Nườm nượp người đến check-in đàn linh vật ngựa ở Quảng Trị

Trong ngày 18-2 (mùng 2 Tết), có hàng trăm lượt người tìm đến Công viên xã Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị) để được chiêm ngưỡng, check-in cụm 8 linh vật ngựa dũng mãnh.

Dòng người tìm đến "check-in" cụm 8 linh vật ngựa ở xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị





Theo quan sát của phóng viên, trong ngày 18-2, tại xã Lao Bảo có nắng đẹp. Từ sáng đến chiều tối cùng ngày, dòng người nối chân nhau tìm đến cụm linh vật ngựa đang trưng bày tại Công viên xã Lao Bảo để kịp ghi lại hình ảnh đẹp trong ngày đầu năm.

Để lấy được "hậu cảnh" 8 linh vật ngựa, nhiều người phải chờ đợi khá lâu mới đến lượt chụp hình. Không ít người tỏ ra vui mừng vì đã ghi lại được những khoảnh khắc đẹp. Trong dòng người đến check-in, có rất nhiều du khách người Lào cũng có mặt.

Tính đến 21 giờ 30 phút ngày 18-2, linh vật ngựa tỉnh Quảng Trị đang dẫn đầu cuộc bình chọn: "Linh vật ngựa tỉnh, thành nào đẹp nhất Tết Bính Ngọ?" - do Báo Người Lao Động điện tử tổ chức, với 52.246 lượt bình chọn. Xếp thứ 2, thứ 3 lần lượt là linh vật ngựa tỉnh Quảng Ninh với 49.883 lượt bình chọn và linh vật ngựa tỉnh Đồng Tháp với 40.923 lượt bình chọn.

Hàng trăm lượt người đến check-in bên 8 linh vật ngựa mang thông điệp "Mã đáo thành công" đặt tại công viên xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị

Cuộc bình chọn "Linh vật ngựa tỉnh, thành nào đẹp nhất Tết Bính Ngọ?" do Báo Người Lao Động điện tử tổ chức nhằm tạo sân chơi hấp dẫn cho bạn đọc cả nước tham gia đánh giá, bình chọn linh vật Ngựa của các tỉnh, thành; đồng thời, tôn vinh những linh vật có giá trị thẩm mỹ, tính sáng tạo, bản sắc văn hóa. Cuộc bình chọn kết thúc ngày 20-2 và công bố kết quả vào ngày 21-2.



