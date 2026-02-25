Vụ UAV xâm nhập sân bay Đà Nẵng: Đề nghị Ban Chỉ đạo Phòng, chống khủng bố vào cuộc

Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và UBND các tỉnh, thành phố có sân bay, đề nghị ngăn chặn thiết bị bay không người lái (UAV) uy hiếp an ninh, an toàn hoạt động bay tại cảng hàng không, sân bay. Công văn do Thứ trưởng Lê Anh Tuấn ký gửi đến các đơn vị sau nhiều vụ xâm nhập khu vực hoạt động bay tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, gây gián đoạn khai thác và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn hàng không.

Nhiều máy bay bị ảnh hưởng khi flycam xâm nhập vùng bay trái phép. Ảnh: HẢI ĐỊNH

Theo báo cáo của Cục Hàng không Việt Nam, trong thời gian từ tháng 9-2025 đến tháng 2-2026, tại khu vực lân cận Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng liên tiếp xảy ra nhiều vụ việc UAV xâm nhập khu vực máy bay cất cánh, tiếp cận và hạ cánh. Các UAV được phát hiện tại cự ly 3 -12NM, độ cao từ 1.000 ft (1 ft = 30,48 cm) đến 3.800 ft. Các vụ việc đã buộc nhiều chuyến bay phải bay chờ, tạm dừng khai thác, thay đổi đường cất hạ cánh, chuyển hướng đi sân bay dự bị, gây gián đoạn dây chuyền khai thác. Nhà chức trách hàng không đánh giá thiệt hại kinh tế đáng kể và tiềm ẩn nguy cơ va chạm, uy hiếp trực tiếp an ninh, an toàn hàng không dân dụng.

Riêng dịp cao điểm Tết Bính Ngọ, tình trạng này diễn biến phức tạp. Ngày 17-2 (mùng 1 Tết), hai vụ UAV hoạt động trong khu vực lân cận sân bay khiến 17 chuyến bay phải bay chờ, một chuyến bay chờ và chuyển hướng sang sân bay dự bị và 15 chuyến chờ khởi hành. Đến ngày 22-2 (mùng 6 Tết), có 1 vụ việc UAV và 1 vụ việc UAV hoặc bóng bay khiến 18 chuyến bay phải bay chờ, 4 chuyến chuyển hướng và 14 chuyến chờ khởi hành.

Bộ Xây dựng nhận định những vụ việc trên có chiều hướng tái diễn, diễn biến phức tạp, cho thấy công tác kiểm soát, ngăn chặn UAV trái phép tại khu vực lân cận cảng hàng không chưa thực sự hiệu quả, tiềm ẩn rủi ro nghiêm trọng đối với an toàn bay và an ninh quốc gia.

Để chủ động ngăn chặn kịp thời tình trạng mất an ninh, an toàn bay đối với hoạt động hàng không dân dụng, Bộ Xây dựng đề nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Ban Chỉ đạo Phòng, chống khủng bố các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động bay không người lái và phương tiện bay khác, bảo đảm tuân thủ các quy định tại Nghị định số 288/2025 của Chính phủ quy định về quản lý máy bay không người lái và các phương tiện bay khác và các quy định pháp luật có liên quan.

Ban Chỉ đạo Phòng, chống khủng bố TP Đà Nẵng chỉ đạo các lực lượng công an, quân đội trên địa bàn: Rà soát, thiết lập cơ chế phối hợp liên ngành thường trực giữa lực lượng công an, quân đội và các đơn vị hàng không dân dụng nhằm giám sát, cảnh báo sớm, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh; xác định rõ đầu mối chịu trách nhiệm.

Tăng cường công tác cảnh giới, kiểm tra và xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định pháp luật; xem xét áp dụng các biện pháp ngăn chặn từ xa đối với UAV xâm nhập trái phép khu vực hạn chế bay.

Đồng thời, đẩy mạnh, tuyên truyền và cảnh báo cộng đồng, đặc biệt tại các khu dân cư xung quanh sân bay về nguy cơ, hậu quả pháp lý, chế tài xử lý đối với hành vi uy hiếp an toàn hoạt động bay; các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tàu bay không người lái và các phương tiện bay khác.