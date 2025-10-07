HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Nguyên nhân 17 chuyến phải bay chờ để hạ cánh xuống Nội Bài

Dương Ngọc

(NLĐO) - Trong điều kiện thời tiết xấu tại sân bay Nội Bài, lực lượng quản lý bay nỗ lực bảo đảm hoạt động bay thông suốt, hạn chế ảnh hưởng kế hoạch khai thác

Theo tin từ Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), trong đêm và sáng ngày 7-10, khu vực sân bay quốc tế Nội Bài (TP Hà Nội) xuất hiện mưa dông mạnh kéo dài, tầm nhìn giảm xuống dưới 1 km, gió giật đạt cấp 7, xuất hiện hiện tượng gió đứt trên khu vực đường cất hạ cánh. 

Nguyên nhân 17 chuyến phải bay chờ để hạ cánh xuống Nội Bài - Ảnh 1.

Sân bay Nội Bài ngày 7-10. Ảnh: VATM

Diễn biến thời tiết phức tạp đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động bay, buộc cơ quan điều hành phải áp dụng biện pháp điều tiết luồng không lưu (ATFM), giảm năng lực tiếp thu máy bay xuống 10-13 chuyến/giờ, có thời điểm chỉ còn 5 chuyến/giờ nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hoạt động bay.

Ngay từ khi tại sân bay Nội Bài có mưa dông, Trung tâm Quản lý luồng không lưu (VATM) đã tổ chức họp để ra quyết định điều tiết luồng không lưu. Đặc biệt, trong khoảng thời gian từ 8 - 11 giờ, năng lực tiếp thu máy bay về sân bay Nội Bài được điều chỉnh còn 5 chuyến/giờ. Tới trưa cùng ngày, có tổng cộng 17 chuyến bay phải bay chờ do ảnh hưởng thời tiết tại Nội Bài; có 1 chuyến bay phải chuyển hướng sang sân bay dự bị.

Ngay khi điều kiện thời tiết được cải thiện, các chuyến bay đã lần lượt hạ cánh an toàn, không còn chuyến bay phải bay chờ.

Các đơn vị điều hành bay của VATM, gồm Trung tâm Kiểm soát đường dài Hà Nội (ACC Hà Nội), Trung tâm Kiểm soát tiếp cận (APP Nội Bài) và Trung tâm Khí tượng Hàng không Nội Bài đã phối hợp chặt chẽ, thường xuyên cập nhật thông tin để điều chỉnh phương án điều hành phù hợp diễn biến thời tiết, giúp duy trì hoạt động bay tại Nội Bài an toàn, thông suốt, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến kế hoạch khai thác.

Nguyên nhân 17 chuyến phải bay chờ để hạ cánh xuống Nội Bài - Ảnh 2.

Kíp trực kiểm soát không lưu tại sân bay Nội Bài. Ảnh: VATM

Nguyên nhân 17 chuyến phải bay chờ để hạ cánh xuống Nội Bài - Ảnh 3.

Kíp trực tiếp cận đang căng mình điều hành các chuyến bay trước diễn biến thời tiết xấu và phức tạp. Ảnh: VATM


bay chờ thời tiết xấu sân bay quốc tế nội bài hàng không sân bay nội bài quản lý bay Tổng công ty quản lý bay Việt Nam
