Bất ngờ món pizza “lạ” từ hạt sầu riêng

Vòng chung kết Cuộc thi Phát triển sản phẩm thực phẩm (FID) 2025 với chủ đề "Tương lai ngành thực phẩm" đã diễn ra ngày 13-12, thu hút sự tham gia của 30 đội thi đến từ 14 trường ĐH trên cả nước. Cuộc thi do Trường ĐH Công Thương TPHCM phối hợp Hội Khoa học và Công nghệ Lương thực – Thực phẩm Việt Nam, Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp Sáng tạo Quốc gia cùng nhiều đối tác tổ chức.

Các đội thi trình bày dự án

FID 2025 gây chú ý không chỉ bởi quy mô, chất lượng chuyên môn mà còn bởi những ý tưởng độc đáo, mang tính ứng dụng cao, phản ánh rõ tư duy đổi mới sáng tạo của sinh viên trong lĩnh vực thực phẩm. Các dự án được chia thành ba bảng thi, gồm: sản phẩm tốt cho sức khỏe; sản phẩm tạo tác động tích cực cho cộng đồng, góp phần giải quyết vấn đề an ninh lương thực và sản phẩm giải quyết các thách thức từ doanh nghiệp.

Ban Giám khảo theo dõi để đánh giá

Kết quả chung cuộc, Ban tổ chức đã trao nhiều giải thưởng cho các dự án xuất sắc. Ở bảng sản phẩm tốt cho sức khỏe, giải nhất thuộc về đề tài "Kẹo ngậm tỉnh táo Calmio – chứa caffeine bọc vi nang", một giải pháp hướng đến việc duy trì sự tập trung dài lâu và bảo vệ sức khỏe não bộ, do sinh viên Trường ĐH Bách khoa Hà Nội và Trường ĐH Ngoại Thương thực hiện.

Tại bảng các sản phẩm tạo tác động tích cực cho cộng đồng, đề tài "Dough pizza hạt sầu riêng" của sinh viên Trường ĐH Công Thương TP HCM đã xuất sắc giành giải nhất. Ở bảng giải quyết thách thức từ doanh nghiệp, giải nhất được trao cho dự án "Thực phẩm thực dưỡng – súp ăn liền Sâm Bố Chính", cũng đến từ sinh viên Trường ĐH Công Thương TPHCM.

Đáng chú ý, trong số ba giải nhất, "Dough pizza hạt sầu riêng" đã được hội đồng giám khảo trao giải thưởng đặc biệt nhờ ý tưởng sáng tạo, cách tiếp cận mới trong việc tận dụng phụ phẩm nông nghiệp, đồng thời mở ra tiềm năng thương mại hóa cho ngành thực phẩm bền vững. Việc sử dụng hạt sầu riêng – phần thường bị bỏ đi – để tạo nên một sản phẩm mới đã tạo bất ngờ và nhận được đánh giá cao từ giới chuyên môn.

Phát biểu tại vòng chung kết, PGS- TS Lê Thị Hồng Ánh, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Công Thương TPHCM, cho biết FID 2025 không chỉ dừng lại ở một cuộc thi học thuật mà đã trở thành nền tảng kết nối trí tuệ trẻ, tư duy liên ngành, công nghệ và khởi nghiệp. Theo bà, các dự án năm nay thể hiện rõ khát vọng tạo ra những giải pháp mang tính bứt phá cho tương lai ngành thực phẩm.

PGS- TS Lê Thị Hồng Ánh cũng nhấn mạnh, FID 2025 ghi dấu bước chuyển mình mạnh mẽ khi được thiết kế như một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo hoàn chỉnh. Từ lễ khởi động trên nền tảng thực tế ảo, các chương trình đào tạo, cố vấn chuyên môn (mentor) cho đến hoạt động trải nghiệm doanh nghiệp, thí sinh được đồng hành xuyên suốt hành trình phát triển sản phẩm từ ý tưởng đến khả năng thương mại hóa.

Đặc biệt, năm nay cuộc thi lần đầu tiên tích hợp hai trụ cột quan trọng của xu thế toàn cầu là chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Đây được xem là định hướng chiến lược nhằm khuyến khích các giải pháp thực phẩm bền vững, tiết kiệm tài nguyên, tối ưu phụ phẩm và thân thiện với môi trường, qua đó góp phần giải quyết những thách thức dài hạn của ngành thực phẩm Việt Nam.