Giang, trong 5 ngày nghỉ lễ (từ 30-4 đến 4-5), tỉnh đón gần 324.000 lượt khách du lịch, tăng hơn 18 % so với năm trước. Trong đó, có trên 28.500 lượt khách quốc tế, tăng hơn 19 %. Tổng thu từ du lịch toàn tỉnh đạt 986,4 tỉ đồng, tăng 67,2%.

Rất đông du khách đến Phú Quốc trong kỳ nghỉ lễ 30-4. Ảnh: VinWonders Phú Quốc

Địa phương đón nhiều khách du lịch nhất là TP Phú Quốc, với trên 150.000 lượt khách, tăng 19,5% so với cùng thời điểm năm 2024.

Đáng chú ý, số lượt khách quốc tế đến Phú Quốc dịp này gần 27.000 lượt, tăng 20,2% so với năm trước và chiếm hơn 90% tổng số lượt khách quốc tế đến tỉnh Kiên Giang những ngày qua.

Những màn bắn pháo hoa ấn tượng hàng đêm tại Sunset Town Phú Quốc

Sau Phú Quốc là TP Hà Tiên với trên 98.000 lượt khách; tiếp đến là huyện đảo Kiên Hải với trên 23.000 lượt khách; TP Rạch Giá trên 10.500 lượt khách, trong đó có trên 1.300 lượt khách quốc tế…

Ông Bùi Quốc Thái, Giám đốc Sở Du lịch Kiên Giang, cho biết công tác quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn những ngày qua ghi nhận chất lượng dịch vụ đảm bảo, không xảy ra tình trạng nâng giá, ép giá, chèo kéo du khách làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh du lịch của địa phương.

Đặc biệt là các địa phương, doanh nghiệp du lịch đã tổ chức các sự kiện, hoạt động vui chơi giải trí phục vụ khách du lịch đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Đồng Tháp: Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp, kết thúc kỳ nghỉ lễ 5 ngày, toàn tỉnh đón hơn 112.000 lượt khách du lịch, doanh thu ước đạt 13,5 tỉ đồng.

Toàn tỉnh Đồng Tháp đón hơn 112.000 lượt khách du lịch trong dịp lễ

Trước đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với các cơ quan chức năng, sở, ban ngành của tỉnh cùng với các công ty du lịch trên địa bàn, thực hiện công tác chuẩn bị để sẵn sàng phục vụ khách trong dịp lễ năm nay đảm bảo những ngày vui chơi lành mạnh và an toàn, công suất phòng lưu trú khách du lịch ước đạt 65%.

Cà mau: Tổng lượng khách tham quan, vui chơi giải trí trên địa bàn tỉnh trong 5 ngày nghỉ lễ là 243.087 lượt khách, tăng 14,52% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu từ hoạt động du lịch đạt 239,05 tỉ đồng, tăng 43,66% so với lũy kế 5 ngày lễ của năm 2024.

Du khách trải nghiệm chụp đìa bắt cá đồng tại Vườn Quốc gia U Minh Hạ

Để đạt được những kết quả ấn tượng trên, trước đó, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đã thực hiện tốt kế hoạch chuẩn bị đón khách tham quan vào dịp lễ mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Quốc tế Lao động. Việc niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết; giá cả dịch vụ bình ổn, không xảy ra tình trạng chèo kéo khách… đã tạo được sự ấn tượng trong lòng du khách tham quan.

Du khách tham quan, trải nghiệm tại Đất Mũi Cà Mau

Theo đánh giá của Sở VH-TT-DL tỉnh Cà Mau, tổng lượt khách tham quan, du lịch có tăng so với kỳ cùng kỳ 2024 nhưng chủ yếu là khách nội tỉnh tham quan, mua sắm, trải nghiệm các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và vui chơi giải trí được tổ chức tập trung ở các địa phương. Lượng khách lưu trú tăng nhẹ so với cùng kỳ (5,59%) cho thấy khách đến Cà Mau có tăng nhưng chưa nhiều do chưa có thêm sản phẩm mới hấp dẫn, thu hút khách du lịch từ các doanh nghiệp lữ hành.

Bạc Liêu: Ông Lý Vỹ Triều Dương, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Bạc Liêu, cho hay lượng khách đến các khu, điểm du lịch của địa phương trong những ngày nghỉ lễ đạt khoảng 125.400 lượt người, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, khoảng 24.000 lượt sử dụng dịch vụ lưu trú.

Du khách tham quan, dâng hương tại Quán âm Phật đài ở Bạc Liêu

Các điểm du lịch tập trung lượng lớn du khách tham quan vào những ngày cao điểm trong dịp lễ, như: Quán âm Phật đài, Nhà thờ Tắc Sậy, Quảng trường Hùng Vương, Khu Lưu niệm nghệ thuật Đờn ca tài tử Cao Văn Lầu…

Tổng thu du lịch của tỉnh Bạc Liêu trong dịp lễ đạt khoảng 78,5 tỉ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2024.