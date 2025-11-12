HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Giả danh “đoàn từ thiện”, nhóm đàn ông biến mất khó hiểu tại Huế

Q.Nhật

(NLĐO) - Đến vùng lũ, 3 người đàn ông xưng đoàn từ thiện, yêu cầu tập trung 15 người phụ nữ để trao quà nhưng sau đó bỏ trốn rất khó hiểu

Ngày 12-11, Công an xã Đan Điền (TP Huế) đã phát thông báo cảnh báo người dân về tình trạng một số nhóm người giả danh đoàn từ thiện để tiếp cận, lừa đảo người dân sau mưa lũ.

Trước đó, vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 11-11, tại thôn Bao La - Đức Nhuận (xã Đan Điền) xuất hiện một nhóm ba người đàn ông lạ mặt tự xưng là đoàn từ thiện đến trao quà cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi ngập lụt.

Ba người đàn ông xưng “đoàn từ thiện” và màn bỏ trốn bất thường ở Huế - Ảnh 1.

Hình ảnh quà từ thiện hỗ trợ người dân vùng lũ xã Lộc An vào ngày 30-10 nhưng kèm quảng cáo cờ bạc trực tuyến. Ảnh: Công an xã Lộc An.

Nhóm này đến gia đình ông Nguyễn Văn H. và bà Nguyễn Thị T., đề nghị hai ông bà thông báo cho 15 phụ nữ trong thôn tập trung tại nhà ông bà để nhận quà hỗ trợ. Tuy nhiên, khi thấy nhiều người đàn ông trong gia đình đi cùng, các đối tượng tỏ ra sốt ruột, viện cớ "hàng viện trợ chưa đến, phải đi kiểm tra", rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, Công an xã Đan Điền đã nhanh chóng đến nhà bà T. để xác minh thông tin và điều tra làm rõ hành vi của nhóm đối tượng.

Theo trung tá Lê Thị Hoàng Nhiên, Phó Trưởng Công an xã Đan Điền, qua thu thập thông tin từ các hộ dân, cơ quan công an nhận định mục đích của nhóm người lạ không phải là phát quà hỗ trợ bão lũ mà có dấu hiệu lừa đảo. Rất may, nhờ người dân cảnh giác, các đối tượng đã không thực hiện được ý đồ và rời khỏi địa bàn.

Trung tá Lê Thị Hoàng Nhiên cho biết, mọi hoạt động từ thiện hợp pháp đều được thông qua chính quyền địa phương để đảm bảo an toàn và minh bạch. Người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, không để các đối tượng lợi dụng danh nghĩa từ thiện để thực hiện hành vi phạm tội.

Khi phát hiện người hoặc nhóm người có biểu hiện nghi vấn, người dân nên liên hệ ngay cảnh sát khu vực, lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở hoặc gọi số trực ban Công an xã Đan Điền để được hỗ trợ kịp thời.

Trước đó, Công an xã Lộc An (TP Huế) cũng đã phát hiện một nhóm người lợi dụng danh nghĩa phát quà cứu trợ cho người dân bị thiệt hại do lũ lụt để quảng cáo trá hình website cờ bạc trực tuyến. Sau đó, lực lượng công an đã phát cảnh báo, giúp người dân chủ động đề phòng và tố giác hành vi gian dối.

Tin liên quan

Khám xét khẩn cấp nhà chủ tài khoản "Lãng tử Tây Bắc" chuyên kêu gọi từ thiện

Khám xét khẩn cấp nhà chủ tài khoản "Lãng tử Tây Bắc" chuyên kêu gọi từ thiện

(NLĐO) - Cơ quan công an đã tiến hành khám xét nhà Nguyễn Mạnh Tuân, chủ nhiều tài khoản trên Facebook chuyên kêu gọi từ thiện.

Dựng chuyện cháu bé gặp tai nạn thương tâm để kêu gọi từ thiện

(NLĐO) - Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức cảnh báo về thông tin giả mạo trên Facebook kêu gọi quyên góp từ thiện để trục lợi bất chính.

Chương trình "Trái tim miền Trung" đến với các gia đình nạn nhân lũ lụt ở Huế - Quảng Trị

(NLĐO) - Chương trình "Trái tim miền Trung" của Báo Người Lao Động đã trao hỗ trợ cho 4 gia đình có người bị chết cùng 1 gia đình gặp khó khăn do lũ gây ra.

lừa đảo chiếm đoạt tài sản lũ lụt bão lũ trao quà bão lũ
