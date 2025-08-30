HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Bất ngờ với cách người dân dùng 100.000 đồng được tặng dịp Quốc khánh

Lê Tỉnh - Hải Anh

(NLĐO)- Khoản 100.000 đồng được tặng dịp Quốc khánh trở thành niềm vui giản dị và cách người dân sử dụng lại khiến nhiều người có phần bất ngờ.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Công điện số 149 ngày 28-8 về việc tặng quà cho người dân cả nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Theo đó, mỗi người dân sẽ được nhận 100.000 đồng để cùng hưởng không khí Tết Độc lập.

Bất ngờ với cách người dân dùng 100.000 đồng được tặng dịp Quốc khánh- Ảnh 1.

Chị Chu Anh Phương dự định dùng khoản 100.000 đồng được tặng để ủng hộ. Ảnh. Lê Tỉnh

Người dân chia sẻ về việc sử dụng số tiền 100.000 đồng được tặng dịp Quốc khánh. Video: Lê Tỉnh - Hải Anh

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, chị Chu Anh Phương (ngụ Yên Nghĩa, Hà Nội) chia sẻ khi nhận được tin, chị rất bất ngờ và xúc động.

"Dù không lớn về vật chất, nhưng đây là món quà tinh thần vô cùng ý nghĩa. Tôi sẽ dành số tiền này để ủng hộ, góp một phần nhỏ bé cho Tổ quốc" - chị nói.

Với anh Nguyễn Minh Thịnh (ngụ Đà Nẵng), ra Hà Nội để xem diễu binh diễu hành, cho hay số tiền 100.000 đồng được tặng là sự quan tâm đặc biệt trong dịp lễ trọng đại.

"Sau khi nhận được, tôi sẽ gửi số tiền này cho Hội Chữ thập đỏ Việt Nam để hỗ trợ nhân dân Cuba"- anh nói.

Không ít người dân lại chọn cách sử dụng số tiền để vun đắp niềm vui đoàn tụ gia đình. Ông Hoàng Thái (Hà Nội) bày tỏ: "Với 100.000 đồng, tôi sẽ mua ít món ngon để cả nhà cùng quây quần, chung vui trong ngày lễ lớn của đất nước".

Tin liên quan

TP HCM khẩn trương cấp kinh phí tặng 100.000 đồng cho mỗi người dân dịp Quốc khánh 2-9

TP HCM khẩn trương cấp kinh phí tặng 100.000 đồng cho mỗi người dân dịp Quốc khánh 2-9

(NLĐO) - Sở Tài chính TP HCM sẽ tạm cấp kinh phí cho các phường, xã để trao tặng quà bằng tiền mặt 100.000 đồng cho người dân nhân dịp Lễ Quốc khánh 2-9.

Công an: Nhiều đối tượng xấu lợi dụng việc tặng quà 100.000 đồng dịp Quốc khánh để lừa đảo

(NLĐO)- Lợi dụng thông tin Chính phủ tặng quà 100.000 đồng mỗi người dân nhân kỷ niệm Quốc khánh 2-9, nhiều đối tượng thực hiện các hành vi lừa đảo tinh vi

Tặng toàn dân mỗi người 100.000 đồng dịp Quốc khánh 2-9

(NLĐO)- Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện số 149 ngày 28-8 về việc tặng quà người dân cả nước dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

100.000 đồng Quốc Khánh nhận 100.000 đồng dịp Quốc khánh 80 năm quốc khánh 100.000 đồng dịp Quốc khánh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo