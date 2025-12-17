Trần Tiến Dũng đăng quang nam vương Manhunt Vietnam 2025

Chàng trai quê Phú Thọ đăng quang Manhunt Vietnam 2025

Chàng trai Phú Thọ đăng quang Nam vương Manhunt Vietnam 2025

Chàng trai Phú Thọ Trần Tiến Dũng vượt qua 35 thí sinh để đoạt ngôi vị nam vương Manhunt Vietnam 2025, trong đêm chung kết tối 16-12 tại Trung tâm hội nghị Kim Center (Đồng Nai).

Người mẫu Trần Tiến Dũng (sinh năm 1997 quê Phú Thọ), cao 1m86, nặng 81kg, số đo 109-85-103cm. Anh còn nhận giải phụ Nam vương có hình thể đẹp nhất tại cuộc thi.

Trần Tiến Dũng tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Anh từng là giám đốc marketing của chuỗi phòng tập và hiện là người mẫu tự do. Trước khi ghi danh tại Manhunt Vietnam, anh từng lọt Top 20 Mister Vietnam 2024.

Trần Tiến Dũng nói khi đến Manhunt Vietnam anh đặt sự quyết tâm rất cao. "Lúc tham gia Mister Vietnam thì thể trạng của tôi chưa tốt nhất. Tôi đã tập luyện để giảm 6kg, xin nghỉ việc để chuẩn bị cho hành trình tại cuộc thi và may mắn giành chiến thắng" - anh chia sẻ.

Tân Nam vương nhận 200 triệu đồng tiền mặt, quyền trượng và vật phẩm đăng quang. Đồng thời được quyền đại diện Việt Nam tham gia Manhunt International 2026.

Ấn tượng nam vương Trần Tiến Dũng

Trong đêm chung kết, Trần Tiến Dũng gây ấn tượng với phần thi ứng xử bằng song ngữ. Anh nhận câu hỏi chung dành cho top 6: "Lừa đảo trực tuyến đang trở thành mối đe dọa toàn cầu, liên quan đến tội phạm xuyên quốc gia và buôn người, gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng.

Theo bạn, đâu là giải pháp hoặc biện pháp xử lý hiệu quả nhất để chấm dứt vấn nạn này?". Trần Tiến Dũng cho biết các hành vi liên quan đến lừa đảo và mua bán người trái phép đều vi phạm pháp luật.

Theo anh, việc xử phạt là cần thiết để răn đe và ngăn chặn những vi phạm. Mức xử phạt đối với hành vi lừa đảo, mua bán người trái phép cần đủ nghiêm khắc nhằm giảm thiểu và tiến tới chấm dứt những tình trạng tiêu cực hiện nay.

"Theo tôi, nguyên nhân chính đến từ sự thiếu hiểu biết và hạn chế về kiến thức của một bộ phận người dân. Chính điều này đã tạo điều kiện cho các đối tượng xấu dễ dàng vẽ ra những "chiếc bánh vẽ" đầy hứa hẹn về lợi ích, khiến nhiều người tin rằng có thể đạt được thành công một cách dễ dàng, từ đó rơi vào bẫy lừa đảo", anh nói.

Nam vương Trần Tiến Dũng đã có câu trả lời ấn tượng

Hội đồng Ban giám khảo trong đêm chung kết gồm: ông Rosko Duckinson (Chủ tịch Manhunt International), bà Pauwina Bamrungrot (Chủ tịch Manhunt Thái Lan), ông Chu Tấn Văn (Chủ tịch cuộc thi), Hoa hậu Trịnh Mỹ Anh, Á vương Vũ Linh, Nam vương Hưng Nguyễn, ông Phạm Duy Khánh, doanh nhân Tôn Thất Khải.

Các danh hiệu Á vương từ 1 đến 5 lần lượt thuộc về: Đỗ Trung Tuấn, Phạm Văn Quốc, Tống Nhựt Trường, Nguyễn Đức Quang và Phạm Đỗ Nhật Tiến. Ngoài ra trong đêm chung kết, ban tổ chức trao danh hiệu Nam vương Quốc tế Việt Nam cho Nguyễn Văn Hoàng đến từ Đồng Nai.

Theo đó, anh sẽ đại diện Việt Nam tham dự Mr International, dự kiến diễn ra vào tháng 3-2026.