Dựng chuyện cháu bé gặp tai nạn thương tâm để kêu gọi từ thiện

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Dựng chuyện cháu bé gặp tai nạn thương tâm để kêu gọi từ thiện

Sỹ Hưng

(NLĐO) - Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức cảnh báo về thông tin giả mạo trên Facebook kêu gọi quyên góp từ thiện để trục lợi bất chính.

Thời gian gần đây, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức (trước đây là Bệnh viện Thành phố Thủ Đức) phát hiện một số Facebook giả mạo sử dụng tên và thông tin của bệnh viện để đăng tải nội dung kêu gọi quyên góp từ thiện.

Dựng chuyện cháu bé gặp tai nạn thương tâm để kêu gọi từ thiện - Ảnh 1.

Trang Facebook giả mạo hình ảnh cháu bé bị tai nạn thương tâm để kêu gọi từ thiện

Cụ thể, trang Facebook giả mạo đã dùng tên Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức có đường link: https://www.facebook.com/BVDKTD102 cùng với địa chỉ, số điện thoại và website chính thức của bệnh viện để đăng bài viết kêu gọi đóng góp tài chính, hỗ trợ các bệnh nhân gặp tai nạn thương tâm đang cấp cứu tại bệnh viện…

Theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, đây là hành vi lợi dụng uy tín của bệnh viện, gây hoang mang dư luận, làm ảnh hưởng đến hình ảnh và niềm tin của người dân.

Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức khẳng định không thực hiện bất kỳ hoạt động kêu gọi từ thiện nào thông qua các Facebook không chính thức. Bệnh viện không ủy quyền cho cá nhân, tổ chức nào vận động tài trợ nếu không có thông báo công khai trên các kênh truyền thông chính thống của bệnh viện.

Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác, không cung cấp thông tin cá nhân, không chia sẻ và đặc biệt không chuyển tiền vào các tài khoản được dẫn từ những fanpage mạo danh. Khi cần xác minh, vui lòng liên hệ qua các kênh chính thống của bệnh viện: Website: https://benhvienthuduc.vn hoặc Fanpage https://www.facebook.com/benhviendakhoathuduc/ Hotline: 0966 331 010.


Tin liên quan

Những bệnh được nghỉ ốm đau dài ngày mới nhất

Những bệnh được nghỉ ốm đau dài ngày mới nhất

(NLĐO)- Người lao động tham gia BHXH bị các bệnh dưới đây được xem là mắc bệnh cần điều trị dài ngày và được nghỉ hưởng chế độ ốm đau

Ăn kẹo mang từ nước ngoài về, 2 chị em ngộ độc cần sa

(NLĐO) - Sau khoảng 30 phút ăn kẹo, cả hai chị em cùng xuất hiện các triệu chứng chóng mặt, nhức đầu, buồn nôn, run tay chân, hoảng loạn, kích động

Nữ du khách trẻ trở về từ Châu Phi rơi vào hôn mê do sốt rét

(NLĐO) - Sau chuyến du lịch Châu Phi, nữ du khách 33 tuổi trở về bị sốt cao liên tục, co giật, rối loạn ý thức và hôn mê, được chẩn đoán bị sốt rét ác tính.

bệnh viện đa khoa thông tin cá nhân facebook giả mạo
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo