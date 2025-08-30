Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Công điện số 149 ngày 28-8 về việc tặng quà cho người dân cả nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Theo đó, mỗi người dân sẽ được nhận 100.000 đồng để cùng hưởng không khí Tết Độc lập.

Chị Chu Anh Phương dự định dùng khoản 100.000 đồng được tặng để ủng hộ. Ảnh. Lê Tỉnh

Người dân chia sẻ về việc sử dụng số tiền 100.000 đồng được tặng dịp Quốc khánh. Video: Lê Tỉnh - Hải Anh

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, chị Chu Anh Phương (ngụ Yên Nghĩa, Hà Nội) chia sẻ khi nhận được tin, chị rất bất ngờ và xúc động.

"Dù không lớn về vật chất, nhưng đây là món quà tinh thần vô cùng ý nghĩa. Tôi sẽ dành số tiền này để ủng hộ, góp một phần nhỏ bé cho Tổ quốc" - chị nói.

Với anh Nguyễn Minh Thịnh (ngụ Đà Nẵng), ra Hà Nội để xem diễu binh diễu hành, cho hay số tiền 100.000 đồng được tặng là sự quan tâm đặc biệt trong dịp lễ trọng đại.

"Sau khi nhận được, tôi sẽ gửi số tiền này cho Hội Chữ thập đỏ Việt Nam để hỗ trợ nhân dân Cuba"- anh nói.

Không ít người dân lại chọn cách sử dụng số tiền để vun đắp niềm vui đoàn tụ gia đình. Ông Hoàng Thái (Hà Nội) bày tỏ: "Với 100.000 đồng, tôi sẽ mua ít món ngon để cả nhà cùng quây quần, chung vui trong ngày lễ lớn của đất nước".