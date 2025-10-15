HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Bất ngờ số người vi phạm nồng độ cồn sau 4 ngày ra quân cao điểm của Công an TP HCM

Thanh Thảo

(NLĐO) - Đợt ra quân góp phần bảo đảm tuyệt đối an ninh, trật tự trong thời điểm diễn ra Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM

Ngày 15-10, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP HCM đã thông tin kết quả bước đầu về đợt ra quân thực hiện cao điểm kiểm tra nồng độ cồn và ma túy.

Theo đó, tính đến ngày 15-10, sau 4 ngày ra quân, lực lượng CSGT đã lập biên bản xử lý hơn 6.000 trường hợp vi phạm. Trong đó, có hơn 1.800 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 8 trường hợp dương tính với ma túy.

CLIP: Công an phát hiện 1 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Ngoài ra, thông qua hệ thống camera giám sát, đơn vị đã gửi thông báo xử lý vi phạm qua hình ảnh cho gần 1.900 trường hợp. Trong đó, chủ yếu là vi phạm tốc độ gần 900 trường hợp, lưu thông trên vỉa hè gần 400 trường hợp và dừng, đỗ xe không đúng quy định hơn 520 trường hợp.

Theo Phòng CSGT, đợt ra quân nhằm tăng cường kiểm soát tình hình, lập lại kỷ cương, trật tự trong chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, đồng thời góp phần bảo đảm tuyệt đối an ninh, trật tự trong thời điểm diễn ra Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Bất ngờ số người vi phạm nồng độ cồn sau 4 ngày ra quân cao điểm của Công an TP HCM - Ảnh 1.

Công an ra quân đo nồng độ cồn

Trong đợt cao điểm này, Phòng CSGT đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị để triển khai quyết liệt và đồng bộ những biện pháp, tập trung phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo phương châm "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ".

Bên cạnh công tác kiểm tra, xử lý, Phòng CSGT cũng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông (TTATGT), đặc biệt là các nội dung liên quan đến phòng ngừa, xử lý vi phạm về nồng độ cồn, ma túy.


