Nam vương đi dán poster

Hoàng Phi Kha từng là nam vương

Mới đây, cộng đồng người Việt tại Mỹ không khỏi xôn xao khi hình ảnh nam vương - diễn viên Hoàng Phi Kha xuất hiện trong vai trò… người đi dán poster quảng bá sân khấu kịch. Nhiều khán giả bất ngờ nhận ra anh tại các khu chợ, nhà hàng, tiệm nail ở California và không khỏi ngỡ ngàng trước sự thay đổi lớn trong cuộc sống của một gương mặt từng rất nổi tiếng tại Việt Nam.

Hoàng Phi Kha từng là nam vương, người mẫu và diễn viên nổi tiếng trong nước. Anh xuất hiện thường xuyên trên các sàn diễn thời trang lớn nhỏ, là gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu, đồng thời ghi dấu ấn qua loạt phim như "Điệp vụ chân dài", "Bảy tuần làm dâu", "Tráng sĩ phòng nha"… Khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, năm 2024, anh bất ngờ quyết định gác lại mọi thứ để sang Mỹ định cư.

Mới đây, trong một buổi livestream trên Vietface TV tại California, danh hài Hoài Tâm đã có những chia sẻ đầy tâm huyết về việc thành lập và quản lý một đoàn kịch nhằm duy trì sân khấu kịch nói trong cộng đồng người Việt tại Mỹ. Theo Hoài Tâm, dịp Tết năm nay, sân khấu Nụ Cười Vàng sẽ công diễn nhiều vở kịch, trong đó nổi bật là "Chuyện tình Bangkok" với sự tham gia của Thúy Nga và Hoàng Phi Kha.

Hoàng Phi Kha là ai?

Hoàng Phi Kha muốn phát triển nghề nơi xứ người

Hoài Tâm cho biết cả ê-kíp đã phải tập luyện suốt gần hai tháng cho vở diễn quy mô với 16 diễn viên tham gia. Danh hài Thúy Nga cũng chia sẻ cô phải tạm gác công việc buôn bán, liên tục makeup, quảng bá chương trình và chấp nhận nhiều chi phí để có thể toàn tâm cho sân khấu.

Đáng chú ý nhất là chia sẻ của Hoàng Phi Kha khi anh cho biết bản thân phải trực tiếp đi dán từng tờ poster quảng bá cho vở kịch. Nam vương kể: "Có người nhận ra tôi và hỏi tại sao nghệ sĩ lại đi dán poster như vậy. Tôi phải nói thật rằng vì tôi là nghệ sĩ nên mới dám đi dán, chứ người lạ đi dán sợ người ta không cho".

Anh cho biết mình đã đi dán poster khắp nơi, từ chợ, siêu thị, tiệm ăn, quán cà phê đến tiệm nail, thậm chí cả cột điện, và mỗi nơi đều phải khéo léo "ngoại giao" để được đồng ý.

Nghe những chia sẻ đó, danh hài Hoài Tâm không giấu được sự nghẹn ngào. Anh nói:"Tôi thực sự biết ơn anh chị em nghệ sĩ như Thúy Nga, Hoàng Phi Kha và cả các bạn diễn viên trẻ, hậu đài. Một mình tôi không thể làm được gì. Nhờ sự đam mê và cống hiến của mọi người mới dựng được một vở kịch dài như vậy, nhất là dịp Tết".

Hoàng Phi Kha và nghệ sĩ Bảo Quốc

Hoài Tâm cũng thẳng thắn bày tỏ nỗi xót xa: "Mọi người nghe Hoàng Phi Kha nói rồi đó, một nam vương, người mẫu mà phải cầm cả xấp poster đi dán. Tôi rất đau lòng." Câu chuyện của Hoàng Phi Kha khiến nhiều khán giả vừa thương vừa trân trọng những nỗ lực thầm lặng của nghệ sĩ Việt nơi xứ người - những người sẵn sàng gác bỏ hào quang để giữ lửa đam mê và mang tiếng cười, niềm vui đến cho cộng đồng trong những ngày Tết xa quê.