Thời sự Chính trị

Tặng toàn dân mỗi người 100.000 đồng dịp Quốc khánh 2-9

Minh Chiến

(NLĐO)- Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện số 149 ngày 28-8 về việc tặng quà người dân cả nước dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Công điện số 149 nêu rõ trong không khí cả nước tưng bừng phấn khởi chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, để tiếp tục thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với toàn thể nhân dân, triển khai ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Đảng ủy Chính phủ đã trình Bộ Chính trị về việc tổ chức tặng quà cho người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Tặng toàn dân mỗi người 100.000 đồng dịp Quốc khánh 2-9 - Ảnh 1.

Thủ tướng có công điện triển khai việc tặng 100.000 đồng/người cho toàn dân ăn Tết Độc lập

Tại văn bản số 17129 ngày 28-8 của Văn phòng Trung ương, Bộ Chính trị đã đồng ý về chủ trương tặng quà người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Để kịp thời triển khai ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Công an và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ được giao căn cứ ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị tại văn bản số 17129, phối hợp chặt chẽ, triển khai ngay việc rà soát đối tượng nhận quà tặng và thực hiện chuyển phần quà đến người dân bằng biện pháp phù hợp (chuyển khoản hoặc trực tiếp) trong thời gian sớm nhất có thể, xong trước ngày Quốc khánh 2-9-2025.

Mức quà tặng là 100.000 đồng/người dân, cho toàn dân ăn Tết Độc lập.

Bộ Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định trước ngày 29-8, để bố trí nguồn kinh phí phù hợp để thực hiện, bảo đảm cân đối ngân sách nhà nước.

Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các đơn vị có liên quan và các ngân hàng thương mại, nhất là các ngân hàng thương mại nơi Kho bạc nhà nước mở tài khoản, bảo đảm hệ thống thanh toán và tiền mặt, đáp ứng yêu cầu tặng quà cho người dân kịp thời, thông suốt, không để bỏ sót bất kỳ ai và không trùng lắp.

Đối với các địa phương, Thủ tướng yêu cầu chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để tổ chức chuyển quà kịp thời, an toàn đến người dân, bảo đảm tiến độ theo yêu cầu.

Lãnh đạo Chính phủ cũng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện công tác thông tin truyền thông về chính sách nêu trên của Đảng và Nhà nước, tạo không khí phấn khởi, đoàn kết trong nhân dân chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Khai trương Trung tâm báo chí Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9

Khai trương Trung tâm báo chí Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9

(NLĐO)- Theo Thứ trưởng Thường trực Lê Hải Bình, Trung tâm báo chí Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9 sẽ đóng góp quan trọng vào thành công của Lễ kỷ niệm.

Triển khai cấp độ cao nhất đảm bảo tuyệt đối an ninh lễ diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2-9

(NLĐO)- Thượng tướng Phạm Thế Tùng yêu cầu triển khai cấp độ cao nhất công tác bảo đảm an ninh trật tự Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2-9.

Dịp Quốc khánh, Bệnh viện "mũ nồi xanh" Việt Nam khám chữa bệnh tại nhà tù Bang Unity

(NLĐO)- Bệnh viện dã chiến của Việt Nam trong lực lượng Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc đã hỗ trợ y tế tại nhà tù Bang Unity (Nam Sudan) đúng dịp Quốc khánh 2-9.

    Thông báo