Kinh tế

Bất ngờ với giá vé máy bay 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026

Thái Phương

(NLĐO) – Các hãng hàng không cấp tập tăng chuyến nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch, giá vé tăng so với ngày thường

Sáng 28-12, khảo sát của phóng viên Báo Người Lao Động cho thấy các hãng hàng không vẫn đang mở bán vé máy bay dịp Tết Dương lịch 2026 trên nhiều chặng bay từ TP HCM đi các tỉnh miền Bắc, miền Trung và từ Hà Nội đi miền Trung, miền Nam, tập trung vào các điểm đến du lịch. So với ngày thường, mặt bằng giá vé trong giai đoạn cao điểm từ ngày 1-1 đến 4-1-2026 đã nhích lên rõ rệt.

Giá vé máy bay Tết Dương lịch 2026 tăng 500.000 đồng/chiều

Trên trục bay có mật độ khai thác lớn nhất là TPHCM – Hà Nội, giá vé tăng nhưng chưa quá đột biến nhờ tần suất chuyến bay cao và sự tham gia của nhiều hãng. Vietjet đang mở bán vé khứ hồi thấp nhất khoảng 3,9 triệu đồng/khách, tăng khoảng 500.000 đồng mỗi chiều so với ngày thường. 

Vietnam Airlines đưa ra mức giá khứ hồi thấp nhất từ 5 triệu đồng/khách, trong đó một phần chuyến bay được khai thác bởi Pacific Airlines. 

Các hãng khác như Bamboo Airways, Vietravel Airlines và SUN PhuQuoc Airways cũng còn khá nhiều vé trên đường bay này, với mức giá không chênh lệch đáng kể giữa các hãng.

Bất ngờ với giá vé máy bay dịp Tết Dương lịch 2026 cho hành khách - Ảnh 1.

Giá vé máy bay dịp Tết Dương lịch còn nhiều cho các trục đường chính như giữa TPHCM - Hà Nội

Ở chiều ngược lại, nhiều đường bay đến các điểm du lịch nổi tiếng ghi nhận mức tăng mạnh hơn. Các chặng từ TPHCM, Hà Nội đi Phú Quốc, Đà Nẵng, Nha Trang đều có giá cao hơn đáng kể so với ngày thường. Đáng chú ý, một số chặng như Hà Nội – Đà Nẵng ghi nhận mức giá gần gấp đôi so với thời điểm thấp điểm.

Cụ thể, Vietnam Airlines đang mở bán vé chặng Hà Nội – Phú Quốc dịp Tết Dương lịch với giá thấp nhất khoảng 3,97 triệu đồng/chặng, cao hơn khoảng 700.000 đồng so với ngày thường. Vietjet bán vé chiều đi ngày 1-1 từ Hà Nội đi Phú Quốc với mức khoảng 2,2 triệu đồng/khách, song chiều về ngày 4-1 đã sớm hết chỗ. 

Tình trạng tương tự cũng xảy ra với SUN PhuQuoc Airways, khi hãng mở bán vé Hà Nội – Phú Quốc ngày 1-1 từ khoảng 2,2 triệu đồng/khách nhưng số lượng lựa chọn không còn nhiều. Ở chiều về, hành khách không còn chuyến bay thẳng mà phải bay nối chuyến từ Phú Quốc về TPHCM, sau đó mới tiếp tục hành trình ra Hà Nội.

Bất ngờ với giá vé máy bay dịp Tết Dương lịch 2026 cho hành khách - Ảnh 2.

Tuy nhiên, một số điểm đến du lịch như Phú Quốc, chiều về lại TPHCM, Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch hiện đã hết chỗ

Tăng chuyến phục vụ hành khách

Theo các doanh nghiệp hàng không, nhu cầu đi lại dịp Tết Dương lịch năm nay tăng mạnh do lịch nghỉ lễ được điều chỉnh kéo dài 4 ngày, khiến nhiều người thay đổi kế hoạch du lịch hoặc về quê thăm gia đình. Trước diễn biến này, các hãng hàng không và công ty du lịch đã chủ động tăng chuyến, bổ sung sản phẩm để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Vietnam Airlines cho biết trong giai đoạn cao điểm từ ngày 1-1 đến 4-1-2026, hãng dự kiến tăng thêm gần 270 chuyến bay, tương đương khoảng 45.000 chỗ. Các chuyến bay bổ sung tập trung vào những đường bay du lịch và địa phương có nhu cầu cao, kết nối Hà Nội và TPHCM với Đà Nẵng, Phú Quốc, Nha Trang, Đà Lạt, Huế, Vinh, Thanh Hóa, Hải Phòng, Pleiku, Buôn Ma Thuột và Côn Đảo.

SUN PhuQuoc Airways cũng thông tin sẽ nâng tần suất khai thác đường bay Hà Nội – Phú Quốc lên 4 chuyến/ngày trong giai đoạn cao điểm Tết Dương lịch 2026, so với mức 3 chuyến/ngày hiện tại. Việc tăng chuyến được kỳ vọng sẽ phần nào giảm áp lực về chỗ ngồi và giúp hành khách có thêm lựa chọn.

Bất ngờ với giá vé máy bay dịp Tết Dương lịch 2026 cho hành khách - Ảnh 3.

Nhu cầu đi lại bằng đường hàng không tăng cao sau khi kỳ nghỉ Tết Dương lịch bất ngờ kéo dài lên 4 ngày

Trong bối cảnh giá vé vẫn ở mức cao do cung – cầu căng thẳng, các hãng khuyến nghị hành khách nên chủ động lên kế hoạch và mua vé sớm để có mức giá tốt hơn. Đặc biệt, chỉ nên mua vé qua các kênh chính thức như website của hãng, phòng vé hoặc hệ thống đại lý được ủy quyền, nhằm tránh rủi ro mua phải vé giả hoặc vé không hợp lệ trong giai đoạn cao điểm.

Bất ngờ với giá vé máy bay dịp Tết Dương lịch 2026 cho hành khách - Ảnh 4.

Giá vé chặng Hà Nội - Phú Quốc của Vietnam Airlines dịp Tết Dương lịch đang mở bán thấp nhất từ khoảng 3,97 triệu đồng/khách


