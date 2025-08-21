Dựng chuyện cháu bé gặp tai nạn thương tâm để kêu gọi từ thiện

Thời gian gần đây, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức (trước đây là Bệnh viện Thành phố Thủ Đức) phát hiện một số Facebook giả mạo sử dụng tên và thông tin của bệnh viện để đăng tải nội dung kêu gọi quyên góp từ thiện.

Trang Facebook giả mạo hình ảnh cháu bé bị tai nạn thương tâm để kêu gọi từ thiện

Cụ thể, trang Facebook giả mạo đã dùng tên Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức có đường link: https://www.facebook.com/BVDKTD102 cùng với địa chỉ, số điện thoại và website chính thức của bệnh viện để đăng bài viết kêu gọi đóng góp tài chính, hỗ trợ các bệnh nhân gặp tai nạn thương tâm đang cấp cứu tại bệnh viện…

Theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, đây là hành vi lợi dụng uy tín của bệnh viện, gây hoang mang dư luận, làm ảnh hưởng đến hình ảnh và niềm tin của người dân.

Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức khẳng định không thực hiện bất kỳ hoạt động kêu gọi từ thiện nào thông qua các Facebook không chính thức. Bệnh viện không ủy quyền cho cá nhân, tổ chức nào vận động tài trợ nếu không có thông báo công khai trên các kênh truyền thông chính thống của bệnh viện.

Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác, không cung cấp thông tin cá nhân, không chia sẻ và đặc biệt không chuyển tiền vào các tài khoản được dẫn từ những fanpage mạo danh. Khi cần xác minh, vui lòng liên hệ qua các kênh chính thống của bệnh viện: Website: https://benhvienthuduc.vn hoặc Fanpage https://www.facebook.com/benhviendakhoathuduc/ Hotline: 0966 331 010.



