Hơn 155.000 lao động Việt "đổi đời", mang về 17.000 tỉ đồng kiều hối mỗi năm

Sau hơn 20 năm triển khai mô hình phái cử lao động ra nước ngoài theo hình thức phi lợi nhuận, đơn vị này đã giúp hơn 155.000 lao động Việt Nam có việc làm, thu nhập ổn định, mang về khoảng 17.000 tỉ đồng kiều hối mỗi năm.

Theo ông Đặng Duy Hồng, Giám đốc Trung tâm Lao động ngoài nước, mô hình phi lợi nhuận ra đời từ năm 2004 khi Hàn Quốc ban hành Luật Cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài (EPS), yêu cầu cơ quan phái cử phải là tổ chức Chính phủ hoạt động phi lợi nhuận. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (nay là Bộ Nội vụ) khi đó đã thành lập Trung tâm Lao động ngoài nước (COLAB) để thực hiện chương trình này.

Từ năm 2025, sau khi hợp nhất tổ chức, COLAB trở thành đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Nội vụ, tiếp tục triển khai các chương trình hợp tác quốc tế về đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Hiện Trung tâm là đơn vị duy nhất trong cả nước phái cử lao động mà không thu tiền dịch vụ, đảm bảo cơ hội làm việc hợp pháp, an toàn và được bảo vệ đầy đủ theo pháp luật nước sở tại.

Hiệu quả rõ rệt từ mô hình "phi lợi nhuận"

Đến nay, COLAB đang thực hiện 8 chương trình hợp tác quốc tế tại 5 quốc gia và vùng lãnh thổ gồm Hàn Quốc, Nhật Bản, Đức, Úc và Đài Loan - Trung Quốc.

Trong đó, chương trình EPS tại Hàn Quốc có 144.865 lao động được phái cử, chỉ phải chi khoảng 630 USD bao gồm chi phí hành chính, visa, đào tạo và vé máy bay. Mức lương tối thiểu hiện đạt hơn 40 triệu đồng/tháng, giúp nhiều người lao động tích lũy, xây nhà, đầu tư sản xuất.

Tại Nhật Bản, chương trình IM Japan đã đưa hơn 9.000 lao động sang thực tập kỹ thuật, được miễn toàn bộ chi phí học tập, ăn ở trong thời gian đào tạo, thu nhập trung bình 27 triệu đồng/tháng. Khi hoàn thành hợp đồng, người lao động còn được nhận thêm 110 triệu đồng tiền hỗ trợ khởi nghiệp.

Các chương trình tại Đức, Úc và Đài Loan - Trung Quốc cũng đạt kết quả tích cực, giúp hàng nghìn lao động Việt Nam làm việc trong các ngành điều dưỡng, nông nghiệp, sản xuất – với mức thu nhập từ 27 đến 70 triệu đồng/tháng.

Nụ cười rạng rỡ của nữ lao động trước giờ xuất cảnh sang Hàn Quốc làm việc theo chương trình EPS

Cơ hội cho lao động vùng nghèo, chính sách

Một trong những điểm ưu việt của mô hình phi lợi nhuận là hướng đến người lao động thuộc diện chính sách, vùng nghèo, miền núi, hải đảo. Người dự tuyển chương trình EPS còn được vay tối đa 100 triệu đồng không cần thế chấp để ký quỹ, với lãi suất bằng lãi suất tiền gửi. Từ năm 2013 đến nay, hơn 3.700 lao động đã được vay hơn 378 tỉ đồng để xuất cảnh an toàn, hợp pháp.

COLAB cũng thường xuyên phối hợp với HRD Korea và IM Japan tổ chức các phiên giao dịch việc làm, hội chợ nghề nghiệp tại địa phương nghèo, giúp người dân tiếp cận thông tin chính thống, phòng tránh môi giới lừa đảo. Đến nay, 7.855 lao động chính sách đã được phái cử thông qua các chương trình phi lợi nhuận.

Không chỉ hỗ trợ khi xuất cảnh, Trung tâm Lao động ngoài nước còn đồng hành cùng người lao động sau khi về nước. Đơn vị đã phối hợp với các địa phương tổ chức 93 phiên giao dịch việc làm, thu hút gần 1.900 doanh nghiệp, tạo cơ hội việc làm cho 15.000 lao động, trong đó gần một nửa là lao động nghèo, vùng khó.