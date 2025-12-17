HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Trần Tiến Dũng đăng quang nam vương Manhunt Vietnam 2025

Thùy Trang

(NLĐO)- Trần Tiến Dũng đăng quang, diễn viên Trung Tuấn đoạt á vương Manhunt Vietnam 2025.

Chàng trai quê Phú Thọ đăng quang Manhunt Vietnam 2025

Trần Tiến Dũng đăng quang nam vương Manhunt Vietnam 2025 - Ảnh 1.

Chàng trai Phú Thọ đăng quang Nam vương Manhunt Vietnam 2025

Chàng trai Phú Thọ Trần Tiến Dũng vượt qua 35 thí sinh để đoạt ngôi vị nam vương Manhunt Vietnam 2025, trong đêm chung kết tối 16-12 tại Trung tâm hội nghị Kim Center (Đồng Nai). 

Người mẫu Trần Tiến Dũng (sinh năm 1997 quê Phú Thọ), cao 1m86, nặng 81kg, số đo 109-85-103cm. Anh còn nhận giải phụ Nam vương có hình thể đẹp nhất tại cuộc thi.

Trần Tiến Dũng tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Anh từng là giám đốc marketing của chuỗi phòng tập và hiện là người mẫu tự do. Trước khi ghi danh tại Manhunt Vietnam, anh từng lọt Top 20 Mister Vietnam 2024.

Trần Tiến Dũng nói khi đến Manhunt Vietnam anh đặt sự quyết tâm rất cao. "Lúc tham gia Mister Vietnam thì thể trạng của tôi chưa tốt nhất. Tôi đã tập luyện để giảm 6kg, xin nghỉ việc để chuẩn bị cho hành trình tại cuộc thi và may mắn giành chiến thắng" - anh chia sẻ. 

Tân Nam vương nhận 200 triệu đồng tiền mặt, quyền trượng và vật phẩm đăng quang. Đồng thời được quyền đại diện Việt Nam tham gia Manhunt International 2026.

Ấn tượng nam vương Trần Tiến Dũng 

Trần Tiến Dũng đăng quang nam vương Manhunt Vietnam 2025 - Ảnh 2.

Ấn tượng Trần Tiến Dũng

Trong đêm chung kết, Trần Tiến Dũng gây ấn tượng với phần thi ứng xử bằng song ngữ. Anh nhận câu hỏi chung dành cho top 6: "Lừa đảo trực tuyến đang trở thành mối đe dọa toàn cầu, liên quan đến tội phạm xuyên quốc gia và buôn người, gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng. 

Theo bạn, đâu là giải pháp hoặc biện pháp xử lý hiệu quả nhất để chấm dứt vấn nạn này?". Trần Tiến Dũng cho biết các hành vi liên quan đến lừa đảo và mua bán người trái phép đều vi phạm pháp luật. 

Theo anh, việc xử phạt là cần thiết để răn đe và ngăn chặn những vi phạm. Mức xử phạt đối với hành vi lừa đảo, mua bán người trái phép cần đủ nghiêm khắc nhằm giảm thiểu và tiến tới chấm dứt những tình trạng tiêu cực hiện nay.

"Theo tôi, nguyên nhân chính đến từ sự thiếu hiểu biết và hạn chế về kiến thức của một bộ phận người dân. Chính điều này đã tạo điều kiện cho các đối tượng xấu dễ dàng vẽ ra những "chiếc bánh vẽ" đầy hứa hẹn về lợi ích, khiến nhiều người tin rằng có thể đạt được thành công một cách dễ dàng, từ đó rơi vào bẫy lừa đảo", anh nói.

Trần Tiến Dũng đăng quang nam vương Manhunt Vietnam 2025 - Ảnh 3.

Nam vương Trần Tiến Dũng đã có câu trả lời ấn tượng

Hội đồng Ban giám khảo trong đêm chung kết gồm: ông Rosko Duckinson (Chủ tịch Manhunt International), bà Pauwina Bamrungrot (Chủ tịch Manhunt Thái Lan), ông Chu Tấn Văn (Chủ tịch cuộc thi), Hoa hậu Trịnh Mỹ Anh, Á vương Vũ Linh, Nam vương Hưng Nguyễn, ông Phạm Duy Khánh, doanh nhân Tôn Thất Khải.

Các danh hiệu Á vương từ 1 đến 5 lần lượt thuộc về: Đỗ Trung Tuấn, Phạm Văn Quốc, Tống Nhựt Trường, Nguyễn Đức Quang và Phạm Đỗ Nhật Tiến. Ngoài ra trong đêm chung kết, ban tổ chức trao danh hiệu Nam vương Quốc tế Việt Nam cho Nguyễn Văn Hoàng đến từ Đồng Nai. 

Theo đó, anh sẽ đại diện Việt Nam tham dự Mr International, dự kiến diễn ra vào tháng 3-2026.

Tin liên quan

Một số ứng viên Nam vương "Manhunt Vietnam 2025" điển trai cỡ nào?

Một số ứng viên Nam vương "Manhunt Vietnam 2025" điển trai cỡ nào?

(NLĐO) - Sắc vóc các thí sinh Nam vương "Manhunt Vietnam 2025" thu hút sự chú ý.

Nam vương Manhunt Vietnam 2025 nam vương Việt Nam 2025 nam vương Trần Tiến Dũng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo