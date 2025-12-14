Ngày 14-12, Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Tây Bắc thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM cho biết đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế N.V.T (36 tuổi) về hành vi điều khiển xe container đi ngược chiều.

Clip ghi lại cảnh tài xế xe container đi ngược chiều

Trước đó, Trạm CSGT Tây Bắc nhận được phản ánh của người dân về hành vi đi ngược chiều của xe container trên đường Nguyễn Chí Thanh (phường Phú An, TPHCM).

Sau đó, lực lượng CSGT đã nhanh chóng xác minh và mời ông T. lên làm việc.

Tại cơ quan công an, ông T. cho biết vào khoảng 8 giờ ngày 13-12, ông lái xe container vào kho hàng trên đường Nguyễn Chí Thanh.

Tuy nhiên, do xe vào kho đông nên gây kẹt xe. Để di chuyển theo hướng khác vào kho, ông T. hỏi người dân xem khu vực này có gắn camera không thì được biết là không nên đã đánh liều lái xe đi ngược chiều.

Với hành vi này, ông T. sẽ bị xử phạt 19 triệu đồng và trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe.







