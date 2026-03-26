Bất ngờ "thủ phạm" khiến người đàn ông ở Cần Thơ bị da vàng như… nghệ

Chiều 26-3, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết vừa thực hiện thành công kỹ thuật nội soi mật tụy ngược dòng (ERCP) để lấy dị vật là một mảnh xương cá dài khoảng 3cm xuyên qua thành dạ dày vào đường mật một bệnh nhân, gây gián đoạn dòng chảy của mật, dẫn đến viêm đường mật, đau bụng kéo dài.

Các bác sĩ thực hiện nội soi và lấy mảnh xương cá ra ngoài

Trước đó, ông D.N.H.Đ. (45 tuổi; ngụ xã Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ) nhập viện trong tình trạng đau vùng thượng vị và hạ sườn phải, kèm theo vàng mắt, vàng da như… nghệ.

Bệnh nhân cho biết tình trạng đau bụng này đã kéo dài nhiều tháng, khám nhiều nơi không khỏi.

Qua thăm khám và thực hiện các cận lâm sàng, các bác sĩ ghi nhận tình trạng giãn đường mật trong gan, bất thường đường mật vùng rốn gan, chít hẹp đường mật 2 nhánh gan đến ống gan chung.

Đặc biệt, hình ảnh chụp cắt lớp vi tính cho thấy một dị vật cản quang vùng rốn gan, nghi ngờ là nguyên nhân gây tắc mật.

Sau quá trình hội chẩn với nhiều chuyên khoa, ê-kíp bác sĩ quyết định thực hiện kỹ thuật ERCP để khảo sát và can thiệp lấy dị vật.

Các bác sĩ đã dùng kềm lấy thành công dị vật là mảnh xương cá dài khoảng 3 cm. Hiện tại, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, tình trạng đau bụng cải thiện rõ, bớt vàng da và dự kiến có thể xuất viện trong vài ngày tới.

BS.CKII. Nguyễn Thị Quỳnh Mai, Trưởng Khoa Nội soi của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, cho biết spyglass là hệ thống nội soi đường mật trực tiếp hiện đại, cho phép đưa một ống soi siêu nhỏ vào sâu trong lòng đường mật thông qua nội soi mật tụy ngược dòng dưới sự kiểm tra của máy C-arm, giúp bác sĩ quan sát hình ảnh với độ phân giải cao.

Bệnh nhân đã ổn định sau ca thủ thuật

Trong các trường hợp dị vật như xương cá mắc kẹt trong đường mật, spyglass đóng vai trò đặc biệt quan trọng khi giúp xác định chính xác vị trí, hình thái và mức độ xuyên thủng của dị vật, những yếu tố mà các phương tiện chẩn đoán gián tiếp thường khó đánh giá đầy đủ.

"Dưới sự hỗ trợ của hệ thống này, bác sĩ có thể sử dụng các dụng cụ chuyên dụng như kẹp gắp hoặc rọ để lấy dị vật một cách chính xác, hạn chế tổn thương niêm mạc và giảm nguy cơ biến chứng" – bác sĩ Mai thông tin.