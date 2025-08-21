HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Bất ngờ với lượng phương tiện qua cầu Rạch Miễu khi cầu Rạch Miễu 2 thông xe

Tin - ảnh: Hải Đường

(NLĐO) - Sau khi cầu Rạch Miễu 2 được đưa vào sử dụng, xe cộ lưu thông qua cây cầu này rất đông từ ngày 19-8.

Việc cầu Rạch Miễu 2 hoàn thành đã chấm dứt tình trạng ùn tắc cầu Rạch Miễu và phân luồng giao thông hiệu quả hơn giữa Vĩnh Long và Đồng Tháp.

Lượng phương tiện qua cầu Rạch Miễu 2 tăng mạnh sau khi thông xe - Ảnh 1.

Lượng phương tiện qua cầu Rạch Miễu 2 tăng mạnh sau khi thông xe - Ảnh 2.

Người dân thích thú chụp ảnh trên cầu Rạch Miễu 2 trước thời điểm thông xe

Cầu Rạch Miễu 2

Ngoài giảm ùn tắc và tai nạn giao thông, cầu Rạch Miễu 2 còn rút ngắn khoảng cách giao thông giữa TP HCM với các tỉnh phía đông ĐBSCL như Vĩnh Long, Cần Thơ, Cà Mau. Tuy nhiên, nhiều người dân đang quan tâm là liệu rằng trạm thu phí cầu Rạch Miễu và bến phà tạm Rạch Miễu có còn hoạt động?

Thông tin về việc này, một lãnh đạo của Công ty TNHH BOT cầu Rạch Miễu cho biết vẫn chưa có quyết định chính thức từ cơ quan có thẩm quyền. Hiện, trạm thu phí BOT này vẫn hoạt động bình thường ở vị trí hiện tại.

Riêng 2 trạm thu phí phụ trên đường nhánh của cầu Rạch Miễu rẽ vào cồn Thới Sơn (tỉnh Đồng Tháp) đã dừng hoạt động gần 4 năm qua. Tuy nhiên, đến nay trạm thu phí phụ này vẫn chưa được tháo dỡ, gây cản trở giao thông.

Phía Công ty TNHH BOT cầu Rạch Miễu cũng cho biết đã có văn bản xin ý kiến Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) nhưng đến nay cơ quan này vẫn chưa có văn bản trả lời.

Cầu Rạch Miễu

Cầu Rạch Miễu bắc ngang sông Tiền, nối liền 2 tỉnh Đồng Tháp và Vĩnh Long, được đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT, gồm 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1: Đưa vào khai thác từ tháng 1-2009. Theo hợp đồng BOT, dự án giai đoạn 1 được thu phí để hoàn vốn trong thời gian dự kiến là 22 năm 10 tháng. Sau khi tính toán lại thời gian hoàn vốn theo giá trị quyết toán, thời gian hoàn vốn rút xuống còn khoảng 13 năm 6 tháng và đã kết thúc vào tháng 7-2021, sau đó tiếp tục thu phí hoàn vốn cho giai đoạn 2.

Lượng phương tiện qua cầu Rạch Miễu 2 tăng mạnh sau khi thông xe - Ảnh 3.

Trạm thu phí cầu Rạch Miễu vẫn hoạt động

Giai đoạn 2: Đầu tư nâng cấp mở rộng và xây dựng 4 đoạn tuyến Quốc lộ 60 nối từ cầu Rạch Miễu đến cầu Cổ Chiên với vốn đầu tư 1.752 tỉ đồng. Cùng với đó, việc cập nhật số liệu thu phí đến tháng 8-2019 đã xác nhận thời gian thu phí hoàn vốn cho dự án giai đoạn 2 dự kiến còn khoảng 7 năm 7 tháng (trước đây dự kiến khoảng 14 năm 8 tháng).

Lượng phương tiện qua cầu Rạch Miễu 2 tăng mạnh sau khi thông xe - Ảnh 4.

Cầu Rạch Miễu trước đây xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông rất thường xuyên

Lượng phương tiện qua cầu Rạch Miễu 2 tăng mạnh sau khi thông xe - Ảnh 5.

Lượng phương tiện qua cầu Rạch Miễu 2 tăng mạnh sau khi thông xe - Ảnh 6.

Lượng phương tiện qua cầu Rạch Miễu 2 tăng mạnh sau khi thông xe - Ảnh 7.

Phương tiện lưu thông qua cầu Rạch Miễu rất ít trong 2 ngày qua

Thời gian qua, do mật độ phương tiện qua lại cầu Rạch Miễu rất cao (trên dưới 20.000 lượt ô tô qua lại/ngày, đêm), mặt cầu chật hẹp dẫn đến tình trạng kẹt xe triền miên ở khu vực gần cầu Rạch Miễu, thậm chí ngay trên cầu.

Phà tạm Rạch Miễu

Cũng từ đây, bến phà tạm Rạch Miễu đã đi vào hoạt động. Bến phà được xây dựng cách cầu Rạch Miễu khoảng 10km, tổng mức đầu tư toàn dự án khoảng 100 tỉ đồng.

Thời gian qua phà tạm Rạch Miễu chỉ mất khoảng 10 phút và miễn phí hoàn toàn cho người đi bộ, xe 2 bánh (đến năm 2024 bắt đầu thu phí xe 2 bánh), các phương tiện còn lại thu phí bằng với mức phí đang áp dụng ở trạm thu phí cầu Rạch Miễu.

Lượng phương tiện qua cầu Rạch Miễu 2 tăng mạnh sau khi thông xe - Ảnh 8.

Phà tạm Rạch Miễu đã dừng hoạt động

Việc đưa bến phà tạm Rạch Miễu đi vào hoạt động đã hỗ trợ giải quyết ùn tắc giao thông qua cầu Rạch Miễu vào các ngày cuối tuần hoặc lễ, Tết.

Theo ông Phan Đức Thịnh, Giám đốc Trung tâm Quản lý phà và Bến xe Bến Tre, phà tạm Rạch Miễu được đầu từ xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh. Năm 2023, khi chưa thu phí xe 2 bánh, ngân sách cấp bù trên 7,212 tỉ đồng/ năm; từ tháng 2-2024, bắt đầu thu phí xe 2 bánh thì ngân sách cấp bù trên 4,461 tỉ đồng/năm.

Cũng theo ông Thịnh, sau khi cầu Rạch Miễu 2 đi vào hoạt động thì bến phà tạm Rạch Miễu đã ngừng vận chuyển hành khách, phương tiện từ 0 giờ ngày 20-8 do không có phương tiện, hành khách qua lại.

Như vậy, đến nay phà tạm Rạch Miễu đã chính thức kết thúc sau 4 năm làm sứ mệnh "chia lửa" cho cầu Rạch Miễu. Trong khi đó, khi cầu Rạch Miễu 2 thông xe và không thu phí thì lượng phương tiện qua cầu Rạch Miễu rất ít.

