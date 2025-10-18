HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Bất ngờ với hành động của người vi phạm nồng độ cồn ở TP HCM

Anh Vũ

(NLĐO) - Trong tối 17-10, Đội CSGT Rạch Chiếc đã tổng kiểm soát lập 32 biên bản vi phạm nồng độ cồn.

Sáng 18-10, đại diện Đội CSGT Rạch Chiếc (thuộc Phòng CSGT Công an TP HCM) cho biết đã xử lý 32 trường hợp vi phạm nồng độ cồn vào tối 17-10. Đáng nói, nhiều người vi phạm cố tình quanh co hoặc nài nỉ để xin lực lượng bỏ qua.

- Ảnh 1.

Tổ công tác Đội CSGT Rạch Chiếc đo nồng độ cồn vào tối 17-10.

Trước đó, từ 18 giờ ngày 17-10 đến 0 giờ ngày 18-10, nhiều tổ công tác thuộc Đội CSGT Rạch Chiếc đã được bố trí đo nồng độ cồn tại nhiều tuyến đường thuộc địa bàn TP HCM.

Lúc 22 giờ 25 ngày 17-10, tổ công tác phát hiện ông Nguyễn Duy P. (ngụ tỉnh Đồng Nai) chạy xe máy qua giao lộ Tỉnh lộ 43 - Gò Dưa, phường Tam Bình có dấu hiệu say xỉn. Nói với công an, người này cho biết chỉ mới uống một lon bia.

Tuy nhiên, kết quả cho thấy ông P. có nồng độ cồn 0,705mg/lít khí thở. Ông cũng không xuất trình được giấy phép lái xe và thẻ căn cước.

"Tại em vì bạn bè nên uống 1 lon, mong anh em lực lượng thông cảm, chứ nhà nước cấm uống rượu bia mà lái xe là đúng" - ông P. phân trần, đồng thời thừa nhận từng vi phạm lỗi nồng độ cồn trước đó.

Với lỗi này, ông P. sẽ bị xử phạt 9 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng. Ngoài ra, chủ phương tiện cũng bị lập biên bản xử phạt 9 triệu đồng về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện.

Tương tự, tổ công tác phát hiện ông Nguyễn Văn M. (47 tuổi) vi phạm nồng độ cồn. Khi bị CSGT dừng xe, người này móc tiền ra nói "em chỉ còn nhiêu đây, mấy anh bỏ qua". Tuy nhiên, tổ công tác lập tức yêu cầu ông M. chấp hành nghiêm.

Theo ông M., ông mới xin làm bốc xếp ở ngã tư Thủ Đức, sau ca làm có nhấm nháp vài lon.

Qua kiểm tra, kết quả cho thấy ông M. có nồng độ cồn 0,329mg/lít khí thở. Theo quy định, ông M. sẽ bị CSGT lập biên bản vi phạm hành chính với mức phạt 7 triệu đồng, bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

nồng độ cồn CSGT TP HCM
