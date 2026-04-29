Thời sự

Bất ngờ phát hiện nhiều vũ khí khi trục vớt xe tăng tại bãi biển Quy Nhơn

Đức Anh

(NLĐO) - Khi trục vớt xác xe tăng tại bãi biển Quy Nhơn, lực lượng chức năng phát hiện nhiều đạn pháo và súng AR-15 còn sót lại dưới lớp cát.

Chiều 29-4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai tổ chức trục vớt xác xe tăng được phát hiện tại bãi biển Quy Nhơn, phường Quy Nhơn (Gia Lai).

Nhiều vũ khí được phát hiện ở điểm trục vớt xe tăng. Ảnh: Trần Hóa

Tại hiện trường, khoảng 40 cán bộ, chiến sĩ cùng các phương tiện chuyên dụng như xe cẩu, máy xúc… được huy động để trục vớt. Xác xe tăng nằm sâu dưới lớp cát, cách bờ kè khoảng 20 m.

Hai xe cẩu được bố trí sử dụng cáp móc kéo phần thân thiết giáp. Phía dưới, máy xúc đào cát xung quanh để dần làm lộ khung xe. Khu vực được căng dây phong tỏa; lực lượng dân quân và bộ đội điều tiết giao thông, đảm bảo an toàn.

Hiện trường xe tăng lúc chưa trục vớt

Trong quá trình đào bới, lực lượng chức năng phát hiện nhiều vật dụng còn sót lại từ thời chiến, gồm đạn pháo, súng AR-15, cùng xương và một số vật dụng khác. 

Lực lượng công binh đã tiến hành rà phá bom mìn trước đó để bảo đảm an toàn khi triển khai trục vớt.

Theo xác định ban đầu, chiếc xe tăng thuộc một đơn vị thiết giáp của Sư đoàn 22 Bộ binh, bị phá hủy trong quá trình rút lui ngày 31-3-1975 tại khu vực cảng quân sự Quy Nhơn. Sau đó, phương tiện bị vùi lấp dưới cát và chỉ lộ ra khi thủy triều rút.

Sau gần 2 giờ triển khai, dù đã đào sâu vài mét và đưa một lượng lớn cát lên bờ, lực lượng chức năng vẫn chưa thể di chuyển được xác xe tăng do bị vùi lún sâu. Công tác trục vớt sẽ tiếp tục được thực hiện khi thủy triều xuống thấp.

Được biết, kinh phí dự kiến cho việc trục vớt khoảng 200–300 triệu đồng; thời gian hoàn thành phụ thuộc vào điều kiện thủy triều và hiện trạng vùi lấp của phương tiện.

Lực lượng chức năng phát hiện nhiều vũ khí trong quá trình trục vớt xe tăng

Trước đó, tại khu vực này, năm 2007, lực lượng chức năng cũng từng trục vớt một xe tăng M41 và hai nòng pháo, được xác định cùng thuộc đơn vị này để lại vào cuối tháng 3-1975.

Sau đây là một số hình ảnh trong quá trình trục vớt xe tăng tại bãi biển Quy Nhơn:

Khoanh vùng “vật lạ” trên bờ biển Quy Nhơn để bảo đảm an toàn

(NLĐO) - Phát hiện “vật lạ” trên bãi biển Quy Nhơn, cơ quan quân sự nhận định có thể là di vật chiến tranh và đang triển khai bảo vệ, rà phá bom mìn.

Cận cảnh "vật lạ" trồi lên trên bờ biển Quy Nhơn

(NLĐO) – Một vật kim loại lớn bất ngờ lộ ra trên bãi biển Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai khi thủy triều rút sâu, nghi là một phần xác xe tăng thời chiến bị vùi lấp.

