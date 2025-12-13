HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Bất ngờ món pizza “lạ” từ hạt sầu riêng

Huy Lân

(NLĐO)- Pizza làm từ hạt sầu riêng bất ngờ vượt qua nhiều ý tưởng sáng tạo để giành giải đặc biệt tại FID 2025.

Vòng chung kết Cuộc thi Phát triển sản phẩm thực phẩm (FID) 2025 với chủ đề "Tương lai ngành thực phẩm" đã diễn ra ngày 13-12, thu hút sự tham gia của 30 đội thi đến từ 14 trường ĐH trên cả nước. Cuộc thi do Trường ĐH Công Thương TPHCM phối hợp Hội Khoa học và Công nghệ Lương thực – Thực phẩm Việt Nam, Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp Sáng tạo Quốc gia cùng nhiều đối tác tổ chức.

Món pizza “lạ” từ sầu riêng - Ảnh 1.

Các đội thi trình bày dự án

FID 2025 gây chú ý không chỉ bởi quy mô, chất lượng chuyên môn mà còn bởi những ý tưởng độc đáo, mang tính ứng dụng cao, phản ánh rõ tư duy đổi mới sáng tạo của sinh viên trong lĩnh vực thực phẩm. Các dự án được chia thành ba bảng thi, gồm: sản phẩm tốt cho sức khỏe; sản phẩm tạo tác động tích cực cho cộng đồng, góp phần giải quyết vấn đề an ninh lương thực và sản phẩm giải quyết các thách thức từ doanh nghiệp.

Món pizza “lạ” từ sầu riêng - Ảnh 2.

Ban Giám khảo theo dõi để đánh giá

Kết quả chung cuộc, Ban tổ chức đã trao nhiều giải thưởng cho các dự án xuất sắc. Ở bảng sản phẩm tốt cho sức khỏe, giải nhất thuộc về đề tài "Kẹo ngậm tỉnh táo Calmio – chứa caffeine bọc vi nang", một giải pháp hướng đến việc duy trì sự tập trung dài lâu và bảo vệ sức khỏe não bộ, do sinh viên Trường ĐH Bách khoa Hà Nội và Trường ĐH Ngoại Thương thực hiện.

Tại bảng các sản phẩm tạo tác động tích cực cho cộng đồng, đề tài "Dough pizza hạt sầu riêng" của sinh viên Trường ĐH Công Thương TP HCM đã xuất sắc giành giải nhất. Ở bảng giải quyết thách thức từ doanh nghiệp, giải nhất được trao cho dự án "Thực phẩm thực dưỡng – súp ăn liền Sâm Bố Chính", cũng đến từ sinh viên Trường ĐH Công Thương TPHCM.

Đáng chú ý, trong số ba giải nhất, "Dough pizza hạt sầu riêng" đã được hội đồng giám khảo trao giải thưởng đặc biệt nhờ ý tưởng sáng tạo, cách tiếp cận mới trong việc tận dụng phụ phẩm nông nghiệp, đồng thời mở ra tiềm năng thương mại hóa cho ngành thực phẩm bền vững. Việc sử dụng hạt sầu riêng – phần thường bị bỏ đi – để tạo nên một sản phẩm mới đã tạo bất ngờ và nhận được đánh giá cao từ giới chuyên môn.

Phát biểu tại vòng chung kết, PGS- TS Lê Thị Hồng Ánh, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Công Thương TPHCM, cho biết FID 2025 không chỉ dừng lại ở một cuộc thi học thuật mà đã trở thành nền tảng kết nối trí tuệ trẻ, tư duy liên ngành, công nghệ và khởi nghiệp. Theo bà, các dự án năm nay thể hiện rõ khát vọng tạo ra những giải pháp mang tính bứt phá cho tương lai ngành thực phẩm.

PGS- TS Lê Thị Hồng Ánh cũng nhấn mạnh, FID 2025 ghi dấu bước chuyển mình mạnh mẽ khi được thiết kế như một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo hoàn chỉnh. Từ lễ khởi động trên nền tảng thực tế ảo, các chương trình đào tạo, cố vấn chuyên môn (mentor) cho đến hoạt động trải nghiệm doanh nghiệp, thí sinh được đồng hành xuyên suốt hành trình phát triển sản phẩm từ ý tưởng đến khả năng thương mại hóa.

Đặc biệt, năm nay cuộc thi lần đầu tiên tích hợp hai trụ cột quan trọng của xu thế toàn cầu là chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Đây được xem là định hướng chiến lược nhằm khuyến khích các giải pháp thực phẩm bền vững, tiết kiệm tài nguyên, tối ưu phụ phẩm và thân thiện với môi trường, qua đó góp phần giải quyết những thách thức dài hạn của ngành thực phẩm Việt Nam.

Tin liên quan

8 vận động viên Thái Lan nhập viện vì ngộ độc thực phẩm

8 vận động viên Thái Lan nhập viện vì ngộ độc thực phẩm

(NLĐO) - Sự việc 8 vận động viên bị ngộ độc thực phẩm làm dấy lên nhiều lo ngại về khâu chăm sóc sức khỏe cho các đoàn thể thao tại SEA Games 33

Hôm nay, HĐND TPHCM chất vấn Giám đốc Sở Xây dựng, Sở An toàn thực phẩm

(NLĐO)- Giám đốc Sở Xây dựng Trần Quang Lâm và Giám đốc Sở An toàn thực phẩm Phạm Khánh Phong Lan sẽ trả lời chất vấn của đại biểu HĐND TPHCM phiên họp sáng nay

Sau nhiều vụ ngộ độc thực phẩm, đại biểu đề xuất áp dụng bảo hiểm thực phẩm bắt buộc

(NLĐO) - Theo đại biểu HĐND TPHCM Vương Đức Hoàng Quân, vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm nhận được nhiều sự quan tâm của cử tri TPHCM

sầu riêng pizza hạt sầu riêng thực phẩm Trường ĐH Công thương TPHCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo