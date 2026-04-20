Thời sự Xã hội

Bất ngờ nguồn gốc chiếc hạng sang Mercedes S63 bị "bỏ rơi" 10 năm trên vỉa hè

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Chiếc xe Mercedes S63 bị "bỏ rơi" 10 năm tại vỉa hè đường Hoàng Minh Giám (Hà Nội) được xác định là tang vật trong một vụ án.

Ngày 20-4, chỉ huy Công an phường Yên Hòa, TP Hà Nội, cho biết cơ quan chức năng đã tiến hành cẩu chiếc xe Mercedes S63 bị "bỏ rơi" 10 năm khỏi vỉa hè đường Hoàng Minh Giám.

Chiếc Mercedes S63 bị bỏ rơi 10 năm trên vỉa hè Hà Nội là tang vật vụ án - Ảnh 1.

Chiếc xe hạng sang Mercedes S63 bị "bỏ rơi" 10 năm trên vỉa hè. Ảnh: M.T.

Theo lãnh đạo Công an phường Yên Hoà, qua xác minh, công an phường xác định chiếc xe là tang vật trong một vụ án do Công an quận Thanh Xuân (cũ) thụ lý. Chiếc xe sẽ được cẩu đi để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ hình ảnh chiếc xe hạng sang Mercedes-AMG S63 bị "bỏ rơi" trên vỉa hè trong suốt gần 10 năm.

Theo người dân tại đây, sau nhiều năm phơi mưa nắng, chiếc xe vẫn gần như nguyên trạng, không bị lấy mất gương, cũng không có dấu hiệu bị xâm phạm hay di dời.

Năm 2025, khi khu phố lát lại vỉa hè, công nhân đã dùng cẩu di chuyển xe sang một bên để thi công. Sau đó, công nhân lại đưa xe về đúng vị trí cũ, các bánh xe được kê cẩn thận

Hà Nội tang vật vụ án Mercedes chiếc xe Mercedes S63
