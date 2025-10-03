HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Một phường ở TP HCM có 411 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong 2 tháng, cao nhất cả nước

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Trong số 10 phường, xã có số người vi phạm nồng độ cồn nhiều nhất cả nước trong 2 tháng, có 5 phường ở TP HCM.

Ngày 3-10, tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết Cục vừa thống kê của 10 phường, xã có người vi phạm nồng độ cồn nhiều nhất trên toàn quốc từ 1-7 đến 1-9.

Nhiều phường, xã ở TP HCM có người vi phạm nồng độ cồn cao nhất cả nước - Ảnh 1.

Lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế. Ảnh minh hoạ

Theo đó, trên cơ sở phân tích dữ liệu tập trung lưu trữ tại Cục CSGT, phường Chánh Hưng (TP HCM) có số lượng người vi phạm nồng độ cồn nhiều nhất trên toàn quốc với 411 trường hợp. Tiếp đến là phường Phan Đình Phùng (tỉnh Thái Nguyên) với 287 trường hợp vi phạm; phường Mạo Khê (tỉnh Quảng Ninh) với 283 trường hợp vi phạm; xã Tân Vĩnh Lộc (TP HCM) với 256 trường hợp vi phạm; phường Tích Lương (tỉnh Thái Nguyên) với 242 trường hợp vi phạm; xã Tân Nhựt (TP HCM) với 231 trường hợp vi phạm; phường Phú Định (TP HCM) 230 trường hợp vi phạm; phường Bảy Hiền (TP HCM) với 227 trường hợp vi phạm; xã Củ Chi (TP HCM) 225 trường hợp vi phạm. Cuối cùng là phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) là 223 trường hợp vi phạm.

Theo Cục CSGT, các trường hợp vi phạm đều có thường trú tại địa bàn các phường, xã trên cả nước, được tổng hợp từ cơ sở dữ liệu về xử phạt vi phạm hành chính và cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư. Việc phân tích hệ thống cơ sở dữ liệu về trật tự an toàn giao thông rất hữu ích cho công tác chỉ đạo, phòng ngừa vi phạm, giảm thiểu tai nạn giao thông, để từ đó có các giải pháp đồng bộ lập lại trật tự an toàn giao thông.

Thời gian tới, Cục CSGT sẽ thường xuyên công bố các số liệu về trật tự an toàn giao thông để nhân dân và các cấp chính quyền nắm bắt, có biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn trên địa phương mình.

Cùng ngày, Cục CSGT đã thông tin về mức thu phí sát hạch lái xe, lệ phí cấp bằng, chứng chỉ được hoạt động trên các loại phương tiện theo quy định của Bộ Tài chính.

Theo đó, lệ phí cấp mới, cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe (quốc gia và quốc tế) có phí là 135.000 đồng.

Phí sát hạch lái xe như sau: Hạng xe A1, A, B1 (sát hạch lý thuyết 60.000 đồng; sát hạch thực hành 70.000 đồng).

Đối với thi sát hạch ô tô các hạng B, C1, C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E, DE (sát hạch lý thuyết 100.000 đồng; sát hạch thực hành trong hình 350.000 đồng; sát hạch thực hành trên đường giao thông 80.000 đồng; sát hạch lái ô tô bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông 100.000 đồng).

Theo Cục CSGT, ngoài các khoản phí và lệ phí nêu trên, hội đồng sát hạch sẽ không thu thêm bất kỳ loại phí, lệ phí nào khác.

Tin liên quan

Một phường có tới hơn 2.100 trường hợp vi phạm giao thông/2 tháng, nhiều nhất cả nước

Một phường có tới hơn 2.100 trường hợp vi phạm giao thông/2 tháng, nhiều nhất cả nước

(NLĐO)- Trong số 10 phường, xã có số người vi phạm trật tự an toàn giao thông nhiều nhất cả nước trong 2 tháng, có 4 phường ở TP HCM.

Phạt lao động công ích người vi phạm giao thông: Nên nhưng cần lưu ý

(NLĐO) - Phạt lao động công ích là một giải pháp hiệu quả nhằm giảm thiểu tình trạng vi phạm giao thông hiện nay.

Hàng loạt phụ huynh, học sinh ở Hà Nội bị xử phạt do vi phạm giao thông

(NLĐO)- Lực lượng chức năng ở Hà Nội đồng loạt ra quân tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đối với học sinh và phụ huynh.

vi phạm giao thông nồng độ cồn tai nạn giao thông CSGT
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo