HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch xanh

Bất ngờ lượng khách du xuân vùng Bảy Núi và Phú Quốc

Bài - phóng sự ảnh: HOA NẮNG

(NLĐO) - Trong 3 ngày Tết, lượng du khách đến các khu du lịch tâm linh vùng Bảy Núi và đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) bất ngờ tăng cao

Trưa 19-2 (mùng 3 Tết), ông Đinh Văn Chắc - Giám đốc Ban Quản lý Khu Du lịch Núi Cấm - cho biết trong 3 ngày Tết, lượt khách tham quan đạt hơn 30.000 người. Trong đó, hơn 20.000 lượt khách lên núi bằng xe máy, xe du lịch và đi bộ; hơn 10.000 lượt khách sử dụng cáp treo. Đáng chú ý, lượng khách mùng 1 Tết tăng 18% so với mùng 1 Tết năm 2025. Giá vé tham quan được giữ nguyên ở mức 20.000 đồng/người lớn và 10.000 đồng/trẻ em.

Khách du Xuân vùng Bảy Núi và Phú Quốc bất ngờ tăng cao trong 3 ngày Tết - Ảnh 1.

Dọc tuyến Quốc lộ 91, đoạn qua phường Vĩnh Tế kéo dài đến đường Tỉnh 948 hướng về khu du lịch Núi Cấm, lượng xe cộ lưu thông tăng cao

Khách du Xuân vùng Bảy Núi và Phú Quốc bất ngờ tăng cao trong 3 ngày Tết - Ảnh 2.

Khách du Xuân vùng Bảy Núi và Phú Quốc bất ngờ tăng cao trong 3 ngày Tết - Ảnh 3.

Khách du Xuân vùng Bảy Núi và Phú Quốc bất ngờ tăng cao trong 3 ngày Tết - Ảnh 4.

Khách du Xuân vùng Bảy Núi và Phú Quốc bất ngờ tăng cao trong 3 ngày Tết - Ảnh 5.

Khách du Xuân vùng Bảy Núi và Phú Quốc bất ngờ tăng cao trong 3 ngày Tết - Ảnh 6.

Dòng xe nối đuôi nhau khiến nhiều đoạn đường bị ùn tắc

Giải thích lí do vì sao lượng khách tăng năm nay đến Khu Du lịch Núi Cấm tăng cao, ông Chắc thông tin đơn vị tăng cường gắn hệ thống chiếu sáng, đèn Led, đèn hoa từ chân núi đến đỉnh núi. Đặc biệt, tại khu vực trung tâm hồ Thủy Liêm được trang trí rực rỡ.

Khách du Xuân vùng Bảy Núi và Phú Quốc bất ngờ tăng cao trong 3 ngày Tết - Ảnh 7.

Khách du Xuân vùng Bảy Núi và Phú Quốc bất ngờ tăng cao trong 3 ngày Tết - Ảnh 8.

Khách du Xuân vùng Bảy Núi và Phú Quốc bất ngờ tăng cao trong 3 ngày Tết - Ảnh 9.

Khách du Xuân vùng Bảy Núi và Phú Quốc bất ngờ tăng cao trong 3 ngày Tết - Ảnh 10.

Khu Du lịch Núi Cấm đón hơn 30.000 lượt khách

Bên cạnh đó, công tác truyền thông, quảng bá được đẩy mạnh. Đồng thời, quảng bá đêm nguyên tiêu rằm tháng Giêng và lễ hội hoa đăng lần thứ 2. Cảnh quan được chỉnh trang ngày càng xanh, sạch, đẹp; kiến trúc tâm linh tại các chùa và khu tượng Phật Di Lặc đã hoàn thiện nên thu hút du khách đến.

Trong khi đó, đại diện Công ty Cổ phần MGA (chủ đầu tư dự án Khu Du lịch văn hóa tâm linh Bà Chúa Xứ Cáp Treo Núi Sam) và Ban Quản trị lăng Núi Sam (Miếu Bà Chúa Xứ), trong 3 ngày Tết, 2 nơi này đã đón hơn 50.000 lượt người đến viếng. Tuy số lượng chưa tổng hợp đầy đủ, nhưng thực tế cho thấy lượng du khách đến đây tăng cao hơn so với năm 2025.

Theo ghi nhận của Báo Người Lao Động, dọc tuyến Quốc lộ 91, đoạn qua phường Vĩnh Tế kéo dài đến đường Tỉnh 948 hướng về Khu Du lịch Núi Cấm (xã Núi Cấm, tỉnh An Giang), lượng xe lưu thông tăng cao trong những ngày Tết. Dòng xe nối đuôi nhau khiến nhiều đoạn đường bị ùn tắc khiến lực lượng CSGT liên tục túc trực để điều tiết giao thông.

