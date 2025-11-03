HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Bất ngờ với báo cáo của xã Tuy Phong trong vụ vỡ hồ chứa ở Lâm Đồng

Châu Tỉnh

(NLĐO) – Qua kiểm tra, xã Tuy Phong phát hiện không chỉ 1 mà có đến 2 hồ chứa nước của trang trại Việt Phong Phú bị vỡ vách ngăn, gây sự cố

Ngày 3-11, UBND xã Tuy Phong có báo cáo về sự cố hồ chứa nước trên núi Tân Lai, của Công ty TNHH thương mại Trang Trại Việt Phong Phú.

Theo đó, sự cố bắt đầu xuất hiện khoảng 18 giờ 30 ngày 1-11, khi lượng nước lớn từ thượng nguồn các suối Tăng Lai, Hố Táo dồn về khu vực dự án.

Đặc biệt, qua kiểm tra, địa phương phát hiện 2 hồ chứa nước bị vỡ vách ngăn, gồm một hồ diện tích 18,4 ha, chiều dài vỡ vách ngăn 48 m và một hồ nhỏ 4,1 ha, chiều dài vỡ vách ngăn 37 m. Sự cố này khiến hàng trăm nghìn mét khối nước đổ xuống vùng hạ lưu các thôn Tuy Tịnh 1, Tuy Tịnh 2 và Thôn 2, xã Tuy Phong.

Bất ngờ với sự cố vỡ hồ chứa nước tại xã Tuy Phong , Lâm Đồng - Ảnh 1.

Nhà cửa người dân vùng hạ du tan hoang sau sự cố vỡ hồ chứa nước

Hậu quả, 109 hộ dân bị thiệt hại về đất đai, cây trồng, vật nuôi, nhiều tuyến kênh mương, đường điện và công trình hạ tầng bị hư hỏng. Đặc biệt, một bé gái 13 tuổi tử vong trong vụ việc.

Ngay sau sự cố, địa phương đã huy động toàn bộ lực lượng tại chỗ, thành lập 5 tổ công tác túc trực 24/24 để cứu hộ, hỗ trợ người dân di dời đến nơi an toàn. Nhà Văn hóa xã được bố trí làm điểm tập kết tạm thời cho khoảng 400 người.

Công tác cứu trợ cũng được triển khai khẩn trương với sự chung tay của các doanh nghiệp và cá nhân, tổ chức thiện nguyện, cung cấp nhu yếu phẩm, nước uống, lương thực cho người dân vùng ngập.

Bất ngờ với sự cố vỡ hồ chứa nước tại xã Tuy Phong , Lâm Đồng - Ảnh 2.

Nhiều ban ngành, đoàn thể đến thăm viếng bé T., nạn nhân vụ vỡ đập

UBND xã Tuy Phong cho biết đã yêu cầu Công ty TNHH thương mại Trang Trại Việt Phong Phú tạm dừng toàn bộ việc tích nước tại các hồ còn lại, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra tính pháp lý và mức độ an toàn của hệ thống ao hồ trên địa bàn.

Địa phương cũng đề xuất UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các ngành sớm xác định nguyên nhân và hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả.

Hồ chứa nước do doanh nghiệp đắp trên núi ở xã Tuy Phong (tỉnh Lâm Đồng) bất ngờ vỡ kèm tiếng nổ lớn, khiến dòng nước đổ ập xuống khu dân cư bên dưới.

