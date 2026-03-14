Bất ngờ về thủ phạm đập phá nhiều linh vật ngựa ở Quảng Trị

Ngày 14-3, nguồn tin của phóng viên Báo Người Lao Động xác nhận Công an xã Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị) đã làm rõ thủ phạm đập phá nhiều linh vật ngựa trưng bày tại công viên xã Lao Bảo.

Hình ảnh nhiều linh vật ngựa trưng bày ở công viên Lao Bảo sau khi bị đập phá

Nhiều linh vật ngựa bị hư hỏng sau khi bị đập phá

Theo đó, 2 thiếu nhi chỉ mới 7 và 9 tuổi ngụ tại thôn Ka Tăng (xã Lao Bảo) được xác định đã dùng cán cờ bằng sắt đập phá, lấy chân đạp khiến nhiều linh vật ngựa bị cụt đầu, rụng chân, đứt đuôi. Ngoài ra, một số dòng chữ trang trí cũng bị 2 thiếu nhi này lột phá.

Qua làm việc, 2 em đã thừa nhận hành vi của mình. Nguồn tin cho hay trong 2 thiếu nhi nêu trên, một em ở với ông bà nội, em còn lại thì ở với mẹ. Hai em thường đi lang thang trong đêm, ít được gia đình theo dõi, quản lý.

Sau khi đã làm rõ hành vi, Công an xã Lao Bảo đã phối hợp với chính quyền địa phương và gia đình tiến hành răn đe, quản lý và giáo dục đối với 2 thiếu nhi này.

Về "số phận" của các linh vật ngựa sau khi bị đập phá, một lãnh đạo xã Lao Bảo cho hay có 2 phương án. Một là sẽ sửa chữa để trưng bày tiếp nếu kinh phí sửa chữa phù hợp; thứ 2 sẽ di dời, xử lý để đảm bảo mỹ quan. "Chúng tôi giao UBND xã xây dựng phương án xử lý và báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy xã" - vị này nói.

Hình ảnh cụm 8 linh vật ngựa của xã Lao Bảo khi chưa bị đập phá

Trước đó, để phục vụ người dân địa phương và du khách gần xa vui xuân đón Tết, xã Lao Bảo đã đưa vào trưng bày cụm 8 linh vật ngựa với thông điệp "Mã đáo thành công". 8 linh vật ngựa này được thực hiện từ nguồn xã hội hóa, mỗi con được thiết kế với kích thước và hình dáng khác nhau, cao 2 - 3,5 m.

Trong dịp Tết Nguyên đán 2026, hàng chục ngàn lượt người đã tìm đến địa phương này để được chụp ảnh cùng dàn linh vật ngựa đặt tại công viên xã Lao Bảo. Việc nhiều linh vật ngựa bị đập phá khiến nhiều người tiếc nuối, bức xúc.