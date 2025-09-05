Giống cà phê lâu đời nhất Việt Nam chứa 3 “thần dược” chống tiểu đường

Một nghiên cứu mới từ các viện, trường trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc đã xác định được 3 este diterpene cà phê mới từ hạtArabica rang - được đặt tên là caffaldehyde A, B và C - có khả năng chống tiểu đường mạnh mẽ.

Arabica, cùng với Robusta, là những giống cà phê phổ biến nhất thế giới. Tại Việt Nam, Arabica đã được trồng từ cuối thế kỷ XIX.

Nghiên cứu mới từ Trung Quốc đã góp thêm bằng chứng về đặc tính chống tiểu đường của cà phê - Ảnh: COFFEE DESK

Bên trong cà phê có các hợp chất hóa học đặc biệt gọi là diterpenoid cà phê, hầu hết tồn tại dưới dạng este diterpen.

Hàm lượng diterpenoid trong cà phê khác nhau tùy theo từng loài cà phê. Cho đến nay, hơn 70 loại diterpenoid trong cà phê đã được ghi nhận.

Một số diterpenoid trong cà phê, chẳng hạn kahweol và cafestol, đã được xác định có tác dụng chống ung thư và hạ đường huyết.

Vì hạt cà phê rang là một hệ thống hỗn hợp cực kỳ phức tạp, việc tìm hiểu xem có bất kỳ diterpenoid cà phê hoạt tính mới nào khác hay không là rất quan trọng.

Sử dụng một chiến lược kết hợp các kỹ thuật phân tích hiện đại, các nhà khoa học Trung Quốc đã xác định được cùng lúc este diterpene mới là caffaldehyde A, B và C.



Các hợp chất này có hoạt tính ức chế alpha-glucosidase đáng kể. Alpha-glucosidase là enzyme có nhiệm vụ phân giải tinh bột thành đường.

Nhờ đó, các hợp chất vừa được xác định trong cà phê giúp quá trình hấp thụ đường từ thức ăn vào máu chậm lại, từ đó ổn định đường huyết sau bữa ăn tốt hơn, hỗ trợ kiểm soát bệnh tiểu đường.

Ở người khỏe mạnh, việc duy trì đường huyết ổn định về lâu dài cũng giúp giảm căng thẳng lên cơ thể và các tế bào sản xuất insulin, từ đó giảm nguy cơ phát triển bệnh này.

Theo các tác giả, phát hiện mới này củng cố quan điểm cho rằng cà phê hoạt động như một loại thực phẩm chức năng hiệu quả giúp chống lại bệnh tiểu đường.

Trước đó, nhiều nghiên cứu đã cho thấy uống vài ly cà phê mỗi ngày - tất nhiên kèm điều kiện là không lạm dụng đường, sữa bổ sung - sẽ giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2, cũng như nhiều bệnh khác như tim mạch, ung thư, bệnh gan, thận...