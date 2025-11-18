Phạt nặng một tài xế ở TP HCM đi ngược chiều trên đường cấm

Ngày 18-11, Đội CSGT số 1 - Phòng CSGT Công an TP HCM đã mời tài xế ô tô đi ngược chiều lên làm việc và lập biên bản xử lý vi phạm hành chính.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh chiếc ô tô màu trắng chạy ngược chiều trên đường có biển cấm "đi ngược chiều".

CLIP: Tài xế xe ô tô đi ngược chiều

Sau khi nắm thông tin, Đội CSGT số 1 - Phòng CSGT Công an TP HCM đã nhanh chóng xác minh.

Đội CSGT số 1 lập biên bản xử phạt hành chính tài xế đi ngược chiều

Theo đó, tài xế đi ngược chiều được xác định là ông P.V.M (SN 1957, ngụ phường Hiệp Hoà, tỉnh Đồng Nai), đã được mời lên làm việc.

Ông M cho biết đã điều khiển ô tô lưu thông trên đường ĐT.747A, đoạn qua phường Bình Cơ, TP HCM vào lúc 9 giờ ngày 17-11.

Đội CSGT số 1 xác định ông M đã vi phạm vì đi ngược chiều trên đường có biển cấm; lập biên bản xử phạt ông với số tiền 19 triệu đồng và trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe.