Ngày 3-10, tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết Cục vừa thống kê của 10 phường, xã có người vi phạm nồng độ cồn nhiều nhất trên toàn quốc từ 1-7 đến 1-9.
Theo đó, trên cơ sở phân tích dữ liệu tập trung lưu trữ tại Cục CSGT, phường Chánh Hưng (TP HCM) có số lượng người vi phạm nồng độ cồn nhiều nhất trên toàn quốc với 411 trường hợp. Tiếp đến là phường Phan Đình Phùng (tỉnh Thái Nguyên) với 287 trường hợp vi phạm; phường Mạo Khê (tỉnh Quảng Ninh) với 283 trường hợp vi phạm; xã Tân Vĩnh Lộc (TP HCM) với 256 trường hợp vi phạm; phường Tích Lương (tỉnh Thái Nguyên) với 242 trường hợp vi phạm; xã Tân Nhựt (TP HCM) với 231 trường hợp vi phạm; phường Phú Định (TP HCM) 230 trường hợp vi phạm; phường Bảy Hiền (TP HCM) với 227 trường hợp vi phạm; xã Củ Chi (TP HCM) 225 trường hợp vi phạm. Cuối cùng là phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) là 223 trường hợp vi phạm.
Theo Cục CSGT, các trường hợp vi phạm đều có thường trú tại địa bàn các phường, xã trên cả nước, được tổng hợp từ cơ sở dữ liệu về xử phạt vi phạm hành chính và cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư. Việc phân tích hệ thống cơ sở dữ liệu về trật tự an toàn giao thông rất hữu ích cho công tác chỉ đạo, phòng ngừa vi phạm, giảm thiểu tai nạn giao thông, để từ đó có các giải pháp đồng bộ lập lại trật tự an toàn giao thông.
Thời gian tới, Cục CSGT sẽ thường xuyên công bố các số liệu về trật tự an toàn giao thông để nhân dân và các cấp chính quyền nắm bắt, có biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn trên địa phương mình.
Cùng ngày, Cục CSGT đã thông tin về mức thu phí sát hạch lái xe, lệ phí cấp bằng, chứng chỉ được hoạt động trên các loại phương tiện theo quy định của Bộ Tài chính.
Theo đó, lệ phí cấp mới, cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe (quốc gia và quốc tế) có phí là 135.000 đồng.
Phí sát hạch lái xe như sau: Hạng xe A1, A, B1 (sát hạch lý thuyết 60.000 đồng; sát hạch thực hành 70.000 đồng).
Đối với thi sát hạch ô tô các hạng B, C1, C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E, DE (sát hạch lý thuyết 100.000 đồng; sát hạch thực hành trong hình 350.000 đồng; sát hạch thực hành trên đường giao thông 80.000 đồng; sát hạch lái ô tô bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông 100.000 đồng).
Theo Cục CSGT, ngoài các khoản phí và lệ phí nêu trên, hội đồng sát hạch sẽ không thu thêm bất kỳ loại phí, lệ phí nào khác.
