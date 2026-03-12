Sáng 12-3, lãnh đạo UBND xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị xác nhận nhiều linh vật ngựa trưng bày tại công viên xã này bị hư hỏng bất thường, có dấu hiệu bị đập phá.

Sự việc được địa phương này phát hiện vào chiều qua 11-3. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy nhiều linh vật ngựa đã bị gãy phần đầu, chân, đuôi... Những phần bị gãy nằm vương vãi gần đó. Hình ảnh này khiến nhiều người dân địa phương tiếc nuối, bức xúc.

Nhiều linh vật ngựa trưng bày tại công viên xã Lao Bảo bị hư hỏng bất thường

Hình ảnh linh vật ngựa ở Lao Bảo bị hư hỏng bất thường, có dấu hiệu bị đập phá

Trước sự việc này, xã Lao Bảo đã chỉ đạo cơ quan công an điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trước đó, để phục vụ người dân địa phương và du khách xa vui xuân đón Tết, xã Lao Bảo đã đưa vào trưng bày cụm 8 linh vật ngựa với thông điệp "Mã đáo thành công". 8 linh vật ngựa này được thực hiện từ nguồn xã hội hóa, mỗi con được thiết kế với kích thước và hình dáng khác nhau, cao 2 - 3,5 m.

Trong dịp Tết Nguyên đán 2026, hàng chục ngàn lượt người đã tìm đến địa phương này để được chụp ảnh cùng dàn linh vật ngựa đặt tại công viên xã Lao Bảo.