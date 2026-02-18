Nườm nượp người đến check-in đàn linh vật ngựa ở Quảng Trị

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Nườm nượp người đến check-in đàn linh vật ngựa ở Quảng Trị

Tin - ảnh - clip: ĐỨC NGHĨA

(NLĐO) - Để lấy được "hậu cảnh" 8 linh vật ngựa ở Công viên xã Lao Bảo, nhiều người phải chờ đợi khá lâu mới đến lượt chụp hình.

Trong ngày 18-2 (mùng 2 Tết), có hàng trăm lượt người tìm đến Công viên xã Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị) để được chiêm ngưỡng, check-in cụm 8 linh vật ngựa dũng mãnh.

Nườm nượp người check - in linh vật ngựa Quảng Trị ngày Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 1.

Dòng người tìm đến "check-in" cụm 8 linh vật ngựa ở xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị


Theo quan sát của phóng viên, trong ngày 18-2, tại xã Lao Bảo có nắng đẹp. Từ sáng đến chiều tối cùng ngày, dòng người nối chân nhau tìm đến cụm linh vật ngựa đang trưng bày tại Công viên xã Lao Bảo để kịp ghi lại hình ảnh đẹp trong ngày đầu năm.

Để lấy được "hậu cảnh" 8 linh vật ngựa, nhiều người phải chờ đợi khá lâu mới đến lượt chụp hình. Không ít người tỏ ra vui mừng vì đã ghi lại được những khoảnh khắc đẹp. Trong dòng người đến check-in, có rất nhiều du khách người Lào cũng có mặt.

TIN LIÊN QUAN

Tính đến 21 giờ 30 phút ngày 18-2, linh vật ngựa tỉnh Quảng Trị đang dẫn đầu cuộc bình chọn: "Linh vật ngựa tỉnh, thành nào đẹp nhất Tết Bính Ngọ?" - do Báo Người Lao Động điện tử tổ chức, với 52.246 lượt bình chọn. Xếp thứ 2, thứ 3 lần lượt là linh vật ngựa tỉnh Quảng Ninh với 49.883 lượt bình chọn và linh vật ngựa tỉnh Đồng Tháp với 40.923 lượt bình chọn.

Nườm nượp người check - in linh vật ngựa Quảng Trị ngày Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 2.

Hàng trăm lượt người đến check-in bên 8 linh vật ngựa mang thông điệp "Mã đáo thành công" đặt tại công viên xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị

Nườm nượp người check - in linh vật ngựa Quảng Trị ngày Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 3.

Nườm nượp người check - in linh vật ngựa Quảng Trị ngày Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 4.

Nườm nượp người check - in linh vật ngựa Quảng Trị ngày Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 5.

Nườm nượp người check - in linh vật ngựa Quảng Trị ngày Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 6.

Nườm nượp người check - in linh vật ngựa Quảng Trị ngày Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 7.

Nườm nượp người check - in linh vật ngựa Quảng Trị ngày Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 8.

Nườm nượp người check - in linh vật ngựa Quảng Trị ngày Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 9.

Nườm nượp người check - in linh vật ngựa Quảng Trị ngày Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 10.

Nườm nượp người check - in linh vật ngựa Quảng Trị ngày Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 11.

Nườm nượp người check - in linh vật ngựa Quảng Trị ngày Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 12.

Cuộc bình chọn "Linh vật ngựa tỉnh, thành nào đẹp nhất Tết Bính Ngọ?" do Báo Người Lao Động điện tử tổ chức nhằm tạo sân chơi hấp dẫn cho bạn đọc cả nước tham gia đánh giá, bình chọn linh vật Ngựa của các tỉnh, thành; đồng thời, tôn vinh những linh vật có giá trị thẩm mỹ, tính sáng tạo, bản sắc văn hóa.

Cuộc bình chọn kết thúc ngày 20-2 và công bố kết quả vào ngày 21-2.


Thăm dò ý kiến

Linh vật Ngựa tỉnh, thành nào đẹp nhất Tết Bính Ngọ?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Bình chọnXem kết quả

Tin liên quan

Linh vật ngựa ở Đồng Tháp và An Giang được du khách hết lời khen ngợi

Linh vật ngựa ở Đồng Tháp và An Giang được du khách hết lời khen ngợi

(NLĐO) – Linh vật ngựa ở đường hoa Xuân của tỉnh Đồng Tháp và tỉnh An Giang được người dân địa phương và du khách khen ngợi.

Ngắm loạt linh vật ngựa ở Quảng Trị do nghệ nhân Đinh Văn Tâm chế tác

(NLĐO) - Từ đồng bằng đến miền biên giới Quảng Trị đều có các linh vật ngựa dũng mãnh do nghệ nhân Đinh Văn Tâm và cộng sự chế tác

CLIP: Độc đáo linh vật ngựa bên sông Hàn, tấp nập người đến xem

(NLĐO) - Hai linh vật ngựa Bính Ngọ 2026 với tạo hình độc đáo, ý nghĩa biểu trưng sâu sắc trở thành điểm check-in nổi bật tại trung tâm Đà Nẵng.

tỉnh Quảng trị check-in Tết linh vật linh vật ngựa năm Bính Ngọ 2026
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo