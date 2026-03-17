Bất ngờ vật thể tại sân bay Cát Bi khiến nhiều chuyến bay phải chuyển hướng

Sự cố vật thể bay xuất hiện gần khu vực tiếp cận hạ cánh của sân bay Cát Bi tối 15-3 khiến hàng loạt chuyến bay phải chuyển hướng, điều chỉnh kế hoạch khai thác, bước đầu được xác định liên quan đến hoạt động thả diều.

Theo thông tin từ Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi, tối 15-3, trong quá trình khai thác, tổ bay một số chuyến bay đã thông báo quan sát thấy vật thể bay không xác định gần khu vực đường bay khi thực hiện tiếp cận hạ cánh, gây ảnh hưởng tạm thời đến hoạt động khai thác tại Cảng.

Cụ thể, khoảng 20 giờ 15 phút ngày 15-3-2026, trực ban Cảng nhận được thông tin về việc Cơ phó chuyến bay VJ280, đường bay TPHCM - Hải Phòng quan sát thấy một vật thể bay không người lái (drone) ở vị trí rất gần đường bay trong quá trình tiếp cận hạ cánh. Vị trí tương đối của vật thể bay cách điểm chạm bánh đầu 7 khoảng 8 km, độ cao bay khoảng 300 m, nằm về bên trái của trục đường cất hạ cánh theo hướng nhìn của phi công. Cùng thời điểm, tổ bay chuyến VN1180 (TPHCM - Hải Phòng) khi đang ở vị trí đỗ cũng thông báo trong quá trình hạ cánh trước đó đã quan sát thấy một vật thể bay phát sáng ở khu vực tương tự.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Cảng hàng không quốc tế Cát Bi đã kích hoạt cơ chế phối hợp xử lý theo quy trình đảm bảo an toàn khai thác, đồng thời thông báo tới các cơ quan chức năng liên quan để tổ chức xác minh, truy vết nguồn gốc vật thể bay. Cảng đã phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự TP Hải Phòng, lực lượng Công an địa phương cùng các đơn vị phòng thủ khu vực tiến hành tổ chức quan sát, truy tìm vật thể bay trong khu vực đường bay.

Đến 20 giờ 57, lực lượng chức năng đã tổ chức khoanh vùng và phát hiện 1 vật thể bay là một chiếc diều do người dân thả tại khu vực thôn Tiến Lập, xã An Khánh (An Lão cũ), TP Hải Phòng. Chiếc diều có kích thước khoảng 260 cm x 100 cm, gắn 14 bộ sáo tre và đèn nháy nhiều màu, bay ở độ cao khoảng 400 m với dây dài khoảng 900 m. Các cơ quan chức năng đã tiến hành lập biên bản, thu giữ tang vật và xử lý theo quy định.

Do ảnh hưởng của sự việc, đã có 4 chuyến dự kiến hạ cánh phải bay vòng chờ, sau đó chuyển hướng đáp xuống Nội Bài, 2 chuyến bay khác phải chờ khởi hành tại sân bay Cát Bi. Sau khi xác minh và xử lý xong vật thể bay, Cảng hàng không quốc tế Cát Bi đã thông báo tình trạng đường cất hạ cánh trở lại bình thường, các chuyến bay tiếp tục được điều hành khai thác theo kế hoạch. Đến 0 giờ 30 ngày 16-3-2026, hoạt động khai thác tại Cảng đã được khôi phục hoàn toàn và đảm bảo an toàn.

Theo đại diện Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, trong thời gian xử lý sự việc, các hãng hàng không và các đơn vị liên quan đã phối hợp chặt chẽ để phục vụ hành khách, thực hiện phát thanh thông báo, hỗ trợ suất ăn, nước uống và điều phối hành khách theo đúng quy định.

Đại diện Cảng hàng không quốc tế Cát Bi cho biết khu vực lân cận thời gian qua thường xảy ra tình trạng thả diều sáo ở độ cao lớn, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng an toàn hàng không. Cảng khuyến cáo người dân không thả diều, flycam, UAV hoặc các vật thể bay khác tại khu vực gần sân bay, đặc biệt trong hành lang đường bay, vì có thể gây uy hiếp an toàn hàng không và ảnh hưởng đến hoạt động khai thác bay.

Trong thời gian tới, Cảng sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, kiểm soát và xử lý các hành vi vi phạm như thả diều, điều khiển drone, flycam gần sân bay, góp phần bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hoạt động hàng không.

Được biết, ngày 16-3, sân bay Cát Bi đã họp với các đơn vị liên quan để đánh giá, rút kinh nghiệm sau sự cố. Cục Hàng không Việt Nam dự kiến họp trong ngày 17-3 để rà soát tình hình thiết bị bay không người lái hoạt động trái phép gần sân bay, đồng thời xem xét quy trình phối hợp xử lý nhằm bảo đảm an toàn bay.

Ngành hàng không đã nhiều lần cảnh báo tình trạng chiếu đèn laser vào buồng lái, sử dụng flycam và thả diều quanh khu vực sân bay, tiềm ẩn nguy cơ uy hiếp an toàn bay. Trước đó, từ tháng 9-2025 đến 2-2026, khu vực gần sân bay Đà Nẵng liên tiếp xuất hiện thiết bị bay không người lái (UAV) trên đường bay, buộc nhiều chuyến phải bay chờ, đổi hướng hoặc hạ cánh sân bay dự bị, gây thiệt hại kinh tế và đe dọa an toàn hàng không. Bộ Xây dựng đã đề nghị các bộ, địa phương tăng kiểm soát. Một số trường hợp vi phạm đã bị xử phạt và tịch thu thiết bị.

Hành vi thả diều, bóng bay hay bất kỳ vật thể bay không người lái nào trong phạm vi bán kính 8 km tính từ điểm quy chiếu sân bay đều bị nghiêm cấm. Việc thả diều gần khu vực cất - hạ cánh có thể đe dọa nghiêm trọng đến an toàn hàng không, tiềm ẩn nguy cơ va chạm gây hậu quả lớn.