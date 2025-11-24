HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Bất ngờ số tiền gần 7 tỉ USD/năm mà lao động Việt Nam gửi về quê nhà

Tin-ảnh: Ca Linh

(NLĐO) – Lãnh đạo Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết lượng kiều hối mà những người lao động làm việc ở nước ngoài gửi về gia đình từ 6,5-7 tỉ USD/năm.

Ngày 24-11, tại TP Cần Thơ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị "Thúc đẩy triển khai hiệu quả các chương trình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo các thỏa thuận quốc tế đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới".

img

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng phát biểu khai mạc hội nghị

Ông Vũ Trường Giang, Quyền Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ), cho hay trong 10 tháng đầu năm, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 128.044 lao động, đạt 98,5% kế hoạch năm 2025.

Trong đó, các thị trường trọng điểm, truyền thống vẫn duy trì số lượng tiếp nhận lao động ở mức ổn định. Thị trường Nhật Bản dẫn đầu với 57.215 lao động, tiếp theo là thị trường Đài Loan (Trung Quốc) với 51.646 lao động và Hàn Quốc với 9.599 lao động. Bên cạnh đó, một số thị trường khu vực châu Âu như Đức, Rumani, Hungary,... cũng thu hút lượng lớn lao động từ Việt Nam.

Ước tính đến cuối năm 2025, số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài khoảng 650.000 lao động, đạt 130% kế hoạch giai đoạn 2021-2025.

"Tổng lượng kiều hối công dân đang ở nước ngoài gửi về hàng năm từ 6,5-7 tỉ USD, là số tiền trực tiếp mang về cho các gia đình. Đây là lợi nhuận thực sự và lượng kiều hối tương đối lớn, giải quyết các vấn đề cho đất nước" – ông Giang khẳng định.

img

Ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho biết thời gian qua, TP Cần Thơ đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc tại nước ngoài

Ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho biết thời gian qua, thành phố đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ như: hỗ trợ vay vốn với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ chi phí ban đầu, hỗ trợ đào tạo định hướng để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người lao động khi tham gia hoạt động này.

Từ năm 2022-2025, TP Cần Thơ đã đưa 846 lao động sang làm việc thời vụ tại Hàn Quốc, với mức thu nhập gửi về gia đình bình quân khoảng 30 triệu đồng/tháng, góp phần cải thiện đời sống người dân và hỗ trợ phát triển kinh tế hộ gia đình.

img

img

Các đại biểu tham dự hội nghị

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng cho rằng việc đưa người lao động đi làm việc tại nước ngoài thì người lao động phải được huấn luyện, đào tạo từ văn hoá, ngoại ngữ, tay nghề, ứng xử, thậm chí là từ lịch sử, văn hóa con người Việt Nam.

"Chương trình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức phi lợi nhuận do Trung tâm Lao động ngoài nước triển khai đã có khoảng 155.000 lượt lao động được phái cử đi làm việc ở nước ngoài. Hàng năm, lực lượng này đóng góp lượng ngoại tệ ước tính khoảng 17.000 tỉ đồng, trở thành một trong những nguồn đóng góp ngoại tệ quan trọng của đất nước, bên cạnh các ngành xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ, du lịch và kiều hối" - Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng nhấn mạnh.

