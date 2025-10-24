Ngày 24-10, Công an phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa phối hợp với các đơn vị bắt giữ đối tượng Đoàn Ngọc Khánh (22 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Cơ quan công an bắt giữ đối tượng Đoàn Ngọc Khánh

Theo điều tra ban đầu, do không có việc làm ổn định, nợ nần chồng chất nên Khánh đã nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản.

Vì Khánh đang sử dụng ô tô nhãn hiệu Ford Ranger nên biết rõ cách tháo bánh của loại xe này.

Khoảng 2 giờ 30 phút ngày 12-10, Khánh điều khiển ô tô của mình đi đến khu vực đường Lý Tự Trọng (phường Tân An) lấy trộm 2 chụp mâm bánh sau của một xe Ford Ranger đang đậu bên đường.

Đối tượng Đoàn Ngọc Khánh sử dụng xe Ford Ranger chuyên đi trộm cắp bánh xe

Đến khoảng 0 giờ 50 phút ngày 16-10, Khánh đến trước số nhà 33 Ngô Gia Tự (phường Tân An) rồi tháo trộm 1 bánh phụ và 2 chụp mâm bánh xe của một ô tô hiệu Ford Ranger đang đậu sát lề đường.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Tân An phối hợp với Công an phường Buôn Ma Thuột và Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức xác minh.

Đối tượng Đoàn Ngọc Khánh cùng tang vật

Đến sáng 20-10, khi phát hiện Khánh đang điều khiển ô tô đang lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng tỉnh Đắk Lắk - tỉnh Lâm Đồng, lực lượng công an đã dừng phương tiện kiểm tra, bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Khánh khai ngoài 2 vụ trộm trên thì từ ngày 13 đến ngày 18-10, đối tượng còn gây ra rất nhiều vụ trộm bánh ô tô khác tại các tỉnh Lâm Đồng, Đồng Nai, Đắk Lắk và TP HCM, lấy cắp 13 bánh xe cùng hiệu Ford Ranger.

Công an phường Tân An đang hoàn tất hồ sơ để chuyển đối tượng cùng tang vật đến Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Đắk Lắk để điều tra theo thẩm quyền.