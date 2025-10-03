Ngày 3-10, tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết Cục vừa thống kê của 10 phường, xã có người vi phạm nồng độ cồn nhiều nhất trên toàn quốc từ 1-7 đến 1-9.



Lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế. Ảnh minh hoạ

Theo đó, trên cơ sở phân tích dữ liệu tập trung lưu trữ tại Cục CSGT, phường Chánh Hưng (TP HCM) có số lượng người vi phạm nồng độ cồn nhiều nhất trên toàn quốc với 411 trường hợp. Tiếp đến là phường Phan Đình Phùng (tỉnh Thái Nguyên) với 287 trường hợp vi phạm; phường Mạo Khê (tỉnh Quảng Ninh) với 283 trường hợp vi phạm; xã Tân Vĩnh Lộc (TP HCM) với 256 trường hợp vi phạm; phường Tích Lương (tỉnh Thái Nguyên) với 242 trường hợp vi phạm; xã Tân Nhựt (TP HCM) với 231 trường hợp vi phạm; phường Phú Định (TP HCM) 230 trường hợp vi phạm; phường Bảy Hiền (TP HCM) với 227 trường hợp vi phạm; xã Củ Chi (TP HCM) 225 trường hợp vi phạm. Cuối cùng là phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) là 223 trường hợp vi phạm.

Theo Cục CSGT, các trường hợp vi phạm đều có thường trú tại địa bàn các phường, xã trên cả nước, được tổng hợp từ cơ sở dữ liệu về xử phạt vi phạm hành chính và cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư. Việc phân tích hệ thống cơ sở dữ liệu về trật tự an toàn giao thông rất hữu ích cho công tác chỉ đạo, phòng ngừa vi phạm, giảm thiểu tai nạn giao thông, để từ đó có các giải pháp đồng bộ lập lại trật tự an toàn giao thông.

Thời gian tới, Cục CSGT sẽ thường xuyên công bố các số liệu về trật tự an toàn giao thông để nhân dân và các cấp chính quyền nắm bắt, có biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn trên địa phương mình.