Tại các điểm tâm linh như: Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam, Khu Du lịch Văn hóa tâm linh Bà Chúa Xứ Cáp Treo Núi Sam, chùa Hang, chùa Lầu, chùa Kim Tiên và chùa Phật Nằm, lượng du khách đến du Xuân rất đông.

Khách du Xuân vùng Bảy Núi và Phú Quốc bất ngờ tăng cao trong 3 ngày Tết - Ảnh 11.

Khách du Xuân vùng Bảy Núi và Phú Quốc bất ngờ tăng cao trong 3 ngày Tết - Ảnh 12.

Khách du Xuân vùng Bảy Núi và Phú Quốc bất ngờ tăng cao trong 3 ngày Tết - Ảnh 13.

Khách du Xuân vùng Bảy Núi và Phú Quốc bất ngờ tăng cao trong 3 ngày Tết - Ảnh 14.

Khách du Xuân vùng Bảy Núi và Phú Quốc bất ngờ tăng cao trong 3 ngày Tết - Ảnh 15.

Khách du Xuân vùng Bảy Núi và Phú Quốc bất ngờ tăng cao trong 3 ngày Tết - Ảnh 16.

Khách du Xuân vùng Bảy Núi và Phú Quốc bất ngờ tăng cao trong 3 ngày Tết - Ảnh 17.

Khách du Xuân vùng Bảy Núi và Phú Quốc bất ngờ tăng cao trong 3 ngày Tết - Ảnh 18.

Khách du Xuân vùng Bảy Núi và Phú Quốc bất ngờ tăng cao trong 3 ngày Tết - Ảnh 19.

Khách du Xuân vùng Bảy Núi và Phú Quốc bất ngờ tăng cao trong 3 ngày Tết - Ảnh 20.

Khách du Xuân vùng Bảy Núi và Phú Quốc bất ngờ tăng cao trong 3 ngày Tết - Ảnh 21.

Khu Du lịch văn hóa tâm linh Bà Chúa Xứ Cáp Treo Núi Sam lượng khách đến tăng cao hơn so với năm 2025

Chị Bảo Anh (29 tuổi; ngụ TPHCM), một du khách thường đến Khu Du lịch Núi Cấm vào dịp Tết hằng năm, cho biết: "Tôi gửi xe cách cổng núi gần 2km rồi đi xe ôm lên núi. Khu vực trong núi và trên đỉnh núi thì thấy khách tăng cao hơn so với mọi năm. Tình hình an ninh trật tự khá tốt, cảnh quan được đầu tư, chỉnh trang đẹp hơn".

Khách du Xuân vùng Bảy Núi và Phú Quốc bất ngờ tăng cao trong 3 ngày Tết - Ảnh 22.

Khách du Xuân vùng Bảy Núi và Phú Quốc bất ngờ tăng cao trong 3 ngày Tết - Ảnh 23.

Khách du Xuân vùng Bảy Núi và Phú Quốc bất ngờ tăng cao trong 3 ngày Tết - Ảnh 24.

Khách du Xuân vùng Bảy Núi và Phú Quốc bất ngờ tăng cao trong 3 ngày Tết - Ảnh 25.

Rất đông du khách đến viếng Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam

Trong khi đó, theo anh Thanh Tùng, một người bán bánh xèo ở khu vực ẩm thực Khu Du lịch Núi Cấm, các tiểu thương tại đây phấn khởi do năm nay lượng du khách đổ về trong 3 ngày Tết khá đông. Hiện, tình hình buôn bán ở đây rất khả quan.

Trong dịp Tết Bính Ngọ 2026, đặc khu Phú Quốc và phường Rạch Giá ghi nhận lượng du khách tăng cao đột biến. Trong đó, đặc khu Phú Quốc đón trung bình 80-84 chuyến bay/ngày, tăng 27% so với cùng kỳ năm 2025, với các hoạt động điểm nhấn như pháo hoa hàng đêm tại Thị trấn Hoàng Hôn và tour xem động vật hoang dã.

Tin liên quan

Cáp treo Bà Nà lãi lớn

Cáp treo Bà Nà lãi lớn

(NLĐO)- Cáp treo Bà Nà ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 846 tỉ đồng trong 6 tháng đầu năm

Khu du lịch núi Bà Đen ưu đãi vé cáp treo cho toàn bộ người dân tỉnh Tây Ninh trong 6 tháng

(NLĐO) - Du khách chỉ cần mang theo giấy tờ tuỳ thân chứng minh có hộ khẩu thường trú tại Tây Ninh.

145 nghìn người đi cáp treo lên đỉnh núi Bà Đen trong ngày mùng 4 Tết Ất Tỵ

Tối mùng 4 Tết, hàng trăm nghìn người dân đổ về núi thiêng Bà Đen tham dự khai mạc Hội xuân, trong đó có 145 nghìn người đi cáp treo lên núi Bà.

Phú Quốc khu du lịch núi Cấm du khách cáp treo núi sam núi Sam tỉnh an giang Tết
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo