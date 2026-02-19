Bất ngờ lượng khách du xuân vùng Bảy Núi và Phú Quốc

Trưa 19-2 (mùng 3 Tết), ông Đinh Văn Chắc - Giám đốc Ban Quản lý Khu Du lịch Núi Cấm - cho biết trong 3 ngày Tết, lượt khách tham quan đạt hơn 30.000 người. Trong đó, hơn 20.000 lượt khách lên núi bằng xe máy, xe du lịch và đi bộ; hơn 10.000 lượt khách sử dụng cáp treo. Đáng chú ý, lượng khách mùng 1 Tết tăng 18% so với mùng 1 Tết năm 2025. Giá vé tham quan được giữ nguyên ở mức 20.000 đồng/người lớn và 10.000 đồng/trẻ em.

Dọc tuyến Quốc lộ 91, đoạn qua phường Vĩnh Tế kéo dài đến đường Tỉnh 948 hướng về khu du lịch Núi Cấm, lượng xe cộ lưu thông tăng cao

Dòng xe nối đuôi nhau khiến nhiều đoạn đường bị ùn tắc

Giải thích lí do vì sao lượng khách tăng năm nay đến Khu Du lịch Núi Cấm tăng cao, ông Chắc thông tin đơn vị tăng cường gắn hệ thống chiếu sáng, đèn Led, đèn hoa từ chân núi đến đỉnh núi. Đặc biệt, tại khu vực trung tâm hồ Thủy Liêm được trang trí rực rỡ.

Khu Du lịch Núi Cấm đón hơn 30.000 lượt khách

Bên cạnh đó, công tác truyền thông, quảng bá được đẩy mạnh. Đồng thời, quảng bá đêm nguyên tiêu rằm tháng Giêng và lễ hội hoa đăng lần thứ 2. Cảnh quan được chỉnh trang ngày càng xanh, sạch, đẹp; kiến trúc tâm linh tại các chùa và khu tượng Phật Di Lặc đã hoàn thiện nên thu hút du khách đến.

Trong khi đó, đại diện Công ty Cổ phần MGA (chủ đầu tư dự án Khu Du lịch văn hóa tâm linh Bà Chúa Xứ Cáp Treo Núi Sam) và Ban Quản trị lăng Núi Sam (Miếu Bà Chúa Xứ), trong 3 ngày Tết, 2 nơi này đã đón hơn 50.000 lượt người đến viếng. Tuy số lượng chưa tổng hợp đầy đủ, nhưng thực tế cho thấy lượng du khách đến đây tăng cao hơn so với năm 2025.

Theo ghi nhận của Báo Người Lao Động, dọc tuyến Quốc lộ 91, đoạn qua phường Vĩnh Tế kéo dài đến đường Tỉnh 948 hướng về Khu Du lịch Núi Cấm (xã Núi Cấm, tỉnh An Giang), lượng xe lưu thông tăng cao trong những ngày Tết. Dòng xe nối đuôi nhau khiến nhiều đoạn đường bị ùn tắc khiến lực lượng CSGT liên tục túc trực để điều tiết giao thông.

Tại các điểm tâm linh như: Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam, Khu Du lịch Văn hóa tâm linh Bà Chúa Xứ Cáp Treo Núi Sam, chùa Hang, chùa Lầu, chùa Kim Tiên và chùa Phật Nằm, lượng du khách đến du Xuân rất đông.

Khu Du lịch văn hóa tâm linh Bà Chúa Xứ Cáp Treo Núi Sam lượng khách đến tăng cao hơn so với năm 2025

Chị Bảo Anh (29 tuổi; ngụ TPHCM), một du khách thường đến Khu Du lịch Núi Cấm vào dịp Tết hằng năm, cho biết: "Tôi gửi xe cách cổng núi gần 2km rồi đi xe ôm lên núi. Khu vực trong núi và trên đỉnh núi thì thấy khách tăng cao hơn so với mọi năm. Tình hình an ninh trật tự khá tốt, cảnh quan được đầu tư, chỉnh trang đẹp hơn".

Rất đông du khách đến viếng Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam

Trong khi đó, theo anh Thanh Tùng, một người bán bánh xèo ở khu vực ẩm thực Khu Du lịch Núi Cấm, các tiểu thương tại đây phấn khởi do năm nay lượng du khách đổ về trong 3 ngày Tết khá đông. Hiện, tình hình buôn bán ở đây rất khả quan.

